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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Нанси
0:2
Конец матча

Стадион:
Амьен
0'
9' Желтая карточка
Бондо Варрен
11' Желтая карточка
Зунгу Бонгани
0:1
15' Гол
Лусамба Арно
0:2
38' Гол
Арокодаре Толуваласе
57' Желтая карточка
Лусамба Арно
90'+4
1
Тротт
Натан
6
Лефебвр
Грегоар
3
Эль-Каутари
Абдулхамед
4
Бьянда
Вильям
2
Латушан
Розарио
7
Эль
Айнауи
Нейл
5
Акичи
Огу
8
Бондо
Варрен
10
Бобишон
Антонен
11
Сиссе
Ламин
9
Янг
Эндрю
1
Тюрам-Ульен
Йоханн
5
Менди
Формоз
II
4
Эммануэль
Ломотей
3
Лачуер
Матис
2
Гомис
Ирон
10
Лусамба
Арно
8
Гнаоре
Эдди
6
Зунгу
Бонгани
7
Си
Аруна
9
Арокодаре
Толуваласе
11
Баджи
Алиу
Нанси
4-2-3-1
Амьен
3-5-2

История личных встреч

Нанси
Амьен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:0
ТМК
1:0
КЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Нанси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янг Эндрю 1 0.2
Бирон Микаэль 1 0.2
Амьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 4 0.8
Лусамба Арно 1 0.2
Гнаоре Эдди 1 0.2
Лане Джек 1 0.2
Арокодаре Толуваласе 1 0.2
Гомис Ирон 0 0

Карточки

Нанси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сисс Салиу 0 1
Карамоко Сулейман 0 1
Нонненмахер Максим 0 1
Бондо Варрен 1 0
Амьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зунгу Бонгани 1 0
Лусамба Арно 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
4
80%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нанси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тулуза - Нанси 4:0 Нанси - Бастия 2:1 Нанси - Ренн 1:1 Нанси - Дижон 0:3
Труа - Нанси 1:1 Ним - Нанси 2:1 Кевийи - Нанси 2:1 Солей Бишхайм - Нанси 0:1 Нанси - Родез 0:2 UL Plantieres Metz - Нанси 1:3 Ньор - Нанси 1:3 Нанси - Сошо 0:0 Аяччо - Нанси 2:0 Нанси - Генгам 2:1 Париж - Нанси 1:1 Нанси - Амьен 1:1 Гренобль - Нанси 4:1 Нанси - Гавр 1:1 Дюнкерк - Нанси 0:0 Нанси - Осер 1:4
Амьен
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Кевийи - Амьен 1:1 Амьен - Генгам 3:0 Амьен - Аяччо 0:1 Лина-Монлери - Амьен 3:3
Париж - Амьен 1:0 Генгам - Амьен 2:3 Амьен - Гренобль 4:1 Амьен - Дюнкерк 3:0 Камбре - Амьен 1:4 Гавр - Амьен 1:1 Anzin ES - Амьен 0:5 Амьен - Кан 0:0 Бастия - Амьен 0:0 Амьен - Валансьен 3:0 Дижон - Амьен 1:0 Амьен - Тулуза 0:0 Нанси - Амьен 1:1 Амьен - По 2:2 Ним - Амьен 3:3 Амьен - Родез 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Арокодаре Толуваласе бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Лусамба Арно бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Зунгу Бонгани получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Бондо Варрен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Нанси 64% (87)
X 25% (34)
Амьен 11% (15)
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Где смотреть матч Нанси 0:2 Амьен онлайн


Прогнозы на матч Нанси 0:2 Амьен

Исход игры
Нанси
64% (87)
Ничья
25% (34)
Амьен
11% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.77% (39)
Меньше
70.23% (92)
Обе команды забьют
Да
51.91% (68)
Нет
48.09% (63)
Популярный счёт
1:0 Нанси
34.6% (47)
1:1 Ничья
22.1% (30)
2:1 Нанси
21.3% (29)
0:1 Амьен
5.1% (7)
1:2 Амьен
5.1% (7)
2:0 Нанси
5.1% (7)
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