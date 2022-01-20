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Англия: Кубок лиги 2021-2022

2021-2022
Арсенал
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
19' Гол
Жота Диогу
44' Желтая карточка
Ляказетт Александр
49'

Ход матча

19'
0:1
Жота Диогу
(Александер-Арнольд Трент)
44'
Ляказетт Александр
 
46'
 
Конате Ибраима
Матип Жоэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 218
Арсенал 33.9% (74)
X 17% (37)
Ливерпуль 49.1% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ливерпуль
7.78
4.07
2.83
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
7
Сака
Букайо
10
Смит-Роу
Эмил
8
Эдегор
Мартин
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
62
Келлехер
Каомхин
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
3
Фабиньо
Энрике
17
Джонс
Кёртис
49
Гордон
Кайд
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Арсенал
4-1-4-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Арсенал
Ливерпуль

19 матчей

57.9%
42.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

37 матчей

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.6%
45.9%
32.5%
8 побед 17 ничьих 12 побед

Второй тайм

27%
40.5%
32.5%
10 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:3
КЛ
0:0
ПЛ
3:1
С
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
5:5
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
К
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
КC
2:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:1
ЛЧ
4:2
ПЛ
1:1
ЛЧ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нкетиа Эдди 5 0.83
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0.5
Пепе Николя 2 0.33
Ляказетт Александр 2 (1) 0.33
Чамберс Калум 1 0.17
Смит-Роу Эмил 1 0.17
Сака Букайо 1 0.17
Патино Чарли 1 0.17
Седрик Соареш 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 4 0.8
Ориги Дивок 2 0.4
Жота Диогу 2 0.4
Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0.2
Милнер Джеймс 0 0
Фирмино Роберто 0 0
Цимикас Костас 0 0
Александер-Арнольд Трент 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 0 1
Ляказетт Александр 1 0
Седрик Соареш 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робертсон Эндрю 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
8
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
6%
1
13%
1-15
3
19%
1
13%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
3
19%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Норвич - Арсенал 0:5
Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0
Ливерпуль
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2
Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0 Милан - Ливерпуль 1:2 Вулверхэмптон - Ливерпуль 0:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Ливерпуль - Порту 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Престон Норт Энд - Ливерпуль 0:2 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5
1/8 финала
1 Сток Сити
2 Брентфорд
5 Челси
4 Саутгемптон
0 Бёрнли
1 Тоттенхэм
5 Вест Хэм
3 Манчестер Сити
2 Арсенал
0 Лидс
1 КПР
3 Сандерленд
0 Престон Норт Энд
2 Ливерпуль
6 Лестер
4 Брайтон
1/4 финала
0 Брентфорд
2 Челси
2 Тоттенхэм
1 Вест Хэм
5 Арсенал
1 Сандерленд
8 Ливерпуль
7 Лестер
1/2 финала
3 Челси
0 Тоттенхэм
0 Арсенал
0 Ливерпуль
Финал
?
?
  • Второй тайм
  • 51'
    Пробивал из пределов штрафной Ляказетт после паса от Локонги, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • 50'
    Убежал от двоих соперников по флангу Мартинелли и прострелил в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 49'
    Дальний заброс исполнял Уайт в штрафную на Сака, но в силовой борьбе не позволил ему пробить Конате.
  • 48'
    Проникающий пас отдавал с левого фланга Мартинелли в штрафную на Ляказетта, но на выходе Келлехер оказался первым на мяче.
  • Замена
    47'
    В перерыве замена произошла в составе "Ливерпуля". Вместо Жоэля Матипа на второй тайм вышел Ибраима Конате.
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв, минимальный перевес на стороне гостей!
  • Желтая карточка
    45'
    Ляказетт в грубом подкате снес в центре поля Джонса. Судья расценил это нарушение на желтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    С левого фланга навесил в штрафную соперника Тирни на ход Ляказетту, но тому добраться до мяча не дал Ван Дейк.
  • 43'
    Проникающий пас Арнольд исполнял в штрафную на Гордона, но того грамотно от мяча корпусом оттеснил Габриэль.
  • 42'
    Диагональ Локонга исполнял в штрафную на Сака, но тот в борьбе против Робертсона не смог пробить по воротам.
  • 41'
    Убежал от соперника по флангу Мартинелли и покатил поперек на Эдегора, но выстрел последнего заблокировал защитник.
  • 40'
    Томиясу забросил в штрафную, куда врывался Сака, но находился он в офсайде и не стал бежать за мячом.
  • 39'
    В центре поля грамотно подставился Локонга и вынудил Хендерсона нарушить правила. Штрафной удар исполнят хозяева.
  • 38'
    В центре поля Жота получил по ногам в подкате от Эдегора. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 37'
    Мог убегать на ворота соперника Мартинелли после заброса от Сака, но Келлехер вышел за пределы штрафной и оказался первым на мяче.
  • 36'
    С правого фланга Арнольд исполнял навес на дальнюю штангу, где пробил головой Жота, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 35'
    Локонга диагональ исполнял на левый фланг, куда забегал Мартинелли, но его опередил Арнольд и без труда отобрал сферу.
  • 34'
    С угла поля навесил Сака в центр штрафной, но здесь Ван Дейк спокойно головой вынес сферу подальше от ворот.
  • Угловой
    33'
    Отличным пасом Смит-Роу нашел в штрафной соперника Сака, который пробил по воротам, но от ноги Матипа сфера отправилась на угловой.
  • 32'
    Забросил Робертсон с фланга в штрафную на ход Жоте, но того опередил Габриэль и вынес мяч головой в аут.
  • 31'
    От лицевой линии прострелил Жота в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 30'
    Ворвался в штрафную соперника Мартинелли после паса от Эдегора, но в последний момент мяч в подкате вынес Фабиньо.
  • 29'
    Убежал к штрафной соперника Жота по центру и отдал под удар Гордону, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 28'
    В верховой борьбе в центре поля Эдегор подтолкнул в спину Фабиньо. Штрафной удар исполнять будут мерсисайдцы.
  • 27'
    Накрутил соперника на фланге Томиясу и прострелил в центр штрафной, но здесь Робертсон оказался первым на мяче.
  • 26'
    Долго катают мяч в центре поля "канонры", пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 25'
    В центре поля Джонс получил по ногам сзади в подкате от Эдегора. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 24'
    По флангу отдавал проникающий пас Сака на ход Эдегору, но тому в борьбе с защитником не удалось сохранить мяч в поле.
  • 23'
    Ушел от соперника по флангу Томиясу и отдал вперед на Сака, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 22'
    Тонко отдавал с фланга в штрафную Тирни на ход Мартинелли, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Матип.
  • Описание гола
    20'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Диогу Жота! Проникающий пас отдавал с центра поля Арнольд на ход Жоте, который оторвался от защитника, вбежал в штрафную и низом пробил точно в ближний угол. Как ни старался Ремсдейл, выручить свою команду не смог.
  • 19'
    Локонга грамотно подставился в центре поля и вынудил нарушить правила Хендерсона. Штрафной удар исполнят лондонцы.
  • 18'
    По флангу забросил Арнольд на ход Гордону, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 17'
    Отдавал Смит-Роу в штрафную на Эдегора, но того опередил Матип и спокойно вынес сферу далеко в центр поля.
  • 16'
    Диагональ исполнял Габриэль на правый фланг, куда врывался Томиясу, но его опередил Робертсон и вынес мяч головой в аут.
  • Офсайд
    15'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Хендерсон. Здесь головой сбросил Фабиньо в центр на Матипа, который отправил мяч в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • Угловой
    14'
    Прорывался по флангу Жота и низом прострелил в штрафную, но от ноги Уайта мяч полетел на угловой.
  • 13'
    Проникающий пас отдавал Фирмино на ход Гордону, который мог убегать на ворота, но в последний момент мяч перехватил Габриэль.
  • 12'
    Дальний заброс исполнял Локонга в штрафную на Ляказетта, но тому пробить не дал защитник.
  • 11'
    С левого фланга Локонга отдавал проникающий пас в штрафную на Тирни, но тому пробить в касание не дал Арнольд.
  • 10'
    В центре поля получил по ногам Мартинелли в подкате от Гордона. Штрафной удар исполнять будут "канониры".
  • 9'
    Убежал по левому флангу Мартинелли и навесил на дальнюю штангу, но здесь Ляказетт нарушил правила в борьбе против защитника.
  • Офсайд
    8'
    Мог убегать на ворота соперника Ляказетт после паса от Сака, но арбитр остановил эту атаку из-за офсайда.
  • Опасный момент
    7'
    Со штрафного Ляказетт попытался закрутить в ближний верхний угол, но на этот раз гостей выручила перекладина.
  • 6'
    Перед чужой штрафной Сака получил по ногам в подкате от Хендерсона. Опасный стандарт исполнять будет "Арсенал".
  • 5'
    Мягко с фланга забрасывал Сака в штрафную на ход Мартинелли, но того опередил на выходе Келлехер.
  • 4'
    С угла поля навесил Сака на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Матип и головой вынес мяч обратно на фланг.
  • Угловой
    3'
    Прорывался по флангу Мартинелли и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Ливерпуля"!
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ляказетт Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Жота Диогу бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Арсенал 0:1 Ливерпуль онлайн


Прогнозы на матч Арсенал 0:1 Ливерпуль

Исход игры
Арсенал
33.9% (74)
Ничья
17% (37)
Ливерпуль
49.1% (107)
Тотал 2.5
Больше
71.43% (95)
Меньше
28.57% (38)
Обе команды забьют
Да
87.22% (116)
Нет
12.78% (17)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
25.2% (55)
1:1 Ничья
9.6% (21)
2:1 Арсенал
8.7% (19)
0:1 Ливерпуль
5.5% (12)
2:2 Ничья
4.1% (9)
2:3 Ливерпуль
2.8% (6)
1:3 Ливерпуль
2.3% (5)
1:0 Арсенал
1.8% (4)
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Арсенал
Ливерпуль

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