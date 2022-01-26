Второй тайм

94' Обе команды могли выиграть сегодня, но Сент-Этьен вырывает победу

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Бернардони Поль взял и забрал мяч на выходе

92' Капель Пьеррик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Тактическая замена. Люка Гурна-Дуат уходит с поля и его заменяет El Hadji Dieye

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Матч возобновлен

89' Камара Махди грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Мбок Джейсон грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

89' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

88' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Ной Фатар

88' Тактическая замена. Фюльжени Анжело уходит с поля и его заменяет Guede Nadje

85' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Судья сигнализирует, что Ванисс Таиби из команды Анже поставил подножку. Пострадал Микаэль Наде

78' Матч возобновится спорным мячом

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Микаэль Наде наказан за толчок Мбок Джейсон

76' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Ванисс Таиби из команды Анже в офсайде

75' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Матч возобновлен

74' Тактическая замена. Билал Браими уходит с поля и его заменяет Ванисс Таиби

73' Тактическая замена. Аймен Муффек уходит с поля и его заменяет Аушиш Адиль

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Фюльжени Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

72' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

69' Перейра-Лаже Матиаш из команды Анже наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

66' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Нинга Казимир бьет ударом через себя, но Поль Бернардони блокирует удар!

65' Плохо сыграл Буанга Денис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

65' Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Менди Батиста выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Вратарь парирует удар, который нанес Норден Арно , и мяч снова в игре

63' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Тиуб Сада из команды Сент-Этьен делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

60' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

56' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Бенталеб Набиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Бенталеб Набиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Аймен Муффек наказан за толчок Бенталеб Набиль

52' Удар от ворот произведет Анже

50' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Колодзейчак Тимоти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Нинга Казимир нанес удар головой, но Поль Бернардони спокойно отбил мяч.

48' Микаэль Наде предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Билал Браими из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...

48' Хорошую попытку сделал Буанга Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля