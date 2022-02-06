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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
0:5
Конец матча

Стадион:
Гамбург
0'
0:1
5' Пенальти
Глацель Роберт
0:2
10' Гол
Глацель Роберт
0:3
13' Гол
Глацель Роберт
58' Желтая карточка
Гьясула Клаус
0:4
76' Гол
Винтцаймер Мануэль
0:5
88' Гол
Глацель Роберт
90'+1
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
5
Пфайффер
Патрик
3
Ишервуд
Томас
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
9
Титц
Филлип
16
Пфайффер
Лука
1
Фернандеш
Даниэль
3
Хайер
Моритц
44
Вушкович
Марио
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
6
Кинсомби
Давид
18
Джатта
Бейкери
9
Глацель
Роберт
48
Алиду
Фариде
Дармштадт
4-4-2
Гамбург
4-1-2-3

История личных встреч

Дармштадт
Гамбург

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:2
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:3
Б2
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 12 (2) 0.57
Пфайффер Лука 12 0.57
Кемпе Тобиас 3 (1) 0.14
Холланд Фабиан 2 0.1
Карич Эмир 2 0.1
Ману Брайдон 2 0.1
Голлер Беньямин 2 0.1
Шнелльхардт Фабиан 2 0.1
Сейдель Аарон 2 0.1
Гьясула Клаус 1 0.05
Хонзак Матиас 1 0.05
Пфайффер Патрик 1 0.05
Скарке Тим 1 0.05
Бадер Маттиас 0 0
Берко Эрих 0 0
Мелем Марвин 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 14 (1) 0.67
Хайер Моритц 5 0.24
Киттель Сонни 4 (2) 0.19
Джатта Бейкери 3 0.14
Рейс Людовит 3 0.14
Алиду Фариде 2 0.1
Шонлау Себастьян 2 0.1
Винтцаймер Мануэль 2 0.1
Кинсомби Давид 1 (1) 0.05
Сухонен Ансси 1 0.05
Дойл Томми 1 0.05
Мефферт Йонас 0 0
Гиамера Ян 0 0
Мухайм Миро 0 0
Рор Максимилиан 0 0
Elijah Krahn 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 8 0
Кемпе Тобиас 4 0
Бадер Маттиас 4 0
Пфайффер Патрик 4 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Берко Эрих 2 0
Скарке Тим 2 0
Титц Филлип 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Холланд Фабиан 1 0
Мюллер Янник 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Мелем Марвин 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Челич Неманя 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киттель Сонни 5 0
Ляйбольд Тим 5 0
Мефферт Йонас 4 0
Хайер Моритц 4 0
Шонлау Себастьян 2 1
Винтцаймер Мануэль 3 0
Рейс Людовит 3 0
Сухонен Ансси 3 0
Глацель Роберт 2 0
Мухайм Миро 2 0
Кауфманн Миккель 2 0
Давид Йонас 2 0
Гиамера Ян 1 0
Кинсомби Давид 1 0
Джатта Бейкери 1 0
Майсснер Робин 1 0
Рор Максимилиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Вушкович Марио 1 0
Дойл Томми 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
16
14 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
14%
6
38%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
7
32%
3
19%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
2
9%
6
38%
76-90

Пропущено

14
10
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Забито

23
22
9 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 10
5
22%
5
23%
1-15
1
4%
3
14%
16-30
3
13%
5
23%
31-45
4
17%
1
5%
46-60
6
26%
3
14%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
9%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
46%
2
18%
76-90

Забито

45
38
23 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 13
3 Не забивали 3
8
18%
11
29%
1-15
5
11%
3
8%
16-30
10
22%
8
21%
31-45
6
13%
2
5%
46-60
10
22%
3
8%
61-75
6
13%
11
29%
76-90

Пропущено

27
21
13 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
4
15%
3
14%
1-15
5
19%
5
24%
16-30
4
15%
3
14%
31-45
2
7%
4
19%
46-60
2
7%
3
14%
61-75
10
37%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2
Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Ганновер 96 4:0 Гамбург - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Ингольштадт 6:1 Мюнхен-1860 - Дармштадт 1:1
Гамбург
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гамбург - Митьюлланд 1:5 Гамбург - Санкт-Паули 2:1 Кёльн - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1
Гамбург - Шальке 04 1:1 Гамбург - Ганза 3:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Гамбург - Ингольштадт 3:0 Гамбург - Ян 4:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Карлсруэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Падерборн - Гамбург 1:2 Гамбург - Фортуна 1:1 Вольфсбург - Гамбург 4:1 Эрцгебирге Ауэ - Гамбург 1:1 Гамбург - Нюрнберг 2:2 Вердер - Гамбург 0:2 Гамбург - Зандхаузен 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 21 12 3 6 45 - 27 39
2. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
3. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург Заявка 21 9 10 2 39 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
10. Хольштайн Киль Заявка 21 7 7 7 27 - 32 28
11. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
12. Ганза Заявка 21 6 6 9 25 - 33 24
13. Динамо Дрезден Заявка 21 7 3 11 22 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Фортуна Заявка 21 5 5 11 23 - 30 20
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт Заявка 10 6 1 3 23 - 13 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Хольштайн Киль Заявка 11 5 2 4 14 - 16 17
10. Динамо Дрезден Заявка 10 5 1 4 14 - 11 16
11. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Дармштадт Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Гамбург Заявка 10 4 4 2 17 - 9 16
7. Ганза Заявка 11 4 3 4 16 - 18 15
8. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
10. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
11. Фортуна Заявка 11 4 1 6 11 - 15 13
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Где смотреть матч Дармштадт 0:5 Гамбург онлайн


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