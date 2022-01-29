  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2021-2022

Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Тулуза
0:0
Перерыв
Версаль
0'
8' Желтая карточка
Makan Traore
22' Красная карточка
Мвуэ Стив
30' Желтая карточка
Waly Diouf
33' Желтая карточка
Gustave Akueson

Ход матча

8'
 
Makan Traore
22'
Мвуэ Стив
 
30'
 
Waly Diouf
33'
 
Gustave Akueson

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 136
Тулуза 93.4% (127)
X 5.1% (7)
Версаль 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Версаль
1.37
6.44
9.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Петтерссон
Исак
3
Санна
Сам
6
Коста
Логан
4
Диаките
Бафоде
2
Диарра
Мусса
5
Генро
Денис
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
7
Мвуэ
Стив
10
Скюття
Наатан
11
Ратао
Рафаэл
9
Хили
Рис
1
Делоне
Дан
4
Mael
Durand
de
Gevigney
3
Gustave
Akueson
5
Waly
Diouf
2
Kevin
Pham
Ba
6
Inza
Diarrassouba
7
Melvyn
Vieira
11
Makan
Traore
8
Diego
Michael
10
Bissourou
Toure
9
Christopher
Ibayi
Тулуза
4-3-2-1
Версаль
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.4
Онаиу Адо 2 0.4
Хили Рис 1 0.2
Версаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christopher Ibayi 2 0.33
Makan Traore 1 0.17
Waly Diouf 1 0.17
Kapitbafan Djoco 1 0.17

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мвуэ Стив 0 1
Версаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Traore 1 0
Waly Diouf 1 0
Gustave Akueson 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Бастия - Тулуза 0:0 Тулуза - Нанси 4:0 Тулуза - По 1:1 Канн - Тулуза 0:1
Ним - Тулуза 1:2 Тулуза - Ним 4:1 Тулуза - Родез 1:1 Ньор - Тулуза 2:1 Трелиссак - Тулуза 1:3 Тулуза - Сошо 4:1 Либурн - Тулуза 0:0 Кевийи - Тулуза 0:0 Тулуза - Генгам 2:2 Париж - Тулуза 2:2 Тулуза - Осер 6:0 Амьен - Тулуза 0:0 Тулуза - Кан 2:3 Дюнкерк - Тулуза 0:2 Тулуза - Гренобль 4:1 Гавр - Тулуза 1:1
Версаль
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Лорьян-2 - Версаль 1:1 Версаль - Сен-Приве Сен-Илер 3:1 Версаль - Ля Рош 4:0 Сарр-Юнион - Версаль 0:1
Плабеннек - Версаль 1:2 Версаль - Сен-Мало 1:0 Версаль - Пуасси 1:0 Кан-2 - Версаль 1:0 Lumbrois - Версаль 2:3 Витре - Версаль 1:2 Neuilly-sur-Marne - Версаль 0:1 Версаль - Руан 1:0 Роморантен - Версаль 1:3 Версаль - Гранвиль 0:0 Ванн - Версаль 0:1 Версаль - Вольтижёр 2:2 Шартр - Версаль 1:1 Версаль - Пуасси 1:1 Guingamp B - Версаль 0:3 Блуа - Версаль 0:2
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Gustave Akueson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Waly Diouf получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Steve Mvoue увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    8'
    Makan Traore получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Тулуза 93.4% (127)
X 5.1% (7)
Версаль 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Версаль
1.37
6.44
9.10
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Тулуза 0:0 Версаль онлайн


Прогнозы на матч Тулуза 0:0 Версаль

Исход игры
Тулуза
93.4% (127)
Ничья
5.1% (7)
Версаль
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.75% (56)
Меньше
57.25% (75)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
2:0 Тулуза
41.9% (57)
2:1 Тулуза
23.5% (32)
1:0 Тулуза
10.3% (14)
3:1 Тулуза
6.6% (9)
3:0 Тулуза
6.6% (9)
1:1 Ничья
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тулуза
Версаль

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 