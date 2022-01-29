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Франция: Кубок 2021-2022

2021-2022
Реймс
1:1
Итог после пенальти

Стадион:
Бастия
0'
26' Желтая карточка
Лямонж Себастьян
27' Желтая карточка
Кеббаль Илан
1:0
37' Гол
Экитик Юго
58' Желтая карточка
Шур Кевин
1:1
71' Гол
Лямонж Себастьян
1:2
121' Пенальти
Тауи Адиль
2:2
121' Пенальти
Экитик Юго
2:3
121' Пенальти
Бокогнано Йохан
3:3
121' Пенальти
Хорнби Фрэйзер
3:4
121' Пенальти
Венсан Кристоф
3:4
121' Не забитый пенальти
Гравильон Эндрю
3:5
121' Пенальти
Frank Magri
4:5
121' Пенальти
Мбюкю Натанаэль
4:6
121' Пенальти
Сантелли Бенжамен
3:5
Пен' Пенальти

Ход матча

26'
 
Лямонж Себастьян
27'
Кеббаль Илан
 
37'
Экитик Юго
(Ван Берген Митчелл)
1:0
46'
Адлен Мартин
Кеббаль Илан
 
58'
 
Шур Кевин
63'
 
Frank Magri
Талал Амин
69'
 
Тауи Адиль
Силла Якуба
71'
1:1
Лямонж Себастьян
(Венсан Кристоф)
76'
Мбюкю Натанаэль
Флипс Алексис
 
83'
Хорнби Фрэйзер
Каюсте Йенс
 
121'
1:2
Тауи Адиль
121'
Экитик Юго
2:2
121'
2:3
Бокогнано Йохан
121'
Хорнби Фрэйзер
3:3
121'
3:4
Венсан Кристоф
121'
Гравильон Эндрю
3:4
121'
3:5
Frank Magri
121'
Мбюкю Натанаэль
4:5
121'
4:6
Сантелли Бенжамен
Пен
3:5

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 136
Реймс 85.3% (116)
X 11.8% (16)
Бастия 2.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Диуф
Йеванн
6
Гравильон
Эндрю
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
8
Флипс
Алексис
10
Кеббаль
Илан
7
Матусива
Азор
4
Каюсте
Йенс
3
Бузи
Максим
11
Ван
Берген
Митчелл
9
Экитик
Юго
1
Плесид
Джонни
2
Ле
Кардинал
Жюльен
4
Сенати
Йорис
5
Бокогнано
Йохан
6
Гуиди
Доминик
8
Шур
Кевин
10
Лямонж
Себастьян
3
Силла
Якуба
7
Венсан
Кристоф
9
Сантелли
Бенжамен
11
Талал
Амин
Реймс
3-5-2
Бастия
5-3-2

История личных встреч

Реймс
Бастия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

14 матчей

42.9%
7.1%
50%
6 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
2:0
Л1
4:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л2
1:0
Л2
1:0
Л2
2:0
Л2
2:2
Л2
1:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорнби Фрэйзер 1 0.33
Экитик Юго 1 0.33
Адлен Мартин 1 0.33
Ван Берген Митчелл 0 0
Бастия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робич Антони 1 0.2
Сенати Йорис 1 0.2
Саади Идрисс 1 0.2
Сантелли Бенжамен 1 0.2
Лямонж Себастьян 1 0.2
Ле Кардинал Жюльен 1 0.2
Венсан Кристоф 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экитик Юго 0 1
Кеббаль Илан 1 0
Бастия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шур Кевин 1 0
Лямонж Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ПСЖ - Реймс 4:0 Реймс - Метц 0:1 Клермон - Реймс 0:0 Таон - Реймс 0:1
Марсель - Реймс 1:1 Реймс Сент-Анн - Реймс 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Реймс - Анже 1:2 Лион - Реймс 1:2 Реймс - Клермон 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Монако 0:0 Бордо - Реймс 3:2 Реймс - Труа 1:2 Брест - Реймс 1:1 Ланс - Реймс 2:0 Реймс - Нант 3:1 Лилль - Реймс 2:1 Реймс - Лорьян 0:0 Ренн - Реймс 0:2
Бастия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бастия - Тулуза 0:0 Нанси - Бастия 2:1 Бастия - Кевийи 3:0 Бастия - Клермон 2:0
Родез - Бастия 0:0 О-Лион - Бастия 1:3 Бастия - Сошо 2:2 Париж - Бастия 1:0 Ле-Эрбье - Бастия 1:1 Бастия - Ньор 2:0 Фужер - Бастия 0:2 Генгам - Бастия 2:3 Бастия - Амьен 0:0 Осер - Бастия 1:0 Бастия - Гренобль 0:0 Дюнкерк - Бастия 2:0 Бастия - Аяччо 2:0 Валансьен - Бастия 2:1 Бастия - Кан 1:1 Дижон - Бастия 2:1
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Сантелли Бенжамен реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Натанаэль Мбуку реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Frank Magri реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Гравильон Эндрю не забивает в серии пенальти
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Венсан Кристоф реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Хорнби Фрэйзер реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Бокогнано Йохан реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Экитик Юго реализовал пенальти!
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О Л - Тауи Адиль реализовал пенальти!
  • Свисток
    91'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Экитик Юго бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Илан Кеббал получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Лямонж Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 136
Реймс 85.3% (116)
X 11.8% (16)
Бастия 2.9% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Реймс 1:1 Бастия онлайн


Прогнозы на матч Реймс 1:1 Бастия

Исход игры
Реймс
85.3% (116)
Ничья
11.8% (16)
Бастия
2.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
38.93% (51)
Нет
61.07% (80)
Популярный счёт
1:0 Реймс
41.2% (56)
2:1 Реймс
24.3% (33)
2:0 Реймс
14.7% (20)
1:1 Ничья
6.6% (9)
0:0 Ничья
2.9% (4)
1:2 Бастия
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
3:1 Реймс
1.5% (2)
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