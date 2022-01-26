Первый тайм

47' Команда Сент-Этьен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Г О О О О Л - Менди Батиста уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

43' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.

43' Отличные скиллы показывает Иван Масон, обводя своих соперников

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

42' Нинга Казимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

42' Отличные скиллы показывает Нинга Казимир , обводя своих соперников

41' Перейра-Лаже Матиаш нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.

41' Билал Браими из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

40' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Анже

35' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Удар от ворот произведет Анже

31' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Бенталеб Набиль из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

29' Иван Масон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

26' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

22' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хороший удар издали нанес Норден Арно , но отличный сейв сделал Даниел Петкович. Угловой.

20' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

16' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Билал Браими из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

15' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

13' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Норден Арно из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

8' Анже выполняет удар от ворот.

6' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Анже

6' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

4' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

3' So close! Удар головой нанес Траоре Исмаэль но мяч выбили с ленточки!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сент-Этьен начинает с центра поля