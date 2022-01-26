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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:1
Перерыв

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Менди Батиста

Ход матча

39'
 
Буанга Денис
Сако Бакари
43'
0:1
Менди Батиста

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогнозы 138
Анже 65.2% (90)
X 23.9% (33)
Сент-Этьен 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Сент-Этьен
7.20
3.46
3.84
Все Коэффициенты
Новости
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
2
Менди
Батиста
11
Кабо
Джимми
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
27
Перейра-Лаже
Матиаш
14
Браими
Билаль
9
Нинга
Казимир
50
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
31
Тиуб
Сада
29
Муэффек
Аймен
6
Гурна-Дуат
Люка
27
Масон
Иван
7
Будебуз
Риад
26
Сако
Бакари
18
Норден
Арно
Анже
3-5-2
Сент-Этьен
3-4-3

История личных встреч

Анже
Сент-Этьен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
1:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.27
Буфаль Софьян 5 (2) 0.23
Фюльжени Анжело 3 0.14
Траоре Исмаэль 3 0.14
Баокен Стефан 2 0.09
Ромен Тома 2 0.09
Чо Мохамед-Али 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.32
Соу Саиду 2 0.09
Буанга Денис 2 0.09
Норден Арно 1 0.05
Будебуз Риад 1 0.05
Колодзейчак Тимоти 1 0.05
Крассо Жан-Филипп 1 0.05
Трауко Мигель 1 0.05
Наде Микаэль 1 0.05
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 6 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
1
8%
1
14%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
6
32%
61-75
3
20%
4
21%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
6
50%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
8
36%
76-90

Забито

26
19
10 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 4
4 Не забивали 6
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
5
19%
6
32%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
6
23%
6
32%
76-90

Пропущено

30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 20
6
20%
4
10%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
1
3%
5
12%
31-45
8
27%
6
15%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
6
20%
12
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0
Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1
Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
6. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
9. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже 0:1 Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен 1:0 Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
3. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
4. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже 0:1 Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен 1:0 Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже 0:1 Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен 1:0 Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 47'
    Команда Сент-Этьен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Сент-Этьен: 57%.
  • 45'
    Анже контролирует мяч.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Менди Батиста уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 43'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Иван Масон, обводя своих соперников
  • 43'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 42'
    Нинга Казимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Нинга Казимир, обводя своих соперников
  • 42'
    Нинга Казимир из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Анже пытается что-то создать.
  • 42'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 41'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Перейра-Лаже Матиаш нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.
  • 41'
    Билал Браими из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 41'
    Анже начинает контратаку
  • 40'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 40'
    Анже контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Сент-Этьен: 58%.
  • 39'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Сако Бакари получил травму и заменен. Буанга Денис выходит на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Анже контролирует мяч.
  • 37'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 37'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 36'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 36'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 35'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Сент-Этьен: 59%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 31'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 31'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 30'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 38%, Сент-Этьен: 62%.
  • 29'
    Бенталеб Набиль из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Анже пытается что-то создать.
  • 29'
    Иван Масон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 28'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 28'
    Нинга Казимир из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Анже контролирует мяч.
  • 26'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 25'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 39%, Сент-Этьен: 61%.
  • 24'
    Анже контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Сако Бакари из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 23'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 22'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
  • 21'
    Хороший удар издали нанес Норден Арно, но отличный сейв сделал Даниел Петкович. Угловой.
  • 20'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 19'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
  • 18'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 18'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 16'
    Билал Браими из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Тиуб Сада из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Сент-Этьен: 54%.
  • 15'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 11'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 10'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 8'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Нинга Казимир из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Анже пытается что-то создать.
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Бенталеб Набиль наказан за толчок Люка Гурна-Дуат
  • 7'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 6'
    Шанс! Норден Арно из команды Сент-Этьен пробил головой, но мимо
  • 6'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Сент-Этьен: 60%.
  • 4'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    So close! Удар головой нанес Траоре Исмаэль но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    3'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 3'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
  • 2'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 1'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 1'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Люка Гурна-Дуат
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Анже 65.2% (90)
X 23.9% (33)
Сент-Этьен 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Анже
Ничья
Сент-Этьен
7.20
3.46
3.84
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Новости
Где смотреть матч Анже 0:1 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Анже
65.2% (90)
Ничья
23.9% (33)
Сент-Этьен
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.13% (37)
Меньше
70.87% (90)
Обе команды забьют
Да
48.82% (62)
Нет
51.18% (65)
Популярный счёт
1:0 Анже
39.1% (54)
1:1 Ничья
18.1% (25)
2:1 Анже
17.4% (24)
1:2 Сент-Этьен
7.2% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:0 Анже
3.6% (5)
1:3 Сент-Этьен
1.4% (2)
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Анже
Сент-Этьен

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