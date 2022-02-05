Олимпиада 2022
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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Парма
0'
1:0
2' Гол
Форте Франческо
29'

Ход матча

2'
Форте Франческо
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Беневенто
Ничья
Парма
2.23
3.25
3.75
Все Коэффициенты
Новости
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
23
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
8
Тельо
Андрес
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
25
Коббо
Элиас
90
Рисполи
Андреа
21
Скьяттарелла
Паскуале
11
Юрич
Станко
44
Коста
Филиппо
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
99
Сими
Нванкво
Беневенто
4-3-3
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Беневенто
Парма

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
1:0
СA
2:2
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.48
Тельо Андрес 5 0.24
Инсинье Роберто 4 (1) 0.19
Барба Федерико 2 0.1
Ди Серио Джузеппе 2 0.1
Летиция Гаэтано 1 0.05
Акампора Дженнаро 1 0.05
Мончини Габриэле 1 0.05
Фулон Дам 1 0.05
Сау Марко 1 0.05
Импрота Риккардо 1 0.05
Вивиани Маттиа 1 0.05
Элия Сальваторе 1 0.05
Ионице Артур 1 0.05
Форте Франческо 1 0.05
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 6 0.29
Бенедычак Адриан 4 0.19
Инглезе Роберто 3 0.14
Михэйлэ Валентин 2 0.1
Юрич Станко 2 0.1
Тутино Дженнаро 2 0.1
Ман Деннис 2 0.1
Дель Прато Энрико 1 0.05
Брунетта Хуан 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 7 0
Вивиани Маттиа 5 0
Глик Камил 1 2
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Тельо Андрес 4 0
Кало Джакомо 4 0
Ионице Артур 3 0
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Импрота Риккардо 1 0
Форте Франческо 1 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Палеари Альберто 1 0
Фулон Дам 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 5 2
Брунетта Хуан 5 1
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Данило Ларанжера 3 0
Ман Деннис 3 0
Юрич Станко 3 0
Коббо Элиас 2 0
Зом Симон 2 0
Болог Ботонд 2 0
Кулибали Войо 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Пропущено

12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90

Забито

12
7
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
8%
2
29%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90

Забито

32
22
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
4
13%
2
9%
1-15
7
22%
3
14%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
5
16%
5
23%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
29%
5
22%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1
Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1
Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:1 Заявка 21 11 8 2 35 - 18 41
2. Пиза 0:0 Заявка 21 11 7 3 27 - 15 40
3. Брешия 0:0 Заявка 21 11 6 4 33 - 21 39
4. Беневенто 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
5. Монца Заявка 20 9 8 3 28 - 21 35
6. Кремонезе Заявка 20 10 5 5 30 - 19 35
7. Фрозиноне Заявка 20 8 10 2 32 - 18 34
8. Читтаделла 0:0 Заявка 21 8 8 5 25 - 22 32
9. Асколи Заявка 20 9 5 6 29 - 27 32
10. Перуджа Заявка 20 6 10 4 21 - 19 28
11. Комо 1:1 Заявка 21 6 9 6 27 - 26 27
12. Тернана 2:0 Заявка 21 7 6 8 32 - 32 27
13. Парма 0:0 Заявка 21 5 10 6 22 - 23 25
14. Реджина 0:2 Заявка 21 6 5 10 16 - 29 23
15. СПАЛ 2013 Заявка 20 5 7 8 23 - 27 22
16. Алессандрия 0:0 Заявка 21 6 3 12 22 - 31 21
17. Козенца 0:0 Заявка 21 4 6 11 17 - 33 18
18. Кротоне 0:0 Заявка 21 2 8 11 22 - 34 14
19. Виченца Виртус Заявка 20 3 2 15 21 - 38 11
20. Порденоне Заявка 20 2 5 13 16 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 10 8 2 0 20 - 9 26
2. Лечче 1:1 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3. Пиза 0:0 Заявка 10 6 3 1 13 - 7 21
4. Беневенто 0:0 Заявка 11 6 3 2 21 - 11 21
5. Кремонезе Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
6. Читтаделла 0:0 Заявка 10 5 3 2 15 - 9 18
7. Тернана 2:0 Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
8. Фрозиноне Заявка 10 3 6 1 15 - 10 15
9. Козенца 0:0 Заявка 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Комо 1:1 Заявка 11 3 5 3 12 - 10 14
11. Алессандрия 0:0 Заявка 11 4 2 5 8 - 12 14
12. Перуджа Заявка 10 3 4 3 10 - 10 13
13. Брешия 0:0 Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Реджина 0:2 Заявка 10 3 2 5 9 - 15 11
15. СПАЛ 2013 Заявка 11 2 5 4 17 - 17 11
16. Кротоне 0:0 Заявка 11 2 5 4 13 - 16 11
17. Парма 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 8 11
18. Асколи Заявка 9 2 3 4 8 - 13 9
19. Порденоне Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
20. Виченца Виртус Заявка 10 1 2 7 11 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 0:0 Заявка 11 8 2 1 19 - 8 26
2. Асколи Заявка 11 7 2 2 21 - 14 23
3. Фрозиноне Заявка 10 5 4 1 17 - 8 19
4. Пиза 0:0 Заявка 11 5 4 2 14 - 8 19
5. Лечче 1:1 Заявка 11 4 5 2 12 - 9 17
6. Кремонезе Заявка 10 5 1 4 14 - 10 16
7. Беневенто 0:0 Заявка 10 4 3 3 12 - 9 15
8. Перуджа Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
9. Парма 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
10. Читтаделла 0:0 Заявка 11 3 5 3 10 - 13 14
11. Комо 1:1 Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
12. Реджина 0:2 Заявка 11 3 3 5 7 - 14 12
13. Тернана 2:0 Заявка 10 2 5 3 15 - 16 11
14. СПАЛ 2013 Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
15. Монца Заявка 10 1 6 3 8 - 12 9
16. Алессандрия 0:0 Заявка 10 2 1 7 14 - 19 7
17. Виченца Виртус Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
18. Порденоне Заявка 10 1 2 7 7 - 20 5
19. Козенца 0:0 Заявка 10 0 4 6 7 - 21 4
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 9 - 18 3
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