Франция: Кубок 2021-2022
1:1
Итог после пенальти
Стадион: Стад Огюст Делон
26' Желтая карточкаЛямонж Себастьян
27' Желтая карточкаКеббаль Илан
1:0
37' ГолЭкитик Юго
58' Желтая карточкаШур Кевин
1:1
71' ГолЛямонж Себастьян
1:2
121' ПенальтиТауи Адиль
2:2
121' ПенальтиЭкитик Юго
2:3
121' ПенальтиБокогнано Йохан
3:3
121' ПенальтиХорнби Фрэйзер
3:4
121' ПенальтиВенсан Кристоф
3:4
121' Не забитый пенальтиГравильон Эндрю
3:5
121' ПенальтиFrank Magri
4:5
121' ПенальтиМбюкю Натанаэль
4:6
121' ПенальтиСантелли Бенжамен
Ход матча
26'
27'
37'
1:0
58'
71'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
3:3
121'
3:4
121'
3:4
121'
3:5
121'
4:5
121'
Пен
3:5
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
53 Владение мячом, % 47
2
Фас
Ваут
10
Кеббаль
Илан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кеббаль ИланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Адлен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Талал АминНападающий
- Запасные игроки
-
16 Буше ЗакариВратарь
-
17 Бойе ЖюльенЗащитник
-
12 Тауи АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Робич АнтониНападающий
-
15 Frank Magri
-
Главный тренер: Бруар Режис
История личных встреч
Реймс
Бастия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
14 матчей
42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0.33
|Экитик Юго
|1
|0.33
|Адлен Мартин
|1
|0.33
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Бастия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робич Антони
|1
|0.2
|Сенати Йорис
|1
|0.2
|Саади Идрисс
|1
|0.2
|Сантелли Бенжамен
|1
|0.2
|Лямонж Себастьян
|1
|0.2
|Ле Кардинал Жюльен
|1
|0.2
|Венсан Кристоф
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экитик Юго
|0
|1
|Кеббаль Илан
|1
|0
Бастия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шур Кевин
|1
|0
|Лямонж Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1
Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2
Бастия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бастия - Тулуза 0:0 Нанси - Бастия 2:1 Бастия - Кевийи 3:0 Бастия - Клермон 2:0
Родез - Бастия 0:0 О-Лион - Бастия 1:3 Бастия - Сошо 2:2 Париж - Бастия 1:0 Ле-Эрбье - Бастия 1:1 Бастия - Ньор 2:0 Фужер - Бастия 0:2 Генгам - Бастия 2:3 Бастия - Амьен 0:0 Осер - Бастия 1:0 Бастия - Гренобль 0:0 Дюнкерк - Бастия 2:0 Бастия - Аяччо 2:0 Валансьен - Бастия 2:1 Бастия - Кан 1:1 Дижон - Бастия 2:1
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Бастия
Исход игры
Реймс
85.3% (116)
Ничья
11.8% (16)
Бастия
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Реймс
41.2% (56)
2:1 Реймс
24.3% (33)
2:0 Реймс
14.7% (20)
1:1 Ничья
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Бастия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Реймс
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!