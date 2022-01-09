Австралия: A-Лига 2021-2022
3:3
Конец матча
Стадион: ААМИ Парк
0:1
5' ГолТроизи Джеймс
0:2
9' ГолРодуэлл Джек
1:2
16' ГолГеллоуэй Скотт
34' Желтая карточкаЛеки Мэттью
2:2
36' ГолМакларен Джейми
44' Желтая карточкаThomas Aquilina
3:2
60' ГолТилио Марко
3:3
69' ГолОгава Кеидзиро
90' Желтая карточкаДжеймисон Скотт
Ход матча
5'
0:1
9'
0:2
16'
1:2
34'
36'
44'
60'
3:2
69'
90'
20
Мехиас
Томас
17
Keanu
Baccus
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Jordan Bos
-
-
Главный тренер: Patrick Kisnorbo
- Основной состав
-
20 Мехиас ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хемед ТомерНападающий
-
33 Mark Natta
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
История личных встреч
Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
50%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
42.9%
9 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
31 матч
38.7%
19.4%
41.9%
12 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.8%
48.4%
25.8%
8 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
29%
45.2%
25.8%
9 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|3
|0.5
|Нэббаут Эндрю
|2
|0.33
|Меткалф Коннор
|1
|0.17
|Тилио Марко
|1
|0.17
|Гуд Кёртис
|1
|0.17
|Геллоуэй Скотт
|1
|0.17
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0.17
|Джеймисон Скотт
|0
|0
|Рейш Нуну
|0
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хемед Томер
|2
|0.5
|Троизи Джеймс
|1
|0.25
|Родуэлл Джек
|1
|0.25
|Ибини-Исэи Берни
|1
|0.25
|Огава Кеидзиро
|1
|0.25
|Кутрумбис Джон
|1
|0.25
|Петратос Димитри
|0
|0
|Угаркович Стивен
|0
|0
|Keanu Baccus
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймисон Скотт
|4
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|О'Нил Эйден
|2
|0
|Макларен Джейми
|0
|1
|Беренгер Флорен
|1
|0
|Леки Мэттью
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Тилио Марко
|1
|0
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Адама III
|2
|0
|Ris Williams1
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 2:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 1:0 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 0:1
Хюм Сити - Мельбурн Сити 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 2:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Саус Мельбурн - Мельбурн Сити 0:3 Мельбурн Сити - Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 3:0 Мельбурн Сити - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 4:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 3:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2 АПИА Лейхардт Тайгерз - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2
Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 0:0 Броадмидоу Мэджик - Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 5:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 5:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Сентрал Кост Маринерз 2:2 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|2.
|Макартур
|5
|3
|1
|1
|5 - 5
|10
|3.
|Мельбурн Сити
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|4.
|Аделаида Юнайтед
|6
|1
|4
|1
|9 - 6
|7
|5.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|Вестерн Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|3
|0
|7 - 5
|6
|8.
|Ньюкасл Джетс
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|9.
|Сидней
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|4 - 3
|4
|11.
|Веллингтон Феникс
|5
|1
|1
|3
|3 - 12
|4
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|5.
|Веллингтон Феникс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Ньюкасл Джетс
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Брисбен Роар
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|Сентрал Кост Маринерз
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|8.
|Перт Глори
|3
|1
|0
|2
|3 - 2
|3
|9.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|10.
|Мельбурн Сити
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0