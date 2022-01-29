Франция: Кубок 2021-2022
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 1
-
68 Владение мячом, % 32
10
Пайе
Димитри
10
Молле
Флоран
9
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Арит АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
14 Делайе СашаПолузащитник
-
18 Макуана БениНападающий
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
13 Enzo Tchato
-
-
17 Marius Ros
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
История личных встреч
Марсель
Монпелье
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
27 матчей
51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милик Аркадиуш
|4 (1)
|1.33
|Энрике Луис III
|1
|0.33
|Юндер Дженгиз
|1
|0.33
|Арит Амин
|1
|0.33
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристич Михайло
|1
|0.33
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.33
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3
Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0
Монпелье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0
Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Монпелье
Исход игры
Марсель
92.2% (130)
Ничья
5.7% (8)
Монпелье
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.39% (75)
Меньше
43.61% (58)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
46.1% (65)
2:0 Марсель
19.1% (27)
1:0 Марсель
15.6% (22)
3:1 Марсель
5.7% (8)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:1 Монпелье
1.4% (2)
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