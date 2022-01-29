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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Марсель
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Монпелье
0'
1:0
74' Гол
Милик Аркадиуш
1:1
80' Гол
Макуана Бени
90' Желтая карточка
Камара Бубакар
1:2
121' Пенальти
Сахо Мамаду
2:2
121' Пенальти
Ронжье Валентин
2:2
121' Не забитый пенальти
Ристич Михайло
3:2
121' Пенальти
Милик Аркадиуш
3:3
121' Пенальти
Леруа Лео
4:3
121' Пенальти
Юндер Дженгиз
4:4
121' Пенальти
Делайе Саша
5:4
121' Пенальти
Гендузи Маттео
5:5
121' Пенальти
Шотар Жорис
6:5
121' Пенальти
Пайе Димитри
5:4
Пен' Пенальти

Ход матча

54'
Милик Аркадиуш
Энрике Луис
 
55'
Бакамбу Седрик
Лирола Поль
 
70'
 
Макуана Бени
Вахи Элю
74'
Милик Аркадиуш
1:0
79'
 
Делайе Саша
Молле Флоран
79'
 
Гермуш Янис
Джоаккини Николас
80'
1:1
Макуана Бени
(Сахо Мамаду)
90'
Камара Бубакар
 
121'
1:2
Сахо Мамаду
121'
Ронжье Валентин
2:2
121'
2:2
Ристич Михайло
121'
Милик Аркадиуш
3:2
121'
3:3
Леруа Лео
121'
Юндер Дженгиз
4:3
121'
4:4
Делайе Саша
121'
Гендузи Маттео
5:4
121'
5:5
Шотар Жорис
121'
Пайе Димитри
6:5
Пен
5:4

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 3
  • 16 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 6
  • 68 Владение мячом, % 32
Новости матча
Прогнозы 141
Марсель 92.2% (130)
X 5.7% (8)
Монпелье 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пау
Лопес
2
Лирола
Поль
4
Салиба
Вильям
3
Чалета-Цар
Дуе
5
Перес
Луан
11
Ронжье
Валентин
6
Камара
Бубакар
8
Гендузи
Маттео
7
Юндер
Дженгиз
10
Пайе
Димитри
9
Энрике
Луис
III
1
Берто
Димитри
2
Суке
Арно
4
Коцца
Николя
3
Сахо
Мамаду
7
Ристич
Михайло
6
Самбья
Саломон
5
Шотар
Жорис
8
Леруа
Лео
10
Молле
Флоран
11
Джоаккини
Николас
9
Вахи
Элю
Марсель
4-2-3-1
Монпелье
4-4-2

История личных встреч

Марсель
Монпелье

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

27 матчей

51.9%
18.5%
29.6%
14 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.6%
44.4%
26%
8 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

51.9%
22.2%
25.9%
14 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
3:3
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
3:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
5:1
Л1
3:1
Л1
0:1
К
2:0
Л1
2:2
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
1:0
ТМС
0:1
КЛ
1:0
Л1
1:2
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милик Аркадиуш 5 (1) 1.67
Энрике Луис III 1 0.33
Юндер Дженгиз 1 0.33
Арит Амин 1 0.33
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристич Михайло 1 0.33
Макуана Бени 1 0.33
Саванье Тежи 1 (1) 0.33
Сахо Мамаду 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Бубакар 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1 Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3
Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0 Марсель - Лорьян 4:1 Лилль - Марсель 2:0
Монпелье
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1 Монпелье - Страсбург 1:0
Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1 Монпелье - Сент-Этьен 2:0
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 141
Марсель 92.2% (130)
X 5.7% (8)
Монпелье 2.1% (3)
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Где смотреть матч Марсель 1:1 Монпелье онлайн


Прогнозы на матч Марсель 1:1 Монпелье

Исход игры
Марсель
92.2% (130)
Ничья
5.7% (8)
Монпелье
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
56.39% (75)
Меньше
43.61% (58)
Обе команды забьют
Да
60.9% (81)
Нет
39.1% (52)
Популярный счёт
2:1 Марсель
46.1% (65)
2:0 Марсель
19.1% (27)
1:0 Марсель
15.6% (22)
3:1 Марсель
5.7% (8)
1:1 Ничья
4.3% (6)
0:1 Монпелье
1.4% (2)
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