Англия: Кубок лиги 2021-2022
0:1
19' ГолЖота Диогу
44' Желтая карточкаЛяказетт Александр
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 4
-
36 Владение мячом, % 64
4
Уайт
Бен
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
49
Гордон
Кайд
20
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Полузащитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
58 Бирет МикаНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
-
49 Гордон КайдНападающий
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Уильямс НекоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
История личных встреч
Арсенал
Ливерпуль
19 матчей
57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
37 матчей
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед
Второй тайм
27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нкетиа Эдди
|5
|0.83
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0.5
|Пепе Николя
|2
|0.33
|Ляказетт Александр
|2 (1)
|0.33
|Чамберс Калум
|1
|0.17
|Смит-Роу Эмил
|1
|0.17
|Сака Букайо
|1
|0.17
|Патино Чарли
|1
|0.17
|Седрик Соареш
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Минамино Такуми
|4
|0.8
|Ориги Дивок
|2
|0.4
|Жота Диогу
|2
|0.4
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0.2
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Фирмино Роберто
|0
|0
|Цимикас Костас
|0
|0
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|0
|1
|Ляказетт Александр
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робертсон Эндрю
|1
|0
|Мортон Тайлер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2
Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Прогнозы на матч Арсенал 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Арсенал
33.9% (74)
Ничья
17% (37)
Ливерпуль
49.1% (107)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (95)
Меньше
28.57% (38)
Обе команды забьют
Да
87.22% (116)
Нет
12.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
25.2% (55)
1:1 Ничья
9.6% (21)
2:1 Арсенал
8.7% (19)
0:1 Ливерпуль
5.5% (12)
2:2 Ничья
4.1% (9)
2:3 Ливерпуль
2.8% (6)
1:3 Ливерпуль
2.3% (5)
1:0 Арсенал
1.8% (4)
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