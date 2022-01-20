В перерыве замена произошла в составе "Ливерпуля". Вместо Жоэля Матипа на второй тайм вышел Ибраима Конате.

Проникающий пас отдавал с левого фланга Мартинелли в штрафную на Ляказетта, но на выходе Келлехер оказался первым на мяче.

Дальний заброс исполнял Уайт в штрафную на Сака, но в силовой борьбе не позволил ему пробить Конате.

Убежал от двоих соперников по флангу Мартинелли и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

Пробивал из пределов штрафной Ляказетт после паса от Локонги, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв, минимальный перевес на стороне гостей!

45' Ляказетт в грубом подкате снес в центре поля Джонса. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.

44' С левого фланга навесил в штрафную соперника Тирни на ход Ляказетту, но тому добраться до мяча не дал Ван Дейк.

43' Проникающий пас Арнольд исполнял в штрафную на Гордона, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Габриэль.

42' Диагональ Локонга исполнял в штрафную на Сака, но тот в борьбе против Робертсона не смог пробить по воротам.

41' Убежал от соперника по флангу Мартинелли и покатил поперек на Эдегора, но выстрел последнего заблокировал защитник.

40' Томиясу забросил в штрафную, куда врывался Сака, но находился он в офсайде и не стал бежать за мячом.

39' В центре поля грамотно подставился Локонга и вынудил Хендерсона нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.

38' В центре поля Жота получил по ногам в подкате от Эдегора. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

37' Мог убегать на ворота соперника Мартинелли после заброса от Сака, но Келлехер вышел за пределы штрафной и оказался первым на мяче.

36' С правого фланга Арнольд исполнял навес на дальнюю штангу, где пробил головой Жота, но мяч застрял в гуще защитников.

35' Локонга диагональ исполнял на левый фланг, куда забегал Мартинелли, но его опередил Арнольд и без труда отобрал сферу.

34' С угла поля навесил Сака в центр штрафной, но здесь Ван Дейк спокойно головой вынес сферу подальше от ворот.

33' Отличным пасом Смит-Роу нашел в штрафной соперника Сака, который пробил по воротам, но от ноги Матипа сфера отправилась на угловой.

32' Забросил Робертсон с фланга в штрафную на ход Жоте, но того опередил Габриэль и вынес мяч головой в аут.

31' От лицевой линии прострелил Жота в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

30' Ворвался в штрафную соперника Мартинелли после паса от Эдегора, но в последний момент мяч в подкате вынес Фабиньо.

29' Убежал к штрафной соперника Жота по центру и отдал под удар Гордону, но выстрел последнего заблокировали защитники.

28' В верховой борьбе в центре поля Эдегор подтолкнул в спину Фабиньо. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.

27' Накрутил соперника на фланге Томиясу и прострелил в центр штрафной, но здесь Робертсон оказался первым на мяче.

26' Долго катают мяч в центре поля "канонры", пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

25' В центре поля Джонс получил по ногам сзади в подкате от Эдегора. Штрафной удар исполнять будут гости.

24' По флангу отдавал проникающий пас Сака на ход Эдегору, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить мяч в поле.

23' Ушел от соперника по флангу Томиясу и отдал вперед на Сака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

22' Тонко отдавал с фланга в штрафную Тирни на ход Мартинелли, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Матип.

20' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Диогу Жота! Проникающий пас отдавал с центра поля Арнольд на ход Жоте, который оторвался от защитника, вбежал в штрафную и низом пробил точно в ближний угол. Как ни старался Ремсдейл, выручить свою команду не смог.

19' Локонга грамотно подставился в центре поля и вынудил нарушить правила Хендерсона. Штрафной удар исполнят лондонцы.

18' По флангу забросил Арнольд на ход Гордону, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

17' Отдавал Смит-Роу в штрафную на Эдегора, но того опередил Матип и спокойно вынес сферу далеко в центр поля.

16' Диагональ исполнял Габриэль на правый фланг, куда врывался Томиясу, но его опередил Робертсон и вынес мяч головой в аут.

15' С угла поля навесил на дальнюю штангу Хендерсон. Здесь головой сбросил Фабиньо в центр на Матипа, который отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

14' Прорывался по флангу Жота и низом прострелил в штрафную, но от ноги Уайта мяч полетел на угловой.

13' Проникающий пас отдавал Фирмино на ход Гордону, который мог убегать на ворота, но в последний момент мяч перехватил Габриэль.

12' Дальний заброс исполнял Локонга в штрафную на Ляказетта, но тому пробить не дал защитник.

11' С левого фланга Локонга отдавал проникающий пас в штрафную на Тирни, но тому пробить в касание не дал Арнольд.

10' В центре поля получил по ногам Мартинелли в подкате от Гордона. Штрафной удар исполнять будут "канониры".

9' Убежал по левому флангу Мартинелли и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ляказетт нарушил правила в борьбе против защитника.

8' Мог убегать на ворота соперника Ляказетт после паса от Сака, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.

7' Со штрафного Ляказетт попытался закрутить в ближний верхний угол, но на этот раз гостей выручила перекладина.

6' Перед чужой штрафной Сака получил по ногам в подкате от Хендерсона. Опасный стандарт исполнять будет "Арсенал".

5' Мягко с фланга забрасывал Сака в штрафную на ход Мартинелли, но того опередил на выходе Келлехер.

4' С угла поля навесил Сака на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Матип и головой вынес мяч обратно на фланг.

3' Прорывался по флангу Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.