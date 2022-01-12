Первый тайм

8' Неплохая атака "Реала"! Длинная передача налево на Винисиуса, который подработал себе и отдал в центр на ход Асенсио. Марко решил сходу пробить, но получилось выше перекладины.

7' Дембеле, казалось, заработал угловой на левом фланге, это Милитао накрыл прострела Усмана. Но в итоге оказалось, что последним мяча коснулся игрок "Барселоны". Куртуа разыграл с защитниками у ворот.

6' Быструю атаку провели футболисты "Реала", подключился по правому флангу Карвахаль, навешивал в штрафную площадь, но получилось точно на игрока "Барселоны".

5' Футболисты "Барселоны" обосновались с мячом на половине поля соперника, но пока путей в штрафную площадь мадридского клуба нет.