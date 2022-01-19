Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Люка Перрен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Люка Перрен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Отличная индивидуальная работа от Гамейро Кевин , гол забит с изяществом.

44' Г О О О О Л - Гамейро Кевин первый на мяче и посылает его в ворота левой ногой!

44' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Страсбург выполняет удар от ворот.

43' Какой промах! Телль Жордан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

42' Удар от ворот произведет Клермон

42' Игрок Томассон Адриен из команды Страсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

41' Удар от ворот произведет Клермон

41' Гамейро Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Гамейро Кевин из команды Страсбург сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

36' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Страсбург выполняет удар от ворот.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Гастьен Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Хорошую попытку сделал Телль Жордан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Аолу Жан-Эде нанес удар головой, но Упарин Джоко спокойно отбил мяч.

29' Люка Перрен из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...

29' Маньен Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Страсбург выполняет удар от ворот.

28' Сейду Алиду из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Н'Симба Виталь навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Менди Ариал получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Менди Ариал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' О, нет. Из многообещающей позиции Томассон Адриен из команды Страсбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

20' Плохо сыграл Ожье Флоран - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Унтонджи Седрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Аолу Жан-Эде нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Джоко Упарин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Менди Ариал предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

16' Плохо сыграл Унтонджи Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

15' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Ньямси Жерзино выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Клермон

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Клермон выполняет удар от ворот.

7' Прчич Саньин из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

7' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Страсбург выполняет удар от ворот.

5' Игрок Сейду Алиду из команды Клермон неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Гастьен Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Ожье Флоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Ожье Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Страсбург начинает с центра поля