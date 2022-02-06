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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Веллингтон Феникс
3:1
Конец матча

Стадион:
Макартур
0'
1:0
12' Пенальти
Пископо Рено
50' Желтая карточка
Lachlan Rose
1:1
58' Гол
Давила Улисес
61' Желтая карточка
Матч Джордон
2:1
71' Гол
Сотирио Джошуа
73' Желтая карточка
Наджар Муди
3:1
78' Гол
Сотирио Джошуа
90' Желтая карточка
Саттон Сэм
90'+5
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
33
Finn
Surman
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
7
Walter
Sandoval
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
10
Пископо
Рено
9
Болл
Дэвид
11
Сотирио
Джошуа
12
Курто
Филип
17
Нун
Крэйг
20
Ускок
Томислав
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
14
Наджар
Муди
10
Давила
Улисес
24
Charles
William
M'Mombwa
7
Да
Силва
Даниэль
31
Lachlan
Rose
99
Янну
Апостолос
Веллингтон Феникс
Макартур

История личных встреч

Веллингтон Феникс
Макартур

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

1:1
0:3
0:1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хупер Гэри 3 (1) 0.43
Сотирио Джошуа 3 0.43
Walter Sandoval 1 0.14
Пископо Рено 1 (1) 0.14
Болл Дэвид 0 0
Руфер Алекс 0 0
Саттон Сэм 0 0
Макартур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lachlan Rose 3 0.43
Да Силва Даниэль 1 0.14
Мередит Джеймс 1 0.14
Давила Улисес 1 0.14
Нун Крэйг 0 0
Наджар Муди 0 0

Карточки

Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 3 0
Руфер Алекс 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Хупер Гэри 1 0
Пейн Тим 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Саттон Сэм 1 0
Макартур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ускок Томислав 3 0
Курто Филип 1 1
Наджар Муди 2 0
Charles William M'Mombwa 2 0
Lachlan Rose 2 0
Нун Крэйг 1 0
Матч Джордон 1 0
Liam Rose 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
3
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

14
12
2 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
5
36%
1
8%
46-60
3
21%
2
17%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Веллингтон Феникс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0
Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 3:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:0 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 0:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 1:1
Макартур
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Макартур - Вестерн Юнайтед 2:2 Макартур - Сидней 0:3 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 0:2
Сидней - Макартур 2:0 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней - Макартур 0:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Хэмилтон Олимпик Уорриорс - Макартур 0:3 Мельбурн Сити - Макартур 2:0 Сентрал Кост Маринерз - Макартур 0:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Вестерн Юнайтед - Макартур 1:2 Макартур - Сентрал Кост Маринерз 1:2 Перт Глори - Макартур 1:1 Макартур - Мельбурн Виктори 3:1 Мельбурн Виктори - Макартур 1:2 Перт Глори - Макартур 0:0 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Виктори 8 4 3 1 14 - 10 15
2. Мельбурн Сити 8 3 4 1 15 - 12 13
3. Сидней 9 3 3 3 13 - 12 12
4. Макартур 7 3 2 2 8 - 10 11
5. Аделаида Юнайтед 9 2 5 2 15 - 11 11
6. Веллингтон Феникс 7 3 1 3 8 - 14 10
7. Вестерн Юнайтед 7 3 1 3 7 - 8 10
8. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 3 1 8 - 6 9
9. Ньюкасл Джетс 6 2 2 2 12 - 9 8
10. Перт Глори 7 2 1 4 6 - 6 7
11. Сентрал Кост Маринерз 6 2 0 4 8 - 10 6
12. Брисбен Роар 6 1 1 4 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Мельбурн Виктори 5 2 2 1 9 - 7 8
3. Мельбурн Сити 5 2 2 1 8 - 7 8
4. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
5. Ньюкасл Джетс 3 2 0 1 7 - 3 6
6. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Аделаида Юнайтед 5 1 2 2 10 - 8 5
8. Брисбен Роар 3 1 1 1 2 - 3 4
9. Сидней 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Вестерн Юнайтед 2 1 0 1 1 - 1 3
12. Перт Глори 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сидней 5 2 2 1 7 - 5 8
2. Мельбурн Виктори 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Вестерн Юнайтед 5 2 1 2 6 - 7 7
4. Аделаида Юнайтед 4 1 3 0 5 - 3 6
5. Перт Глори 6 2 0 4 5 - 5 6
6. Мельбурн Сити 3 1 2 0 7 - 5 5
7. Вестерн Сидней Уондерерс 2 1 1 0 5 - 3 4
8. Макартур 2 1 0 1 2 - 3 3
9. Сентрал Кост Маринерз 4 1 0 3 5 - 7 3
10. Ньюкасл Джетс 3 0 2 1 5 - 6 2
11. Веллингтон Феникс 3 0 1 2 1 - 9 1
12. Брисбен Роар 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Пископо Рено из команды Веллингтон Феникс забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Веллингтон Феникс 3:1 Макартур онлайн


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