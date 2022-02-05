Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
45' Желтая карточкаЮрич Станко
52' Желтая карточкаДанило
66' Желтая карточкаКулибали Войо
73' Желтая карточкаКоббо Элиас
Ход матча
45'
46'
52'
66'
73'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
55 Владение мячом, % 45
15
Глик
Камил
23
Ионице
Артур
25
Коббо
Элиас
11
Юрич
Станко
99
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
11 Фариас ДиегоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
-
77 Коррея ФелишНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Беневенто
Парма
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.48
|Тельо Андрес
|5
|0.24
|Инсинье Роберто
|4 (1)
|0.19
|Барба Федерико
|2
|0.1
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.1
|Летиция Гаэтано
|1
|0.05
|Акампора Дженнаро
|1
|0.05
|Мончини Габриэле
|1
|0.05
|Фулон Дам
|1
|0.05
|Сау Марко
|1
|0.05
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|Вивиани Маттиа
|1
|0.05
|Элия Сальваторе
|1
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.05
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|6
|0.29
|Бенедычак Адриан
|4
|0.19
|Инглезе Роберто
|3
|0.14
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.1
|Юрич Станко
|2
|0.1
|Тутино Дженнаро
|2
|0.1
|Ман Деннис
|2
|0.1
|Дель Прато Энрико
|1
|0.05
|Брунетта Хуан
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Глик Камил
|1
|2
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Ионице Артур
|3
|0
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Импрота Риккардо
|1
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Фулон Дам
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|5
|2
|Брунетта Хуан
|5
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Данило Ларанжера
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Кулибали Войо
|3
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
15
7 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
3
20%
16-30
2
10%
4
27%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
2
13%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Пропущено
12
15
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
4
33%
4
27%
31-45
3
25%
1
7%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
17%
5
33%
76-90
Забито
12
7
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
1
8%
2
29%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
11%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
44%
1
13%
76-90
Забито
32
22
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
4
13%
2
9%
1-15
7
22%
3
14%
16-30
5
16%
6
27%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
5
16%
3
14%
61-75
5
16%
5
23%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
3
14%
4
17%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
6
29%
5
22%
31-45
5
24%
2
9%
46-60
1
5%
5
22%
61-75
6
29%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1
Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2 Беневенто - Козенца 3:0 Кремонезе - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:0 Комо - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 4:1 Асколи - Беневенто 0:2 Беневенто - Лечче 0:0 Наполи - Беневенто 1:5
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1
Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2 Реджина - Парма 2:1 Парма - Монца 0:0 СПАЛ 2013 - Парма 2:2 Парма - Пиза 1:1 Тернана - Парма 3:1 Парма - Кремонезе 1:2 Порденоне - Парма 0:4 Парма - Беневенто 1:0 Фрозиноне - Парма 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|21
|11
|8
|2
|35 - 18
|41
|2.
|Пиза
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|28 - 16
|40
|3.
|Брешия
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|33 - 21
|39
|4.
|Беневенто
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|5.
|Монца
|Заявка
|20
|9
|8
|3
|28 - 21
|35
|6.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|21
|8
|11
|2
|32 - 18
|35
|7.
|Кремонезе
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 19
|35
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|25 - 22
|32
|9.
|Асколи
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|29 - 27
|32
|10.
|Перуджа
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 19
|28
|11.
|Комо
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|27 - 26
|27
|12.
|Тернана
|Заявка
|21
|7
|6
|8
|32 - 32
|27
|13.
|Парма
|Заявка
|21
|5
|10
|6
|22 - 23
|25
|14.
|Реджина
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|16 - 29
|23
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|23 - 27
|22
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|21
|6
|3
|12
|23 - 32
|21
|17.
|Козенца
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|17 - 33
|18
|18.
|Кротоне
|Заявка
|21
|2
|8
|11
|22 - 34
|14
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|21
|3
|3
|15
|21 - 38
|12
|20.
|Порденоне
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|16 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|20 - 9
|26
|2.
|Лечче
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Пиза
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 7
|21
|4.
|Беневенто
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|21 - 11
|21
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|7.
|Тернана
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|8.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|11
|3
|7
|1
|15 - 10
|16
|9.
|Козенца
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|10.
|Комо
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|12 - 10
|14
|11.
|Алессандрия
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 10
|13
|13.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Реджина
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|17 - 17
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 16
|11
|17.
|Парма
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 8
|11
|18.
|Асколи
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|19.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|20.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|10
|1
|2
|7
|11 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|19 - 8
|26
|2.
|Асколи
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|21 - 14
|23
|3.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 8
|19
|4.
|Пиза
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|5.
|Лечче
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 9
|17
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 10
|16
|7.
|Беневенто
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|12 - 9
|15
|8.
|Перуджа
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|9.
|Парма
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 13
|14
|11.
|Комо
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|12.
|Реджина
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|7 - 14
|12
|13.
|Тернана
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|15 - 16
|11
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|15.
|Монца
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|8 - 12
|9
|16.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|11
|2
|1
|8
|10 - 19
|7
|17.
|Алессандрия
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|14 - 19
|7
|18.
|Порденоне
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 20
|5
|19.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 21
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|9 - 18
|3