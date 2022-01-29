Франция: Кубок 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: Марсель Пико
9' Желтая карточкаБондо Варрен
11' Желтая карточкаЗунгу Бонгани
0:1
16' ГолЛусамба Арно
0:2
39' ГолАрокодаре Толуваласе
Ход матча
9'
11'
16'
0:1
39'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 4
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
51 Владение мячом, % 49
11
Сиссе
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сиссе ЛаминПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Девале СибенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Yanis Kouini
-
Главный тренер: Картье Альбер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Си АрунаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Гене ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бамба КадерНападающий
-
12 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Иншбергер Филипп
История личных встреч
Нанси
Амьен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нанси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янг Эндрю
|1
|0.2
|Бирон Микаэль
|1
|0.2
Амьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аколо Чадрак
|4
|0.8
|Лусамба Арно
|1
|0.2
|Гнаоре Эдди
|1
|0.2
|Лане Джек
|1
|0.2
|Гомис Ирон
|0
|0
Карточки
Нанси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сисс Салиу
|0
|1
|Карамоко Сулейман
|0
|1
|Нонненмахер Максим
|0
|1
|Бондо Варрен
|1
|0
Амьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зунгу Бонгани
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нанси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Нанси 4:0 Нанси - Бастия 2:1 Нанси - Ренн 1:1 Нанси - Дижон 0:3
Труа - Нанси 1:1 Ним - Нанси 2:1 Кевийи - Нанси 2:1 Солей Бишхайм - Нанси 0:1 Нанси - Родез 0:2 UL Plantieres Metz - Нанси 1:3 Ньор - Нанси 1:3 Нанси - Сошо 0:0 Аяччо - Нанси 2:0 Нанси - Генгам 2:1 Париж - Нанси 1:1 Нанси - Амьен 1:1 Гренобль - Нанси 4:1 Нанси - Гавр 1:1 Дюнкерк - Нанси 0:0 Нанси - Осер 1:4
Амьен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кевийи - Амьен 1:1 Амьен - Генгам 3:0 Амьен - Аяччо 0:1 Лина-Монлери - Амьен 3:3
Париж - Амьен 1:0 Генгам - Амьен 2:3 Амьен - Гренобль 4:1 Амьен - Дюнкерк 3:0 Камбре - Амьен 1:4 Гавр - Амьен 1:1 Anzin ES - Амьен 0:5 Амьен - Кан 0:0 Бастия - Амьен 0:0 Амьен - Валансьен 3:0 Дижон - Амьен 1:0 Амьен - Тулуза 0:0 Нанси - Амьен 1:1 Амьен - По 2:2 Ним - Амьен 3:3 Амьен - Родез 0:1
Прогнозы на матч Нанси 0:2 Амьен
Исход игры
Нанси
64% (87)
Ничья
25% (34)
Амьен
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
51.91% (68)
Нет
48.09% (63)
Популярный счёт
1:0 Нанси
34.6% (47)
1:1 Ничья
22.1% (30)
2:1 Нанси
21.3% (29)
1:2 Амьен
5.1% (7)
2:0 Нанси
5.1% (7)
0:1 Амьен
5.1% (7)
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