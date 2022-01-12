0:0
Первый тайм: 9'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
18
Альба
Жорди
30
Гави
17
Де
Йонг
Люк
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
30 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
26 Пенья ИньякиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 ПедриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Фати АнсуНападающий
-
29 Ютгла ФерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Реал Мадрид
27 матчей
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
40.7%
19 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
46 матчей
43.5%
21.7%
34.8%
20 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
21.7%
54.3%
24%
10 побед 25 ничьих 11 побед
Второй тайм
41.3%
34.8%
23.9%
19 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Гранада - Барселона 1:1 Линарес - Барселона 1:2 Мальорка - Барселона 0:1 Севилья - Барселона 1:1
Барселона - Эльче 3:2 Барселона - Бока Хуниорс 1:1 Осасуна - Барселона 2:2 Бавария - Барселона 3:0 Барселона - Бетис 0:1 Вильярреал - Барселона 1:3 Барселона - Бенфика 0:0 Барселона - Эспаньол 1:0 Сельта - Барселона 3:3 Динамо Киев - Барселона 0:1 Барселона - Алавес 1:1 Райо Вальекано - Барселона 1:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Динамо Киев 1:0 Барселона - Валенсия 3:1 Атлетико М - Барселона 2:0
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид - Севилья 2:1 Шериф - Реал Мадрид 0:3 Гранада - Реал Мадрид 1:4 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Реал Мадрид - Шахтёр Донецк 2:1 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Осасуна 0:0 Барселона - Реал Мадрид 1:2 Шахтёр Донецк - Реал Мадрид 0:5 Эспаньол - Реал Мадрид 2:1 Реал Мадрид - Шериф 1:2
Прогнозы на матч Барселона 0:0 Реал Мадрид
Исход игры
Барселона
25.9% (74)
Ничья
8.7% (25)
Реал Мадрид
65.4% (187)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (105)
Меньше
23.36% (32)
Обе команды забьют
Да
84.67% (116)
Нет
15.33% (21)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
25.2% (72)
2:1 Барселона
4.9% (14)
1:1 Ничья
4.2% (12)
0:1 Реал Мадрид
3.8% (11)
1:3 Реал Мадрид
2.8% (8)
0:2 Реал Мадрид
2.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (5)
2:0 Барселона
0.7% (2)
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