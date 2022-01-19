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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Клермон
0:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Страсбург
0'
0:1
44' Гол
Гамейро Кевин
60' Желтая карточка
Н'Симба Виталь
0:2
77' Гол в свои ворота
Унтонджи Седрик
80' Желтая карточка
Доссу Жодель
82'

Ход матча

44'
0:1
Гамейро Кевин
(Аолу Жан-Эде)
55'
Доссу Жодель
Ожье Флоран
 
55'
Рашани Эльбасан
Менди Ариал
 
55'
Бертомье Жезон
Маньен Йоанн
 
60'
Н'Симба Виталь
 
72'
 
Гильберт Фредерик
Фила Карол
72'
 
Уорис Маджид
Гамейро Кевин
76'
 
Беллегард Жан-Рикнер
Аолу Жан-Эде
76'
Yadaly Diaby
Телль Жордан
 
77'
0:2
Унтонджи Седрик
80'
Доссу Жодель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 142
Клермон 9.2% (13)
X 33.8% (48)
Страсбург 57% (81)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Страсбург
3.68
6.03
2.20
Все Коэффициенты
Новости
40
Джоко
Упарин
20
Зедатка
Аким
4
Унтонджи
Седрик
21
Ожье
Флоран
12
Н'Симба
Виталь
25
Гастьен
Йоан
7
Маньен
Йоанн
19
Абдул-Самед
Салис
36
Сейду
Алиду
9
Телль
Жордан
15
Менди
Ариал
1
Селс
Матц
5
Перрен
Люка
22
Ньямси
Жерзино
27
Сиссоко
Ибраима
4
Фила
Карол
10
Томассон
Адриен
14
Прчич
Саньин
6
Аолу
Жан-Эде
19
Каси
Антони
9
Гамейро
Кевин
25
Ажорк
Людовик
Клермон
4-3-3
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Клермон
Страсбург

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Л2
0:2
Л2
0:0
Л2
1:1
Л2
3:0
Л2
2:0
Л2
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байо Мохамед 9 (1) 0.43
Рашани Эльбасан 4 0.19
Бертомье Жезон 1 0.05
Н'Симба Виталь 1 0.05
Доссу Жодель 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Маньен Йоанн 1 0.05
Гастьен Йоан 0 0
Зедатка Аким 0 0
Телль Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 10 (2) 0.48
Диалло Хабиб 8 (1) 0.38
Томассон Адриен 7 0.33
Гамейро Кевин 6 (1) 0.29
Сиссоко Ибраима 1 0.05
Льенар Димитри 1 0.05
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.05
Аолу Жан-Эде 1 0.05
Ле Маршан Максим 1 0.05
Уорис Маджид 1 0.05
Прчич Саньин 1 0.05
Гильберт Фредерик 0 0
Каси Антони 0 0
Ньямси Жерзино 0 0
Кандил Нордин 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гастьен Йоан 4 2
Абдул-Самед Салис 5 1
Pascal Gastien 2 1
Ожье Флоран 3 0
Yadaly Diaby 1 1
Зедатка Аким 2 0
Н'Симба Виталь 2 0
Амель Пьер-Ив 2 0
Сейду Алиду 0 1
Рашани Эльбасан 1 0
Доссу Жодель 1 0
Хауи Саиф-Эдин 1 0
Менди Ариал 1 0
Биллонг Жан-Клод 1 0
Телль Жордан 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джику Александр 6 1
Ажорк Людовик 4 1
Ле Маршан Максим 4 0
Сиссоко Ибраима 3 0
Беллегард Жан-Рикнер 3 0
Каси Антони 3 0
Фила Карол 3 0
Томассон Адриен 1 1
Льенар Димитри 2 0
Диалло Хабиб 2 0
Ньямси Жерзино 2 0
Уорис Маджид 1 0
Прчич Саньин 1 0
Гильберт Фредерик 1 0
Перрен Люка 1 0
Кандил Нордин 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
2
15%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

10
12
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
10%
3
25%
1-15
2
20%
3
25%
16-30
1
10%
1
8%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Забито

9
24
1 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
1
11%
1
4%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
0
0%
5
21%
31-45
2
22%
1
4%
46-60
1
11%
5
21%
61-75
5
56%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

26
15
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
8%
2
13%
1-15
3
12%
4
27%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
5
19%
3
20%
46-60
4
15%
1
7%
61-75
6
23%
2
13%
76-90

Забито

20
37
7 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 3
3
15%
1
3%
1-15
2
10%
7
19%
16-30
2
10%
6
16%
31-45
4
20%
4
11%
46-60
4
20%
8
22%
61-75
5
25%
11
30%
30%
76-90

Пропущено

36
27
15 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 15
3
8%
5
19%
1-15
5
14%
7
26%
16-30
7
19%
4
15%
31-45
8
22%
4
15%
46-60
4
11%
2
7%
61-75
9
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Монако - Клермон 4:0 Клермон - Реймс 0:0 Бастия - Клермон 2:0 ЖС Чемин Бас д'Авигнон - Клермон 0:4
Анже - Клермон 0:1 Монпелье - Клермон 1:0 Клермон - Ланс 2:2 Реймс - Клермон 1:0 Клермон - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Клермон - Марсель 0:1 Нант - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 1:0 Лорьян - Клермон 1:1 Клермон - Монако 1:3 Ренн - Клермон 6:0 Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Клермон 4:0 Клермон - Метц 2:2 Лион - Клермон 3:3
Страсбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Страсбург - Монпелье 3:1 Метц - Страсбург 0:2 Монпелье - Страсбург 1:0 Валансьен - Страсбург 0:1
Страсбург - Марсель 0:2 Ницца - Страсбург 0:3 Страсбург - Бордо 5:2 Монако - Страсбург 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Нант - Страсбург 2:2 Страсбург - Лорьян 4:0 Ренн - Страсбург 1:0 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Монпелье - Страсбург 1:1 Страсбург - Лилль 1:2 Ланс - Страсбург 0:1 Страсбург - Метц 3:0 Лион - Страсбург 3:1 Страсбург - Брест 3:1 Страсбург - Труа 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 21 15 5 1 42 - 18 50
2. Ницца Заявка 21 12 4 5 35 - 18 39
3. Марсель Заявка 20 10 7 3 28 - 17 37
4. Страсбург 2:0 Заявка 21 10 5 6 41 - 25 35
5. Ренн Заявка 21 10 4 7 40 - 19 34
6. Ланс Заявка 21 9 6 6 36 - 29 33
7. Монако Заявка 21 9 6 6 33 - 23 33
8. Лилль 3:0 Заявка 21 8 8 5 30 - 27 32
9. Монпелье 0:1 Заявка 21 9 4 8 34 - 28 31
10. Лион Заявка 20 7 8 5 28 - 27 29
11. Нант Заявка 21 8 5 8 26 - 25 29
12. Анже Заявка 20 6 8 6 26 - 27 26
13. Брест Заявка 21 6 7 8 26 - 33 25
14. Реймс Заявка 21 5 9 7 22 - 23 24
15. Труа 1:0 Заявка 21 5 5 11 19 - 29 20
16. Метц Заявка 21 4 7 10 24 - 41 19
17. Клермон 0:2 Заявка 21 4 6 11 20 - 38 18
18. Бордо Заявка 21 3 8 10 30 - 50 17
19. Лорьян 0:3 Заявка 21 3 8 10 15 - 34 17
20. Сент-Этьен Заявка 20 2 6 12 18 - 42 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 9 1 0 23 - 6 28
2. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
3. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
4. Страсбург 2:0 Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
5. Монпелье 0:1 Заявка 11 6 2 3 19 - 11 20
6. Ланс Заявка 10 5 4 1 19 - 9 19
7. Лилль 3:0 Заявка 10 5 4 1 14 - 10 19
8. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
9. Лион Заявка 10 4 5 1 18 - 12 17
10. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
11. Нант Заявка 10 5 2 3 14 - 10 17
12. Анже Заявка 9 4 1 4 12 - 12 13
13. Лорьян 0:3 Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
14. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
15. Брест Заявка 10 3 3 4 13 - 16 12
16. Клермон 0:2 Заявка 10 2 4 4 10 - 13 10
17. Труа 1:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
18. Бордо Заявка 11 1 4 6 15 - 21 7
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 10 1 4 5 14 - 21 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 10 7 1 2 18 - 5 22
2. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
3. Марсель Заявка 9 6 2 1 11 - 6 20
4. Страсбург 2:0 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль 3:0 Заявка 11 3 4 4 16 - 17 13
9. Реймс Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
10. Ренн Заявка 10 3 3 4 15 - 11 12
11. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
12. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
13. Монако Заявка 10 3 3 4 10 - 12 12
14. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
15. Монпелье 0:1 Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа 1:0 Заявка 10 3 1 6 8 - 16 10
18. Клермон 0:2 Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
19. Сент-Этьен Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
20. Лорьян 0:3 Заявка 11 0 4 7 7 - 25 4
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Клермон 9.2% (13)
X 33.8% (48)
Страсбург 57% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Страсбург
3.68
6.03
2.20
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Где смотреть матч Клермон 0:2 Страсбург онлайн


Прогнозы на матч Клермон 0:2 Страсбург

Исход игры
Клермон
9.2% (13)
Ничья
33.8% (48)
Страсбург
57% (81)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (60)
Меньше
56.52% (78)
Обе команды забьют
Да
72.46% (100)
Нет
27.54% (38)
Популярный счёт
1:2 Страсбург
33.1% (47)
1:1 Ничья
28.9% (41)
0:1 Страсбург
14.8% (21)
0:2 Страсбург
4.9% (7)
1:0 Клермон
4.2% (6)
2:1 Клермон
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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Страсбург

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