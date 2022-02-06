Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Holstein Stadion
3' Желтая карточкаБоженик Роберт
Ход матча
21
Дене
Томас
25
Нойман
Фил
19
Лоренц
Симон
23
Корб
Юлиан
11
Резе
Фабиан
10
Холтби
Льюис
27
Порат
Финн
31
Бартельс
Фин
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
25 Нойман ФилЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
23 Корб ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
38 Nico Carrera
-
Главный тренер: Marcel Rapp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christian Preusser
История личных встреч
Хольштайн Киль
Фортуна
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|6 (1)
|0.29
|Мюлинг Александер
|4 (2)
|0.19
|Меес Джошуа
|4
|0.19
|Бартельс Фин
|3
|0.14
|Порат Финн
|3
|0.14
|Скрибски Стивен
|2
|0.1
|Корб Юлиан
|2
|0.1
|Резе Фабиан
|1
|0.05
|Арп Янн-Фите
|1
|0.05
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Стернер Йонас
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеннингс Роувен
|9 (3)
|0.43
|Нарей Халед
|5
|0.24
|Боженик Роберт
|2
|0.1
|Кларер Кристоф
|2
|0.1
|Петерсон Кристофер
|1
|0.05
|Хоффманн Андре
|1
|0.05
|Циммерман Маттиас
|1
|0.05
|Аппелькамп Синта
|1
|0.05
|Зоботка Марсель
|0
|0
|Клаус Феликс
|0
|0
|Хартерц Флориан
|0
|0
|Ийоха Эммануэль
|0
|0
|Пётровски Якуб
|0
|0
|Схипноски Никлас
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Бенгер Марсель
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Бартельс Фин
|1
|0
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Порат Финн
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|Зоботка Марсель
|4
|0
|Кларер Кристоф
|4
|0
|Приб Эдгар
|2
|1
|Петерсон Кристофер
|2
|1
|Бодзек Адам
|3
|0
|Неделку Драгош
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Клаус Феликс
|2
|0
|Ковнацки Давид
|2
|0
|Пётровски Якуб
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Кастенмайер Флориан
|0
|1
|Хартерц Флориан
|1
|0
|Нарей Халед
|1
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
2
14%
1
9%
76-90
Пропущено
15
14
12 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
6
40%
1
7%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
0
0%
6
43%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
15%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
4
31%
2
18%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
5
31%
5
31%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
3
19%
3
19%
61-75
4
25%
4
25%
76-90
Забито
27
22
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
3
11%
2
9%
1-15
4
15%
2
9%
16-30
5
19%
4
18%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
5
19%
5
23%
61-75
6
22%
3
14%
76-90
Пропущено
31
30
20 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 18
12 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 18
6
19%
6
20%
1-15
5
16%
4
13%
16-30
9
29%
29%
2
7%
31-45
2
6%
3
10%
46-60
5
16%
5
17%
61-75
4
13%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2
Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 0:3 Карлсруэ - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Вайле 1:2 Хольштайн Киль - Эрцгебирге Ауэ 3:0 Фортуна - Хольштайн Киль 2:2
Фортуна
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Бохум - Фортуна 0:2 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Вердер - Фортуна 3:0 Фортуна - Зандхаузен 0:1
Фортуна - Санкт-Паули 1:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Фортуна - Хераклес 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганза - Фортуна 2:1 Ганновер 96 - Фортуна 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:1 Гамбург - Фортуна 1:1 Фортуна - Падерборн 2:3 Ингольштадт - Фортуна 1:2 Фортуна - Ян 1:1 Эрцгебирге Ауэ - Фортуна 0:1 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Шальке 04 - Фортуна 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 25
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|21
|9
|10
|2
|37 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 32
|26
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|12.
|Ганза
|4:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 11
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|4:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Ганза
|4:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|8.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7