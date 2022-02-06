Австралия: A-Лига 2021-2022
3:1
Конец матча
Стадион: Кэмпбеллтаун
1:0
12' ПенальтиПископо Рено
50' Желтая карточкаLachlan Rose
1:1
58' ГолДавила Улисес
61' Желтая карточкаМатч Джордон
2:1
71' ГолСотирио Джошуа
73' Желтая карточкаНаджар Муди
3:1
78' ГолСотирио Джошуа
90' Желтая карточкаСаттон Сэм
Ход матча
12'
1:0
50'
58'
61'
71'
2:1
73'
78'
3:1
90'
90'
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
33
Finn
Surman
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
10
Пископо
Рено
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
14
Наджар
Муди
31
Lachlan
Rose
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
-
33 Finn SurmanЗащитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
-
-
-
40 Alex Paulsen
-
-
32 George Ott
-
Главный тренер: Ufuk Talay
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
-
17 Нун КрэйгЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Наджар МудиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Оар ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Jake Hollman
-
Главный тренер: Миличич Анте
История личных встреч
Веллингтон Феникс
Макартур
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.43
|Сотирио Джошуа
|3
|0.43
|Walter Sandoval
|1
|0.14
|Пископо Рено
|1 (1)
|0.14
|Болл Дэвид
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Саттон Сэм
|0
|0
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lachlan Rose
|3
|0.43
|Да Силва Даниэль
|1
|0.14
|Мередит Джеймс
|1
|0.14
|Давила Улисес
|1
|0.14
|Нун Крэйг
|0
|0
|Наджар Муди
|0
|0
Карточки
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|3
|0
|Руфер Алекс
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Пейн Тим
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Саттон Сэм
|1
|0
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ускок Томислав
|3
|0
|Курто Филип
|1
|1
|Наджар Муди
|2
|0
|Charles William M'Mombwa
|2
|0
|Lachlan Rose
|2
|0
|Нун Крэйг
|1
|0
|Матч Джордон
|1
|0
|Liam Rose
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
14
12
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Виктори
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|2.
|Мельбурн Сити
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|3.
|Сидней
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|4.
|Макартур
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|5.
|Аделаида Юнайтед
|9
|2
|5
|2
|15 - 11
|11
|6.
|Веллингтон Феникс
|7
|3
|1
|3
|8 - 14
|10
|7.
|Вестерн Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Ньюкасл Джетс
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|10.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|11.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|12.
|Брисбен Роар
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Мельбурн Виктори
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|3.
|Мельбурн Сити
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|4.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|Ньюкасл Джетс
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Аделаида Юнайтед
|5
|1
|2
|2
|10 - 8
|5
|8.
|Брисбен Роар
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Сидней
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Вестерн Юнайтед
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Перт Глори
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|2.
|Мельбурн Виктори
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|3.
|Вестерн Юнайтед
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|4.
|Аделаида Юнайтед
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|5.
|Перт Глори
|6
|2
|0
|4
|5 - 5
|6
|6.
|Мельбурн Сити
|3
|1
|2
|0
|7 - 5
|5
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|10.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|Веллингтон Феникс
|3
|0
|1
|2
|1 - 9
|1
|12.
|Брисбен Роар
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0