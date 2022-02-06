Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Варта Познань
0:1
Второй тайм: 58'

Стадион:
Гурник Ленчна
0'
5' Желтая карточка
Bartosz Spiaczka
23' Желтая карточка
Дзивнел Даниэль
38' Желтая карточка
Тралка Лукаш
0:1
57' Гол
Bartosz Spiaczka
58'
1
Лис
Адриан
6
Тралка
Лукаш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
21
Купчак
Матеуш
17
Чижички
Матеуш
3
Кьельб
Якуб
18
Шелонговски
Даниэль
99
Зреляк
Адам
77
Папо
Джейсон
33
Гостомски
Мацей
21
Щесняк
Криспин
20
Рыманяк
Бартош
3
Leandro
VIII
24
Мичел
Голински
6
Гол
Януш
88
Гарсия
Алекс
29
Дзивнел
Даниэль
70
Jason
Eyenga-Lokilo2
18
Bartosz
Spiaczka
77
Гаска
Дамиан
Варта Познань
3-4-3
Гурник Ленчна
3-4-3

История личных встреч

Варта Познань
Гурник Ленчна

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:4
ТМС
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
FL
1:1
FL
0:1
FL
1:1
FL
1:1
FL
1:2
FL
2:0
ВД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.25
Коррин Милан 2 0.1
Гжесик Ян 2 0.1
Иванов Роберт 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0
Гурник Ленчна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bartosz Spiaczka 9 (1) 0.45
Гаска Дамиан 3 0.15
Przemyslaw Banaszak 2 (1) 0.1
Гол Януш 2 0.1
Jason Eyenga-Lokilo2 1 0.05
Вендрыховски Марцел 1 0.05
Гарсия Алекс 0 0
Мак Михал 0 0
Tomasz Midzierski 0 0
Рыманяк Бартош 0 0
Leandro VIII 0 0
Serhij Krykun 0 0
Орловски Мацей 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 5 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0
Гурник Ленчна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bartosz Spiaczka 7 0
Гол Януш 5 1
Рыманяк Бартош 5 0
Мак Михал 3 0
Szymon Drewniak 3 0
Przemyslaw Banaszak 1 1
Tomasz Tymosiak 2 0
Гарсия Алекс 2 0
Kamil Pajnowski 2 0
Serhij Krykun 2 0
Щесняк Криспин 2 0
Tomasz Midzierski 1 0
Дзивнел Даниэль 1 0
Калинковски Бартоломей 1 0
Гаска Дамиан 1 0
Leandro VIII 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
0
0%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
8%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
3
20%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 13
0
0%
1
11%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
3
38%
4
44%
76-90

Пропущено

12
20
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
4
20%
1-15
1
8%
3
15%
16-30
2
17%
3
15%
31-45
4
33%
4
20%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Забито

14
20
3 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 6
0
0%
3
15%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
5
36%
6
30%
76-90

Пропущено

24
35
7 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 16
1
4%
6
17%
1-15
1
4%
7
20%
16-30
5
21%
5
14%
31-45
6
25%
7
20%
46-60
4
17%
5
14%
61-75
7
29%
29%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Погонь Щецин - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0
Варта Познань - Висла Плоцк 1:2 Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2
Гурник Ленчна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гурник Ленчна - Заглембе Любин 2:1 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Корона Кельце - Гурник Ленчна 1:2
Гурник Ленчна - Гурник Забже 1:2 Брук-Бет Термалица - Гурник Ленчна 1:1 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Медзь - Гурник Ленчна 2:2 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Гурник Польковице - Гурник Ленчна 1:2 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:4 Легия - Гурник Ленчна 3:1 Гурник Ленчна - Висла Плоцк 3:2 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Лехия Гданьск 20 10 6 4 35 - 23 36
4. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
5. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 20 6 6 8 30 - 32 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Гурник Ленчна 1:0 20 5 6 9 20 - 36 21
15. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 0:1 20 3 7 10 14 - 25 16
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 1:0 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 0:1 11 1 5 5 6 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Гурник Ленчна 1:0 10 3 2 5 10 - 17 11
9. Шлёнск 11 3 2 6 18 - 21 11
10. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 0:1 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Тралка Лукаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Дзивнел Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Bartosz Spiaczka получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Варта Познань
Ничья
Гурник Ленчна
2.55
3.30
5.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Варта Познань 0:1 Гурник Ленчна онлайн


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Гурник Ленчна

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