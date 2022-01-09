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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Мельбурн Сити
3:3
Конец матча

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
5' Гол
Троизи Джеймс
0:2
9' Гол
Родуэлл Джек
1:2
16' Гол
Геллоуэй Скотт
34' Желтая карточка
Леки Мэттью
2:2
36' Гол
Макларен Джейми
44' Желтая карточка
Thomas Aquilina
3:2
60' Гол
Тилио Марко
3:3
69' Гол
Огава Кеидзиро
90' Желтая карточка
Джеймисон Скотт
90'+7
1
Гловер
Том
2
Геллоуэй
Скотт
4
Рейш
Нуну
5
Гриффитс
Ростин
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
10
Беренгер
Флорен
7
Леки
Мэттью
9
Макларен
Джейми
20
Мехиас
Томас
39
Thomas
Aquilina
22
Кутрумбис
Джон
4
Ris
Williams1
3
Траоре
Адама
III
17
Keanu
Baccus
8
Угаркович
Стивен
23
Петратос
Димитри
5
Родуэлл
Джек
14
Троизи
Джеймс
11
Огава
Кеидзиро
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

История личных встреч

Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

31 матч

38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

4:1
0:2
1:1
2:3
КФ
3:0
3:0
4:3
0:2
КФ
1:2
3:0
2:1
1:1
3:1
1:0
1:1
КФ
4:1
4:3
3:2
0:3
1:1
1:1
3:2
3:2
2:1
2:1
2:3
1:1
0:1
1:3
1:0
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 3 0.5
Нэббаут Эндрю 2 0.33
Меткалф Коннор 1 0.17
Тилио Марко 1 0.17
Гуд Кёртис 1 0.17
Геллоуэй Скотт 1 0.17
Аткинсон Натаниэль 1 0.17
Джеймисон Скотт 0 0
Рейш Нуну 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хемед Томер 2 0.5
Троизи Джеймс 1 0.25
Родуэлл Джек 1 0.25
Ибини-Исэи Берни 1 0.25
Огава Кеидзиро 1 0.25
Кутрумбис Джон 1 0.25
Петратос Димитри 0 0
Угаркович Стивен 0 0
Keanu Baccus 0 0
Thomas Aquilina 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймисон Скотт 4 0
Меткалф Коннор 3 0
Нэббаут Эндрю 2 0
О'Нил Эйден 2 0
Макларен Джейми 0 1
Беренгер Флорен 1 0
Леки Мэттью 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Тилио Марко 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Адама III 2 0
Ris Williams1 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Родуэлл Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 7 4 2 1 12 - 8 14
2. Макартур 5 3 1 1 5 - 5 10
3. Мельбурн Сити 6 2 3 1 10 - 9 9
4. Аделаида Юнайтед 6 1 4 1 9 - 6 7
5. Сентрал Кост Маринерз 4 2 0 2 5 - 4 6
6. Вестерн Юнайтед 4 2 0 2 3 - 4 6
7. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 3 0 7 - 5 6
8. Ньюкасл Джетс 5 1 2 2 10 - 8 5
9. Сидней 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Перт Глори 4 1 1 2 4 - 3 4
11. Веллингтон Феникс 5 1 1 3 3 - 12 4
12. Брисбен Роар 3 0 1 2 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
2. Мельбурн Виктори 4 2 1 1 7 - 5 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 5 7
4. Аделаида Юнайтед 3 1 1 1 7 - 4 4
5. Веллингтон Феникс 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Ньюкасл Джетс 2 1 0 1 5 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
9. Вестерн Сидней Уондерерс 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Брисбен Роар 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сидней 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Сидней 3 1 1 1 3 - 2 4
4. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 2 - 3 3
6. Сентрал Кост Маринерз 3 1 0 2 3 - 4 3
7. Аделаида Юнайтед 3 0 3 0 2 - 2 3
8. Перт Глори 3 1 0 2 3 - 2 3
9. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
10. Мельбурн Сити 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 2 0 0 2 1 - 5 0
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