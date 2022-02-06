Германия: Бундеслига 2 2021-2022
0:4
Первый тайм: 26'
Стадион: Rudolf Harbig Stadion
0:1
6' ГолФерхук Йон
0:2
10' ГолФролинг Нильс
0:3
13' ГолФролинг Нильс
0:4
18' ГолФерхук Йон
Ход матча
6'
0:1
10'
0:2
13'
0:3
18'
0:4
16
Беккер
Робин
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
30
Каде
Юлиус
16
Мэлоун
Райан
34
Лукас
Фрёде
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Беккер РобинЗащитник
- Защитник
-
39 Элерс КевинЗащитник
-
15 Лёв КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде ЮлиусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Вилль ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Дрхал ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Alexander Schmidt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Лукас ФрёдеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Сикан ДаниилНападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Динамо Дрезден
Ганза
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Дрезден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дафернер Кристоф
|9 (1)
|0.43
|Мершель Хайнц
|3
|0.14
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0.14
|Шретер Моррис
|1
|0.05
|Каде Юлиус
|1
|0.05
|Влачодимос Панайотис
|1
|0.05
|Книппинг Тим
|1
|0.05
|Май Себастиан
|1
|0.05
|Лёв Крис
|1
|0.05
|Штарк Янник
|0
|0
|Диавуси Агиеманг
|0
|0
|Акото Михаэль
|0
|0
|Херрманн Лука
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|11 (1)
|0.52
|Беренс Ханно
|3
|0.14
|Брайер Паскаль
|2
|0.1
|Фролинг Нильс
|2
|0.1
|Омладич Ник
|1
|0.05
|Манси Ридж
|1
|0.05
|Лукас Фрёде
|1
|0.05
|Мамба Стрели
|1
|0.05
|Рейн Симон
|1
|0.05
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.05
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Дулевич Харис
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
Карточки
Динамо Дрезден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акото Михаэль
|4
|1
|Золльбауэр Михаэль
|5
|0
|Беккер Робин
|3
|1
|Лёв Крис
|4
|0
|Дафернер Кристоф
|4
|0
|Штарк Янник
|3
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|0
|Каде Юлиус
|1
|1
|Хосинер Филипп
|2
|0
|Шретер Моррис
|2
|0
|Диавуси Агиеманг
|2
|0
|Аидонис Антонис
|2
|0
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|Май Себастиан
|1
|0
|Мершель Хайнц
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|9
|0
|Ферхук Йон
|5
|0
|Майсснер Томас
|5
|0
|Лукас Фрёде
|5
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Россбах Дамиан
|3
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Беренс Ханно
|2
|0
|Мэлоун Райан
|2
|0
|Дулевич Харис
|2
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
7
39%
1
7%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
6
27%
6
29%
46-60
9
41%
1
5%
61-75
1
5%
4
19%
76-90
Пропущено
25
32
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
6
24%
4
13%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
7
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Дрезден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0
Ганза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2
Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|21
|12
|3
|6
|45 - 25
|39
|2.
|Санкт-Паули
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|42 - 29
|38
|3.
|Вердер
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|41 - 29
|38
|4.
|Хайденхайм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|28 - 26
|37
|5.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|21
|9
|10
|2
|37 - 20
|37
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|42 - 25
|37
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|29 - 28
|33
|8.
|Ян
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 32
|31
|9.
|Падерборн
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|38 - 28
|31
|10.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|21
|6
|8
|7
|26 - 32
|26
|11.
|Карлсруэ
|Заявка
|20
|6
|8
|6
|34 - 32
|26
|12.
|Ганза
|4:0 Заявка
|21
|6
|6
|9
|25 - 32
|24
|13.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 30
|24
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|21
|6
|6
|9
|16 - 30
|24
|15.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 29
|21
|16.
|Зандхаузен
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|22 - 39
|20
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|21
|3
|6
|12
|17 - 39
|15
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|20 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|18 - 10
|24
|3.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|11
|5
|6
|0
|22 - 11
|21
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 16
|20
|5.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|10
|6
|1
|3
|23 - 11
|19
|6.
|Вердер
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|19 - 10
|18
|7.
|Нюрнберг
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 14
|17
|8.
|Ян
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|25 - 19
|17
|9.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|10.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|20 - 15
|16
|11.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 16
|15
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 11
|12
|13.
|Ганза
|4:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|14.
|Падерборн
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|15 - 18
|9
|15.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|16.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 15
|7
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 16
|6
|18.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|23 - 10
|22
|2.
|Дармштадт
|0:3 Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 14
|20
|3.
|Вердер
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|22 - 19
|20
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|6.
|Гамбург
|3:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 9
|16
|7.
|Ганза
|4:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 17
|15
|8.
|Ян
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|9.
|Фортуна
|0:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|11 - 14
|14
|10.
|Зандхаузен
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 19
|12
|13.
|Санкт-Паули
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 20
|12
|14.
|Хольштайн Киль
|0:0 Заявка
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Динамо Дрезден
|0:4 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 19
|7
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 25
|7