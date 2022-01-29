Франция: Кубок 2021-2022
8' Желтая карточкаMakan Traore
22' Красная карточкаМвуэ Стив
30' Желтая карточкаWaly Diouf
33' Желтая карточкаGustave Akueson
Ход матча
8'
22'
30'
33'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 7
-
69 Владение мячом, % 31
11
Ратао
Рафаэл
9
Хили
Рис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ратао РафаэлПолузащитник
-
9 Хили РисНападающий
- Запасные игроки
-
16 Химер ТомасВратарь
-
18 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
12 Нгуму НатанПолузащитник
-
14 Онаиу АдоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Беграуи ЯнисНападающий
-
19 Klery Serber
-
20 Kevin Keben
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Makan TraoreПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Йиранго АлиВратарь
-
14 Брун ЙоанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Youssef Chibhi
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.4
|Онаиу Адо
|2
|0.4
|Хили Рис
|1
|0.2
Версаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christopher Ibayi
|2
|0.33
|Makan Traore
|1
|0.17
|Waly Diouf
|1
|0.17
|Kapitbafan Djoco
|1
|0.17
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мвуэ Стив
|0
|1
Версаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Traore
|1
|0
|Waly Diouf
|1
|0
|Gustave Akueson
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бастия - Тулуза 0:0 Тулуза - Нанси 4:0 Тулуза - По 1:1 Канн - Тулуза 0:1
Ним - Тулуза 1:2 Тулуза - Ним 4:1 Тулуза - Родез 1:1 Ньор - Тулуза 2:1 Трелиссак - Тулуза 1:3 Тулуза - Сошо 4:1 Либурн - Тулуза 0:0 Кевийи - Тулуза 0:0 Тулуза - Генгам 2:2 Париж - Тулуза 2:2 Тулуза - Осер 6:0 Амьен - Тулуза 0:0 Тулуза - Кан 2:3 Дюнкерк - Тулуза 0:2 Тулуза - Гренобль 4:1 Гавр - Тулуза 1:1
Версаль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1 Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1
Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1 Версаль - Вольтижёр 2:2 Шартр - Версаль 1:1 Версаль - Пуасси 1:1 Guingamp B - Версаль 0:3 Блуа - Версаль 0:2
Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Версаль
Исход игры
Тулуза
93.4% (127)
Ничья
5.1% (7)
Версаль
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (56)
Меньше
57.25% (75)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Тулуза
41.9% (57)
2:1 Тулуза
23.5% (32)
1:0 Тулуза
10.3% (14)
3:1 Тулуза
6.6% (9)
3:0 Тулуза
6.6% (9)
1:1 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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