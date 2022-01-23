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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
Прогнозы 144
Арсенал 94.4% (136)
X 3.5% (5)
Бёрнли 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Бёрнли
1.38
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости
32
Ремсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
23
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
7
Сака
Букайо
8
Эдегор
Мартин
10
Смит-Роу
Эмил
35
Мартинелли
Габриэл
9
Ляказетт
Александр
1
Поуп
Ник
14
Робертс
Коннор
II
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
23
Питерс
Эрик
17
Леннон
Аарон
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
27
Выдра
Матей
19
Родригес
Джей
Арсенал
4-1-4-1
Бёрнли
4-4-2

История личных встреч

Арсенал
Бёрнли

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
12 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 2 победы

19 матчей

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

63.2%
26.3%
10.5%
12 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
3:0
КC
2:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 8 0.4
Сака Букайо 6 0.3
Эдегор Мартин 4 0.2
Мартинелли Габриэл 4 0.2
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.2
Ляказетт Александр 3 (1) 0.15
Габриэль дос Сантос 2 0.1
Тирни Киран 1 0.05
Парти Томас 1 0.05
Джака Гранит 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0
Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.35
Вуд Крис 3 0.18
Ми Бен 2 0.12
Лоутон Мэттью 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Выдра Матей 1 0.06
Леннон Аарон 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 4 1
Габриэль дос Сантос 3 1
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Парти Томас 3 0
Сака Букайо 3 0
Эдегор Мартин 2 0
Холдинг Роб 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0
Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 6 0
Вествуд Эшли 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
2
11%
1
13%
1-15
4
22%
1
13%
16-30
3
17%
2
25%
31-45
4
22%
3
38%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
1
13%
76-90

Пропущено

8
19
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
3
16%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
32%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
3
38%
3
16%
76-90

Забито

15
8
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
3
20%
2
25%
1-15
4
27%
2
25%
16-30
3
20%
2
25%
31-45
1
7%
1
13%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
12%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
2
25%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
4
24%
3
38%
76-90

Забито

33
16
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
15 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
5
15%
3
19%
1-15
8
24%
3
19%
16-30
6
18%
4
25%
31-45
5
15%
4
25%
46-60
4
12%
1
6%
61-75
5
15%
1
6%
76-90

Пропущено

25
27
8 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
12%
4
15%
1-15
1
4%
2
7%
16-30
4
16%
8
30%
30%
31-45
5
20%
2
7%
46-60
5
20%
5
19%
61-75
7
28%
6
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ноттингем Форест - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Сити 1:2
Норвич - Арсенал 0:5 Арсенал - Сандерленд 5:1 Лидс - Арсенал 1:4 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 23 18 3 2 55 - 14 57
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 23 12 8 3 46 - 18 44
4. Манчестер Юнайтед Заявка 22 11 5 6 36 - 30 38
5. Вест Хэм Заявка 23 11 4 8 41 - 31 37
6. Тоттенхэм Заявка 19 11 3 5 26 - 22 36
7. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
8. Вулверхэмптон Заявка 21 10 4 7 19 - 16 34
9. Брайтон Заявка 21 6 11 4 22 - 22 29
10. Астон Вилла Заявка 21 8 2 11 28 - 32 26
11. Лестер Заявка 19 7 4 8 33 - 36 25
12. Саутгемптон Заявка 22 5 10 7 26 - 34 25
13. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
14. Брентфорд Заявка 23 6 5 12 26 - 38 23
15. Лидс Заявка 21 5 7 9 24 - 40 22
16. Эвертон Заявка 20 5 4 11 24 - 35 19
17. Норвич Заявка 22 4 4 14 13 - 45 16
18. Ньюкасл Заявка 21 2 9 10 21 - 43 15
19. Уотфорд Заявка 20 4 2 14 23 - 40 14
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 6 1 4 18 - 15 19
7. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
8. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
9. Лестер Заявка 10 5 1 4 18 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 11 3 7 1 14 - 10 16
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брайтон Заявка 11 3 5 3 10 - 11 14
14. Брентфорд Заявка 12 4 1 7 14 - 17 13
15. Эвертон Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
16. Лидс Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 11 2 1 8 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 12 9 2 1 23 - 8 29
2. Челси Заявка 12 7 3 2 21 - 8 24
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вулверхэмптон Заявка 11 6 2 3 11 - 8 20
5. Вест Хэм Заявка 12 6 2 4 19 - 13 20
6. Манчестер Юнайтед Заявка 11 5 4 2 18 - 15 19
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Тоттенхэм Заявка 9 4 2 3 10 - 12 14
9. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
10. Астон Вилла Заявка 11 4 0 7 11 - 16 12
11. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
12. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
13. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Норвич Заявка 11 2 2 7 6 - 25 8
16. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
17. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
18. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
19. Ньюкасл Заявка 10 1 3 6 7 - 20 6
20. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Бёрнли", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 144
Арсенал 94.4% (136)
X 3.5% (5)
Бёрнли 2.1% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Бёрнли
1.38
5.80
9.80
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Арсенал - Бёрнли онлайн


Прогнозы на матч Арсенал - Бёрнли

Исход игры
Арсенал
94.4% (134)
Ничья
3.5% (5)
Бёрнли
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
40.46% (53)
Меньше
59.54% (78)
Обе команды забьют
Да
33.59% (44)
Нет
66.41% (87)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
45.8% (65)
2:1 Арсенал
16.9% (24)
3:1 Арсенал
12% (17)
1:0 Арсенал
8.5% (12)
3:0 Арсенал
6.3% (9)
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Арсенал
Бёрнли

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