  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания: Суперкубок: 1/2 финала
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
Прогнозы 51
Атлетико М 96.1% (49)
X 2% (1)
Атлетик Б 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Атлетико М
Ничья
Атлетик Б
1.97
3.60
5.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Атлетико М
Атлетик Б

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
28.6%
4.7%
14 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

31 матч

61.3%
12.9%
25.8%
19 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25.8%
51.6%
22.6%
8 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.2%
38.7%
16.1%
14 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
2:0
П
3:2
П
2:0
П
1:2
П
3:1
П
2:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
П
1:4
П
1:2
КК
1:2
КК
1:0
П
2:0
П
3:0
П
4:0
ЛЕ
3:0
П
2:1
П
3:0
П
0:2
П
1:2
П
2:0
П
1:0
П
1:4
П
2:3
ПД
1:2

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Райо Махадаонда - Атлетико М 0:5 Атлетико М - Райо Вальекано 2:0 Гранада - Атлетико М 2:1
Севилья - Атлетико М 2:1 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Порту - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Мальорка 1:2 Кадис - Атлетико М 1:4 Атлетико М - Милан 0:1 Атлетико М - Осасуна 1:0 Валенсия - Атлетико М 3:3 Ливерпуль - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 3:0 Леванте - Атлетико М 2:2 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:2 Атлетико М - Ливерпуль 2:3 Атлетико М - Барселона 2:0 Милан - Атлетико М 1:2 Алавес - Атлетико М 1:0
Атлетик Б
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Алавес - Атлетик Б 0:0 Атлетико Манча-Реаль - Атлетик Б 0:2 Осасуна - Атлетик Б 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2
Атлетик Б - Бетис 3:2 Атлетик Б - Севилья 0:1 Хетафе - Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0 Атлетик Б - Гранада 2:2 Леванте - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Кадис 0:1 Реал Сосьедад - Атлетик Б 1:1 Эспаньол - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 2:1 Атлетик Б - Алавес 1:0 Валенсия - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Райо Вальекано 1:2 Атлетико М - Атлетик Б 0:0 Атлетик Б - Мальорка 2:0 Сельта - Атлетик Б 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 января 2022, осталось 2 дня 16 часов 16 минут.

    Главный судья: Куадра Гильермо

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Атлетико М 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Атлетик Б 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Атлетик Б
    1.97
    3.60
    5.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Атлетик Б онлайн


    Прогнозы на матч Атлетико М - Атлетик Б

    Исход игры
    Атлетико М
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Атлетик Б
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.1% (27)
    Меньше
    44.9% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    53.06% (26)
    Нет
    46.94% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    49% (25)
    1:0 Атлетико М
    27.5% (14)
    2:0 Атлетико М
    15.7% (8)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Атлетико М
    Атлетик Б

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет для тебя!
    30 000 рублей бонусы!
    1000 рублей для ставок АПЛ
    1500 рублей для новых игроков!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     