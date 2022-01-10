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История личных встреч
Атлетико М
Атлетик Б
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
31 матч
61.3%
12.9%
25.8%
19 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1
Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б
Исход игры
Атлетико М
96.1% (49)
Ничья
2% (1)
Атлетик Б
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.1% (27)
Меньше
44.9% (22)
Обе команды забьют
Да
53.06% (26)
Нет
46.94% (23)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
49% (25)
1:0 Атлетико М
27.5% (14)
2:0 Атлетико М
15.7% (8)
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