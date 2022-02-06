Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:3
Первый тайм: 22'
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
0:1
5' ПенальтиГлацель Роберт
0:2
10' ГолГлацель Роберт
0:3
13' ГолГлацель Роберт
Ход матча
5'
0:1
10'
0:2
13'
0:3
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
28
Мухайм
Миро
14
Рейс
Людовит
48
Алиду
Фариде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Алиду ФаридеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Elijah Krahn
-
-
Главный тренер: Tim Walter
История личных встреч
Дармштадт
Гамбург
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|12 (2)
|0.57
|Пфайффер Лука
|12
|0.57
|Кемпе Тобиас
|3 (1)
|0.14
|Холланд Фабиан
|2
|0.1
|Карич Эмир
|2
|0.1
|Ману Брайдон
|2
|0.1
|Голлер Беньямин
|2
|0.1
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.1
|Сейдель Аарон
|2
|0.1
|Гьясула Клаус
|1
|0.05
|Хонзак Матиас
|1
|0.05
|Пфайффер Патрик
|1
|0.05
|Скарке Тим
|1
|0.05
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|10
|0.48
|Хайер Моритц
|5
|0.24
|Киттель Сонни
|4 (2)
|0.19
|Джатта Бейкери
|3
|0.14
|Рейс Людовит
|3
|0.14
|Алиду Фариде
|2
|0.1
|Шонлау Себастьян
|2
|0.1
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.05
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0.05
|Сухонен Ансси
|1
|0.05
|Дойл Томми
|1
|0.05
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Гиамера Ян
|0
|0
|Рор Максимилиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|7
|0
|Кемпе Тобиас
|4
|0
|Бадер Маттиас
|4
|0
|Пфайффер Патрик
|4
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Берко Эрих
|2
|0
|Скарке Тим
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Холланд Фабиан
|1
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киттель Сонни
|5
|0
|Ляйбольд Тим
|5
|0
|Мефферт Йонас
|4
|0
|Хайер Моритц
|4
|0
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0
|Рейс Людовит
|3
|0
|Сухонен Ансси
|3
|0
|Глацель Роберт
|2
|0
|Мухайм Миро
|2
|0
|Кауфманн Миккель
|2
|0
|Давид Йонас
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Кинсомби Давид
|1
|0
|Джатта Бейкери
|1
|0
|Майсснер Робин
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Вушкович Марио
|1
|0
|Дойл Томми
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
14 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
3
14%
3
27%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
7
32%
3
27%
31-45
2
9%
1
9%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
20%
1-15
2
22%
3
30%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
23
22
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
5
22%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90
Забито
45
33
23 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 12
2 Не забивали 3
8
18%
8
24%
1-15
5
11%
3
9%
16-30
10
22%
8
24%
31-45
6
13%
2
6%
46-60
10
22%
3
9%
61-75
6
13%
9
27%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 16
1
5%
3
14%
1-15
5
23%
5
24%
16-30
4
18%
3
14%
31-45
2
9%
4
19%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
8
36%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2
Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 25
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|21
|9
|10
|2
|37 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 32
|26
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|12.
|Ганза
|4:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 11
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|4:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Ганза
|4:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|8.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7