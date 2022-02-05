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Клубный чемпионат мира 2022

2022
Аль-Ахли Каир
1:0
Конец матча

Стадион:
Монтеррей
0'
1:0
53' Гол
Хани Мохамед
90'+7
Аль-Ахли Каир
Монтеррей

История личных встреч

Аль-Ахли Каир
Монтеррей

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЧМ
1:5
КЧМ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Ахли Каир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хани Мохамед 1 1
Монтеррей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Ахли Каир
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Кока-Кола - Аль-Ахли Каир 1:1 Аль-Ахли Каир - Раджа Касабланка 1:1 Аль-Ахли Каир - Смуха 4:1 Гази Эль-Махалла - Аль-Ахли Каир 2:3
Аль-Ахли Каир - Аль-Мокавлон 1:0 Замалек - Аль-Ахли Каир 3:5 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:0 Исмаили - Аль-Ахли Каир 0:4 Аль-Ахли Каир - Асван 2:1 Эль-Гунах - Аль-Ахли Каир 3:3 Аль-Ахли Каир - Эль-Масри 4:2 Тала Эль-Джаиш - Аль-Ахли Каир 0:0 Аль-Ахли Каир - ЭНППИ 2:0 Аль-Ахли Каир - Исмаили 1:1 Аль-Ахли Каир - Керамика Клеопатра 4:0 Вади Дегла - Аль-Ахли Каир 1:2 Асван - Аль-Ахли Каир 1:3 Эль Харби - Аль-Ахли Каир 2:3 Аль-Ахли Каир - Нэйшнл Банк 1:1 Кайзер Чифс - Аль-Ахли Каир 0:3
Монтеррей
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монтеррей - Крус Асуль 2:2 Некакса - Монтеррей 0:4 Монтеррей - Керетаро 0:0 Атлас - Монтеррей 1:1
Монтеррей - Атлас 0:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Америка Мехико - Монтеррей 0:0 Атлетико Сан-Луис - Монтеррей 1:1 Монтеррей - Америка Мехико 1:0 Монтеррей - Некакса 0:1 Керетаро - Монтеррей 1:0 Монтеррей - Леон 0:1 Хуарес - Монтеррей 3:1 Сантос Лагуна - Монтеррей 1:2 Монтеррей - Толука 2:0 Монтеррей - Тигрес 2:0 Крус Асуль - Монтеррей 1:4 Атлас - Монтеррей 2:1 Тихуана - Монтеррей 2:2 Монтеррей - Чивас Гвадалахара 0:0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аль-Ахли Каир 1:0 Монтеррей онлайн


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