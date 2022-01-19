Франция: Лига 1 2021-2022
0:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Габриэль Монтпье
0:1
44' ГолГамейро Кевин
60' Желтая карточкаН'Симба Виталь
0:2
77' Гол в свои воротаУнтонджи Седрик
80' Желтая карточкаДоссу Жодель
Ход матча
44'
0:1
60'
77'
0:2
80'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
21
Ожье
Флоран
25
Гастьен
Йоан
36
Сейду
Алиду
15
Менди
Ариал
14
Прчич
Саньин
19
Каси
Антони
- Основной состав
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
20 Зедатка АкимЗащитник
- Защитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Защитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Сейду АлидуНападающий
- Нападающий
-
15 Менди АриалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Альбер ЖозуэЗащитник
-
23 Фожо ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Доссу ЖодельПолузащитник
-
28 Yadaly Diaby
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Каси АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
-
35 Диарра ХабибНападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Страсбург
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байо Мохамед
|9 (1)
|0.43
|Рашани Эльбасан
|4
|0.19
|Бертомье Жезон
|1
|0.05
|Н'Симба Виталь
|1
|0.05
|Доссу Жодель
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Маньен Йоанн
|1
|0.05
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Зедатка Аким
|0
|0
|Телль Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|10 (2)
|0.48
|Диалло Хабиб
|8 (1)
|0.38
|Томассон Адриен
|7
|0.33
|Гамейро Кевин
|6 (1)
|0.29
|Сиссоко Ибраима
|1
|0.05
|Льенар Димитри
|1
|0.05
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.05
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.05
|Ле Маршан Максим
|1
|0.05
|Уорис Маджид
|1
|0.05
|Прчич Саньин
|1
|0.05
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Ньямси Жерзино
|0
|0
|Кандил Нордин
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гастьен Йоан
|4
|2
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Pascal Gastien
|2
|1
|Ожье Флоран
|3
|0
|Yadaly Diaby
|1
|1
|Зедатка Аким
|2
|0
|Н'Симба Виталь
|2
|0
|Амель Пьер-Ив
|2
|0
|Сейду Алиду
|0
|1
|Рашани Эльбасан
|1
|0
|Доссу Жодель
|1
|0
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|Менди Ариал
|1
|0
|Биллонг Жан-Клод
|1
|0
|Телль Жордан
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джику Александр
|6
|1
|Ажорк Людовик
|4
|1
|Ле Маршан Максим
|4
|0
|Сиссоко Ибраима
|3
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|3
|0
|Каси Антони
|3
|0
|Фила Карол
|3
|0
|Томассон Адриен
|1
|1
|Льенар Димитри
|2
|0
|Диалло Хабиб
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|2
|0
|Уорис Маджид
|1
|0
|Прчич Саньин
|1
|0
|Гильберт Фредерик
|1
|0
|Перрен Люка
|1
|0
|Кандил Нордин
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Забито
9
24
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
22%
1
4%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
5
56%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
15
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
6
23%
2
13%
76-90
Забито
20
37
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
3
15%
1
3%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
2
10%
6
16%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
4
20%
8
22%
61-75
5
25%
11
30%
30%
76-90
Пропущено
36
27
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
8%
5
19%
1-15
5
14%
7
26%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
9
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4
Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3
Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1
Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|42 - 18
|50
|2.
|Ницца
|Заявка
|21
|12
|4
|5
|35 - 18
|39
|3.
|Марсель
|Заявка
|20
|10
|7
|3
|28 - 17
|37
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|21
|10
|5
|6
|41 - 25
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|40 - 19
|34
|6.
|Ланс
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|36 - 29
|33
|7.
|Монако
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 23
|33
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 27
|32
|9.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|21
|9
|4
|8
|34 - 28
|31
|10.
|Лион
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|28 - 27
|29
|11.
|Нант
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|26 - 25
|29
|12.
|Анже
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|26 - 27
|26
|13.
|Брест
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|26 - 33
|25
|14.
|Реймс
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|22 - 23
|24
|15.
|Труа
|1:0 Заявка
|21
|5
|5
|11
|19 - 29
|20
|16.
|Метц
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|24 - 41
|19
|17.
|Клермон
|0:2 Заявка
|21
|4
|6
|11
|20 - 38
|18
|18.
|Бордо
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|30 - 50
|17
|19.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|21
|3
|8
|10
|15 - 34
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|20
|2
|6
|12
|18 - 42
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|23 - 6
|28
|2.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|3.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|5.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 11
|20
|6.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 9
|19
|7.
|Лилль
|3:0 Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 10
|19
|8.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|18 - 12
|17
|10.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|11.
|Нант
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 10
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|13.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|14.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|15.
|Брест
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 16
|12
|16.
|Клермон
|0:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|18.
|Бордо
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|15 - 21
|7
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|14 - 21
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 5
|22
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|11 - 6
|20
|4.
|Страсбург
|2:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 12
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|3:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 17
|13
|9.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Ренн
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 11
|12
|11.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|12.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|13.
|Монако
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|14.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|15.
|Монпелье
|0:1 Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|1:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|18.
|Клермон
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|20.
|Лорьян
|0:3 Заявка
|11
|0
|4
|7
|7 - 25
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Клермон 0:2 Страсбург
Исход игры
Клермон
9.2% (13)
Ничья
33.8% (48)
Страсбург
57% (81)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
72.46% (100)
Нет
27.54% (38)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
33.1% (47)
1:1 Ничья
28.9% (41)
0:1 Страсбург
14.8% (21)
0:2 Страсбург
4.9% (7)
1:0 Клермон
4.2% (6)
2:1 Клермон
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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