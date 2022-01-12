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  3. Испания: Суперкубок: 1/2 финала
Барселона
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Реал Мадрид
0' 9'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 261
Барселона 24.1% (63)
X 8.8% (23)
Реал Мадрид 67% (175)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Реал Мадрид
3.96
3.85
2.16
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
8
Алвес
Даниэл
4
Араухо
Рональд
3
Пике
Херард
18
Альба
Жорди
30
Гави
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
19
Торрес
Ферран
17
Де
Йонг
Люк
7
Дембеле
Усман
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Фернандес
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
Барселона
4-3-3
Реал Мадрид
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Реал Мадрид

27 матчей

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.4%
40.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

46 матчей

43.5%
21.7%
34.8%
20 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

21.7%
54.3%
24%
10 побед 25 ничьих 11 побед

Второй тайм

41.3%
34.8%
23.9%
19 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2
  • Первый тайм
  • 8'
    Неплохая атака "Реала"! Длинная передача налево на Винисиуса, который подработал себе и отдал в центр на ход Асенсио. Марко решил сходу пробить, но получилось выше перекладины.
  • 7'
    Дембеле, казалось, заработал угловой на левом фланге, это Милитао накрыл прострела Усмана. Но в итоге оказалось, что последним мяча коснулся игрок "Барселоны". Куртуа разыграл с защитниками у ворот.
  • 6'
    Быструю атаку провели футболисты "Реала", подключился по правому флангу Карвахаль, навешивал в штрафную площадь, но получилось точно на игрока "Барселоны".
  • 5'
    Футболисты "Барселоны" обосновались с мячом на половине поля соперника, но пока путей в штрафную площадь мадридского клуба нет.
  • 4'
    Альба подключился по левому флангу, но мяч до него не дошёл, а вот стык с защитником получился неприятным. Неприятно на плечо приземлился защитник "Барселоны".
  • 3'
    А вот и первый удар. Бензема получил мяч слева, обыграл Алвеса и пробил по воротам из-за пределов штрафной. Выше перекладины получилось.
  • Фол, нарушение
    2'
    Начо оказался на газоне, это Де Йонг на корпус принял защитника "Реала". Приличные скорости в дебюте встречи, но пока много сумбура.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! В традиционной белой форме сегодня сыграет "Реал", а "Барселона" будет в не менее традиционной сине-гранатовой.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Fahd International Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Барселона 0:0 Реал Мадрид онлайн


Прогнозы на матч Барселона 0:0 Реал Мадрид

Исход игры
Барселона
25.9% (74)
Ничья
8.7% (25)
Реал Мадрид
65.4% (187)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (105)
Меньше
23.36% (32)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
25.2% (72)
2:1 Барселона
4.9% (14)
1:1 Ничья
4.2% (12)
0:1 Реал Мадрид
3.8% (11)
1:3 Реал Мадрид
2.8% (8)
0:2 Реал Мадрид
2.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (5)
2:0 Барселона
0.7% (2)
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Реал Мадрид

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