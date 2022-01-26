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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Анже
0:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
0:1
43' Гол в свои ворота
Менди Батиста
89' Желтая карточка
Мбок Джейсон
89' Желтая карточка
Камара Махди
90'+4

Ход матча

39'
 
Буанга Денис
Сако Бакари
43'
0:1
Менди Батиста
58'
Капель Пьеррик
Бенталеб Набиль
 
73'
 
Аушиш Адиль
Муэффек Аймен
73'
 
Юссуф Зейду
Тиуб Сада
74'
Мбок Джейсон
Нинга Казимир
 
74'
Таиби Ванисс
Браими Билаль
 
88'
Надже Гуэде
Фюльжени Анжело
 
88'
Фатар Ноа
Перейра-Лаже Матиаш
 
89'
Мбок Джейсон
 
89'
 
Камара Махди
90'
 
Диуссе Ассан
Норден Арно
90'
 
El Hadji Dieye
Гурна-Дуат Люка

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 138
Анже 65.2% (90)
X 23.9% (33)
Сент-Этьен 10.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
2
Менди
Батиста
11
Кабо
Джимми
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
27
Перейра-Лаже
Матиаш
14
Браими
Билаль
9
Нинга
Казимир
50
Бернардони
Поль
8
Камара
Махди
5
Колодзейчак
Тимоти
3
Наде
Микаэль
31
Тиуб
Сада
29
Муэффек
Аймен
6
Гурна-Дуат
Люка
27
Масон
Иван
7
Будебуз
Риад
26
Сако
Бакари
18
Норден
Арно
Анже
3-5-2
Сент-Этьен
3-4-3

История личных встреч

Анже
Сент-Этьен

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
100%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
1:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.27
Буфаль Софьян 5 (2) 0.23
Фюльжени Анжело 3 0.14
Траоре Исмаэль 3 0.14
Баокен Стефан 2 0.09
Ромен Тома 2 0.09
Чо Мохамед-Али 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хазри Вахби 7 (3) 0.32
Соу Саиду 2 0.09
Буанга Денис 2 0.09
Норден Арно 1 0.05
Будебуз Риад 1 0.05
Колодзейчак Тимоти 1 0.05
Крассо Жан-Филипп 1 0.05
Трауко Мигель 1 0.05
Наде Микаэль 1 0.05
Аушиш Адиль 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Махди 7 0
Масон Иван 5 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Колодзейчак Тимоти 2 1
Буанга Денис 2 1
Юссуф Зейду 2 1
Хазри Вахби 3 0
Грин Этьен 1 1
Амума Ромен 2 0
Трауко Мигель 2 0
Норден Арно 2 0
Наде Микаэль 2 0
Аушиш Адиль 2 0
Соу Саиду 2 0
Будебуз Риад 1 0
Сильва Габриэль 1 0
Тиуб Сада 1 0
Мукуди Ароль 1 0
Неу Иван 1 0
Муэффек Аймен 1 0
Сиссоко Альфа 1 0
Сабан Матис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
1
8%
1
14%
1-15
3
23%
1
14%
16-30
2
15%
4
57%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
4
27%
2
10%
1-15
2
13%
4
20%
16-30
1
7%
3
15%
31-45
4
27%
1
5%
46-60
1
7%
6
30%
61-75
3
20%
4
20%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
2
17%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
6
50%
76-90

Пропущено

15
22
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
9%
1-15
3
20%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
4
27%
5
23%
46-60
3
20%
1
5%
61-75
3
20%
8
36%
76-90

Забито

27
19
11 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
4 Не забивали 7
1
4%
1
5%
1-15
4
15%
2
11%
16-30
6
22%
6
32%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
5
19%
3
16%
61-75
6
22%
6
32%
76-90

Пропущено

30
42
12 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 21
6
20%
4
10%
1-15
5
17%
7
17%
16-30
1
3%
6
14%
31-45
8
27%
6
14%
46-60
4
13%
7
17%
61-75
6
20%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1 Лина-Монлери - Анже 2:0
Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0 Бордо - Анже 1:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2 Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1
Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2 Монпелье - Сент-Этьен 2:0 Марсель - Сент-Этьен 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 21 11 7 3 30 - 17 40
4. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
5. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
6. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
7. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
8. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
9. Лион Заявка 21 8 8 5 29 - 27 32
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
3. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
4. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
5. Лион Заявка 11 5 5 1 19 - 12 20
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 10 7 2 1 13 - 6 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • 94'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьен вырывает победу
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Анже: 52%, Сент-Этьен: 48%.
  • 94'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 93'
    Анже пытается что-то создать.
  • 93'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Траоре Исмаэль из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 93'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Тактическая замена. Норден Арно уходит с поля и его заменяет Диуссе Ассан
  • 92'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 92'
    Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет El Hadji Dieye
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Ной Фатар
  • 91'
    Анже контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 90'
    Анже пытается что-то создать.
  • 90'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 90'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Анже: 52%, Сент-Этьен: 48%.
  • 90'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    89'
    Камара Махди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • Желтая карточка
    89'
    Мбок Джейсон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 89'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 88'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 88'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 88'
    Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Ной Фатар
  • 88'
    Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Guede Nadje
  • 87'
    Анже контролирует мяч.
  • 87'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже пасует в штрафную, но Бернардони Поль выходит и ловит мяч.
  • 87'
    Капель Пьеррик из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    86'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен в офсайде
  • Фол, нарушение
    85'
    Судья сигнализирует, что Мангани Тома из команды Анже поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • 85'
    Контроль мяча: Анже: 51%, Сент-Этьен: 49%.
  • 85'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Мбок Джейсон из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 85'
    Анже пытается что-то создать.
  • 84'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 84'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 84'
    Кабо Джимми из команды Анже делает неудачный навес.
  • 83'
    Анже контролирует мяч.
  • 83'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 83'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 83'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    83'
    Судья сигнализирует, что Камара Махди из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 82'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    82'
    Судья сигнализирует, что Мангани Тома из команды Анже поставил подножку. Пострадал Иван Масон
  • 81'
    Анже пытается что-то создать.
  • 81'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Ванисс Таиби из команды Анже поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде
  • 80'
    Контроль мяча: Анже: 51%, Сент-Этьен: 49%.
  • 79'
    Анже контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    79'
    Судья сигнализирует, что Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже поставил подножку. Пострадал Норден Арно
  • Фол, нарушение
    78'
    Судья свистит. Буанга Денис атаковал сзади соперника. Это Перейра-Лаже Матиаш заработал своей команде штрафной
  • 78'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 77'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    77'
    Микаэль Наде наказан за толчок Мбок Джейсон
  • 76'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 76'
    Анже контролирует мяч.
  • Офсайд
    76'
    Ванисс Таиби из команды Анже в офсайде
  • Фол, нарушение
    75'
    Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Мбок Джейсон
  • 75'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Сент-Этьен: 51%.
  • 75'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 74'
    Матч возобновлен
  • 74'
    Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби
  • 74'
    Тактическая замена. Нинга Казимир уходит с поля и его заменяет Мбок Джейсон
  • 73'
    Тактическая замена. Тиуб Сада уходит с поля и его заменяет Юссуф Зейду
  • 73'
    Тактическая замена. Аймен Муффек уходит с поля и его заменяет Аушиш Адиль
  • 73'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 72'
    Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
  • 72'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Анже пытается что-то создать.
  • 72'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Анже контролирует мяч.
  • 70'
    Контроль мяча: Анже: 49%, Сент-Этьен: 51%.
  • 70'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 69'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 69'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 69'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 69'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 69'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Анже пытается что-то создать.
  • 68'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 68'
    Анже контролирует мяч.
  • 67'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 67'
    Анже пытается что-то создать.
  • 66'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 66'
    Анже контролирует мяч.
  • 65'
    Нинга Казимир бьет ударом через себя, но Поль Бернардони блокирует удар!
  • 65'
    Плохо сыграл Буанга Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 65'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    65'
    Фюльжени Анжело из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
  • 65'
    Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 65'
    Контроль мяча: Анже: 48%, Сент-Этьен: 52%.
  • 65'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Кабо Джимми из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 64'
    Анже контролирует мяч.
  • 64'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 64'
    Вратарь парирует удар, который нанес Норден Арно, и мяч снова в игре
  • 63'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 63'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 63'
    Анже контролирует мяч.
  • 62'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 62'
    Капель Пьеррик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Анже начинает контратаку
  • 62'
    Тиуб Сада из команды Сент-Этьен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.
  • Фол, нарушение
    61'
    Перейра-Лаже Матиаш наказан за толчок Норден Арно
  • 60'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Сент-Этьен: 54%.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Аймен Муффек из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Фюльжени Анжело
  • 59'
    Анже контролирует мяч.
  • 59'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Бенталеб Набиль получил травму и заменен. Капель Пьеррик выходит на поле.
  • 58'
    Микаэль Наде из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 58'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Будебуз Риад грубо играет против соперника. Пострадал Мангани Тома
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Буанга Денис из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 56'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Матч возобновлен
  • 56'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 55'
    Контроль мяча: Анже: 47%, Сент-Этьен: 53%.
  • 55'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 55'
    Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Травма, повреждение
    55'
    Бенталеб Набиль возвращается на поле.
  • 55'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 55'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    54'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    53'
    Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    53'
    Аймен Муффек наказан за толчок Бенталеб Набиль
  • 52'
    Анже контролирует мяч.
  • 52'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 51'
    Анже контролирует мяч.
  • 51'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 51'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 50'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 50'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 50'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 50'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Сент-Этьен: 54%.
  • 50'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 49'
    Анже пытается что-то создать.
  • 49'
    Нинга Казимир нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    49'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 48'
    Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Билал Браими из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 48'
    Анже контролирует мяч.
  • 48'
    Хорошую попытку сделал Буанга Денис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 48'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    47'
    Микаэль Наде из команды Сент-Этьен опасно и грубо сыграл. Нинга Казимир пострадал.
  • 47'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 47'
    Команда Сент-Этьен имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 46'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 45'
    Контроль мяча: Анже: 43%, Сент-Этьен: 57%.
  • 45'
    Анже контролирует мяч.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Менди Батиста уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 43'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен делает навес прямо в штрафную.
  • 43'
    Отличные скиллы показывает Иван Масон, обводя своих соперников
  • 43'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 43'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 42'
    Нинга Казимир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 42'
    Отличные скиллы показывает Нинга Казимир, обводя своих соперников
  • 42'
    Нинга Казимир из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 42'
    Анже пытается что-то создать.
  • 42'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 41'
    Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 41'
    Перейра-Лаже Матиаш нанес удар, мяч был парирован, но Поль Бернардони не удержал его в руках.
  • 41'
    Билал Браими из команды Анже увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 41'
    Анже начинает контратаку
  • 40'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Буанга Денис из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 40'
    Анже контролирует мяч.
  • 40'
    Контроль мяча: Анже: 42%, Сент-Этьен: 58%.
  • 39'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Сако Бакари получил травму и заменен. Буанга Денис выходит на поле.
  • 38'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 38'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Анже контролирует мяч.
  • 37'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 37'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Кабо Джимми
  • 36'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 36'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 35'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 35'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Матч возобновлен
  • 35'
    Контроль мяча: Анже: 41%, Сент-Этьен: 59%.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 34'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Анже контролирует мяч.
  • 32'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 32'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 31'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 31'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 31'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 30'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Анже: 38%, Сент-Этьен: 62%.
  • 29'
    Бенталеб Набиль из команды Анже делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Анже пытается что-то создать.
  • 29'
    Иван Масон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
  • 28'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 28'
    Нинга Казимир из команды Анже делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 27'
    Анже контролирует мяч.
  • 27'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 26'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Сент-Этьен выполняет удар от ворот.
  • 26'
    Анже контролирует мяч.
  • 26'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 25'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Анже: 39%, Сент-Этьен: 61%.
  • 24'
    Анже контролирует мяч.
  • Офсайд
    23'
    Сако Бакари из команды Сент-Этьен в офсайде
  • 23'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 22'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 22'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен подал угловой слева.
  • 21'
    Хороший удар издали нанес Норден Арно, но отличный сейв сделал Даниел Петкович. Угловой.
  • 20'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 20'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 19'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    19'
    Судья сигнализирует, что Иван Масон из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
  • 18'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 18'
    Кабо Джимми из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Анже пытается что-то создать.
  • 17'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 16'
    Анже контролирует мяч.
  • 16'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 16'
    Билал Браими из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Люка Гурна-Дуат из команды Сент-Этьен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Тиуб Сада из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Контроль мяча: Анже: 46%, Сент-Этьен: 54%.
  • 15'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 11'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 10'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 10'
    Анже контролирует мяч.
  • 10'
    Норден Арно из команды Сент-Этьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Контроль мяча: Анже: 44%, Сент-Этьен: 56%.
  • 9'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 8'
    Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Нинга Казимир из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Анже пытается что-то создать.
  • 8'
    Анже выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    7'
    Бенталеб Набиль наказан за толчок Люка Гурна-Дуат
  • 7'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 6'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 6'
    Шанс! Норден Арно из команды Сент-Этьен пробил головой, но мимо
  • 6'
    Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 5'
    Анже контролирует мяч.
  • 5'
    Контроль мяча: Анже: 40%, Сент-Этьен: 60%.
  • 4'
    Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сент-Этьен
  • 3'
    Анже пытается что-то создать.
  • 3'
    So close! Удар головой нанес Траоре Исмаэль но мяч выбили с ленточки!
  • Угловой
    3'
    Фюльжени Анжело из команды Анже подал угловой справа.
  • 3'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 3'
    Кабо Джимми из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Норден Арно из команды Сент-Этьен поставил подножку. Пострадал Бенталеб Набиль
  • 2'
    Сент-Этьен контролирует мяч.
  • 1'
    Колодзейчак Тимоти из команды Сент-Этьен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 1'
    Будебуз Риад из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Бенталеб Набиль из команды Анже поставил подножку. Пострадал Люка Гурна-Дуат
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Сент-Этьен начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 138
Анже 65.2% (90)
X 23.9% (33)
Сент-Этьен 10.9% (15)
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Где смотреть матч Анже 0:1 Сент-Этьен онлайн


Прогнозы на матч Анже 0:1 Сент-Этьен

Исход игры
Анже
65.2% (90)
Ничья
23.9% (33)
Сент-Этьен
10.9% (15)
Тотал 2.5
Больше
29.13% (37)
Меньше
70.87% (90)
Обе команды забьют
Да
48.82% (62)
Нет
51.18% (65)
Популярный счёт
1:0 Анже
39.1% (54)
1:1 Ничья
18.1% (25)
2:1 Анже
17.4% (24)
1:2 Сент-Этьен
7.2% (10)
2:0 Анже
3.6% (5)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:3 Сент-Этьен
1.4% (2)
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