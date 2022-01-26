Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Раймон Копа
0:1
43' Гол в свои воротаМенди Батиста
Ход матча
43'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
29
Мансо
Венсан
11
Кабо
Джимми
31
Тиуб
Сада
27
Масон
Иван
26
Сако
Бакари
18
Норден
Арно
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
33 Медда ДейламПолузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
-
35 Мбок ДжейсонНападающий
-
32 Надже ГуэдеНападающий
-
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Тиуб СадаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Масон ИванПолузащитник
- Нападающий
-
26 Сако БакариНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
-
34 Льорт ЛюкасЗащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
-
32 Louis Mouton
-
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Анже
Сент-Этьен
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.27
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.23
|Фюльжени Анжело
|3
|0.14
|Траоре Исмаэль
|3
|0.14
|Баокен Стефан
|2
|0.09
|Ромен Тома
|2
|0.09
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.09
|Унаи Аззедин
|2
|0.09
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.05
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.32
|Соу Саиду
|2
|0.09
|Буанга Денис
|2
|0.09
|Норден Арно
|1
|0.05
|Будебуз Риад
|1
|0.05
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.05
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.05
|Трауко Мигель
|1
|0.05
|Наде Микаэль
|1
|0.05
|Аушиш Адиль
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|6
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
3
20%
4
21%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
6
50%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
8
36%
76-90
Забито
26
19
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
6
23%
6
32%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
20%
4
10%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
1
3%
5
12%
31-45
8
27%
6
15%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
6
20%
12
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0
Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1
Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|21
|11
|7
|3
|30 - 17
|40
|4.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|5.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|6.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|7.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|8.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|9.
|Лион
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|29 - 27
|32
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|3.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|19 - 12
|20
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|13 - 6
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|0:1 Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|1:0 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен
Исход игры
Анже
65.2% (90)
Ничья
23.9% (33)
Сент-Этьен
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.13% (37)
Меньше
70.87% (90)
Обе команды забьют
Да
48.82% (62)
Нет
51.18% (65)
Популярный счёт
1:0 Анже
39.1% (54)
1:1 Ничья
18.1% (25)
2:1 Анже
17.4% (24)
1:2 Сент-Этьен
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Анже
3.6% (5)
1:3 Сент-Этьен
1.4% (2)
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