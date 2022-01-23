Англия: Премьер-лига 2021-2022
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
-
16 Холдинг РобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Патино ЧарлиПолузащитник
-
30 Нкетиа ЭддиНападающий
-
58 Бирет МикаНападающий
-
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
-
17 Леннон АаронПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
-
37 Томас БоббиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Арсенал
Бёрнли
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 2 победы
19 матчей
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит-Роу Эмил
|8
|0.4
|Сака Букайо
|6
|0.3
|Эдегор Мартин
|4
|0.2
|Мартинелли Габриэл
|4
|0.2
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|4
|0.2
|Ляказетт Александр
|3 (1)
|0.15
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.1
|Тирни Киран
|1
|0.05
|Парти Томас
|1
|0.05
|Джака Гранит
|0
|0
|Эльнени Мохамед
|0
|0
|Пепе Николя
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Тавареш Нуну
|0
|0
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.35
|Вуд Крис
|3
|0.18
|Ми Бен
|2
|0.12
|Лоутон Мэттью
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.06
|Леннон Аарон
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|4
|1
|Габриэль дос Сантос
|3
|1
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|4
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|0
|Парти Томас
|3
|0
|Сака Букайо
|3
|0
|Эдегор Мартин
|2
|0
|Холдинг Роб
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Мари Пабло
|1
|0
|Седрик Соареш
|1
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Томиясу Такэхиро
|1
|0
|Ремсдейл Аарон
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90
Пропущено
8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
32%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
3
38%
3
16%
76-90
Забито
15
8
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
20%
2
25%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90
Забито
33
16
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
5
15%
3
19%
1-15
8
24%
3
19%
16-30
6
18%
4
25%
31-45
5
15%
4
25%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
5
15%
1
6%
76-90
Пропущено
25
27
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
12%
4
15%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
16%
8
30%
30%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
5
20%
5
19%
61-75
7
28%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|23
|18
|3
|2
|55 - 14
|57
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|36 - 30
|38
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|41 - 31
|37
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|26 - 22
|36
|7.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|19 - 16
|34
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|28 - 32
|26
|11.
|Лестер
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|33 - 36
|25
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|22
|5
|10
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|23
|6
|5
|12
|26 - 38
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|24 - 40
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|24 - 35
|19
|17.
|Норвич
|Заявка
|22
|4
|4
|14
|13 - 45
|16
|18.
|Ньюкасл
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|21 - 43
|15
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|20
|4
|2
|14
|23 - 40
|14
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 15
|19
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|9.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|18 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|7
|1
|14 - 10
|16
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|14 - 17
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|11 - 8
|20
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 15
|19
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|11 - 16
|12
|11.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|12.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|6 - 25
|8
|16.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|18.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли
Исход игры
Арсенал
94.4% (134)
Ничья
3.5% (5)
Бёрнли
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
33.59% (44)
Нет
66.41% (87)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
45.8% (65)
2:1 Арсенал
16.9% (24)
3:1 Арсенал
12% (17)
1:0 Арсенал
8.5% (12)
3:0 Арсенал
6.3% (9)
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