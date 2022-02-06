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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Динамо Дрезден
0:4
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ганза
0'
0:1
6' Гол
Ферхук Йон
0:2
10' Гол
Фролинг Нильс
0:3
13' Гол
Фролинг Нильс
0:4
18' Гол
Ферхук Йон
26'
22
Митрюшкин
Антон
16
Беккер
Робин
21
Золльбауэр
Михаэль
39
Элерс
Кевин
15
Лёв
Крис
8
Мершель
Хайнц
5
Штарк
Янник
30
Каде
Юлиус
33
Дафернер
Кристоф
35
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
37
Майер
Батиста
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
7
Найдхарт
Нико
34
Лукас
Фрёде
5
Рейн
Симон
15
Фролинг
Нильс
17
Беренс
Ханно
10
Дулевич
Харис
18
Ферхук
Йон
Динамо Дрезден
4-3-1-2
Ганза
4-2-3-1

История личных встреч

Динамо Дрезден
Ганза

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
1:3
Б3
0:0
Б3
1:3
Б3
2:2
Б3
1:3
Б3
2:1
Б3
1:3
Б2
2:2
Б2
1:1
Б3
1:0
Б3
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Дрезден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дафернер Кристоф 9 (1) 0.43
Мершель Хайнц 3 0.14
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0.14
Шретер Моррис 1 0.05
Каде Юлиус 1 0.05
Влачодимос Панайотис 1 0.05
Книппинг Тим 1 0.05
Май Себастиан 1 0.05
Лёв Крис 1 0.05
Штарк Янник 0 0
Диавуси Агиеманг 0 0
Акото Михаэль 0 0
Херрманн Лука 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 11 (1) 0.52
Беренс Ханно 3 0.14
Брайер Паскаль 2 0.1
Фролинг Нильс 2 0.1
Омладич Ник 1 0.05
Манси Ридж 1 0.05
Лукас Фрёде 1 0.05
Мамба Стрели 1 0.05
Рейн Симон 1 0.05
Бан Бентли 1 (1) 0.05
Россбах Дамиан 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Найдхарт Нико 0 0

Карточки

Динамо Дрезден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акото Михаэль 4 1
Золльбауэр Михаэль 5 0
Беккер Робин 3 1
Лёв Крис 4 0
Дафернер Кристоф 4 0
Штарк Янник 3 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 0
Каде Юлиус 1 1
Хосинер Филипп 2 0
Шретер Моррис 2 0
Диавуси Агиеманг 2 0
Аидонис Антонис 2 0
Боррьелло Брендон 1 0
Май Себастиан 1 0
Мершель Хайнц 1 0
Херрманн Лука 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 9 0
Ферхук Йон 5 0
Майсснер Томас 5 0
Лукас Фрёде 5 0
Бан Бентли 4 0
Омладич Ник 3 0
Россбах Дамиан 3 0
Найдхарт Нико 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Рейн Симон 3 0
Беренс Ханно 2 0
Мэлоун Райан 2 0
Дулевич Харис 2 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
4
31%
3
25%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
3
43%
3
18%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
2
29%
2
12%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
4
44%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
5
28%
1
7%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
17%
4
27%
61-75
7
39%
1
7%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
5%
1
5%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
6
27%
6
29%
46-60
9
41%
1
5%
61-75
1
5%
4
19%
76-90

Пропущено

25
32
13 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
6
24%
4
13%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
3
12%
6
19%
31-45
2
8%
5
16%
46-60
3
12%
6
19%
61-75
7
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Дрезден
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ганновер 96 - Динамо Дрезден 0:0 Динамо Дрезден - Гамбург 1:1 Динамо Дрезден - Эрцгебирге Ауэ 5:0 Ингольштадт - Динамо Дрезден 3:0
Эрцгебирге Ауэ - Динамо Дрезден 0:1 Динамо Дрезден - Карлсруэ 3:1 Ян - Динамо Дрезден 3:1 Динамо Дрезден - Фортуна 1:0 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Динамо Дрезден - Санкт-Паули 2:3 Шальке 04 - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Нюрнберг 0:1 Санкт-Паули - Динамо Дрезден 3:0 Динамо Дрезден - Вердер 3:0 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0 Хайденхайм - Динамо Дрезден 2:1 Динамо Дрезден - Падерборн 0:3 Ганза - Динамо Дрезден 1:3 Динамо Дрезден - Ганновер 96 2:0
Ганза
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2
Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Ганза 1:0 Ганза - Дармштадт 2:1 Вердер - Ганза 3:0 Ганза - Динамо Дрезден 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 0:3 Заявка 21 12 3 6 45 - 25 39
2. Санкт-Паули Заявка 21 11 5 5 42 - 29 38
3. Вердер Заявка 21 11 5 5 41 - 29 38
4. Хайденхайм Заявка 21 11 4 6 28 - 26 37
5. Гамбург 3:0 Заявка 21 9 10 2 37 - 20 37
6. Шальке 04 Заявка 21 11 4 6 42 - 25 37
7. Нюрнберг Заявка 21 9 6 6 29 - 28 33
8. Ян Заявка 21 9 4 8 40 - 32 31
9. Падерборн Заявка 21 8 7 6 38 - 28 31
10. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 21 6 8 7 26 - 32 26
11. Карлсруэ Заявка 20 6 8 6 34 - 32 26
12. Ганза 4:0 Заявка 21 6 6 9 25 - 32 24
13. Динамо Дрезден 0:4 Заявка 21 7 3 11 21 - 30 24
14. Ганновер 96 Заявка 21 6 6 9 16 - 30 24
15. Фортуна 0:0 Заявка 21 5 6 10 23 - 29 21
16. Зандхаузен Заявка 20 5 5 10 22 - 39 20
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 21 3 6 12 17 - 39 15
18. Ингольштадт Заявка 21 3 4 14 20 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
2. Хайденхайм Заявка 11 7 3 1 18 - 10 24
3. Гамбург 3:0 Заявка 11 5 6 0 22 - 11 21
4. Шальке 04 Заявка 11 6 2 3 26 - 16 20
5. Дармштадт 0:3 Заявка 10 6 1 3 23 - 11 19
6. Вердер Заявка 10 5 3 2 19 - 10 18
7. Нюрнберг Заявка 11 5 2 4 15 - 14 17
8. Ян Заявка 11 5 2 4 25 - 19 17
9. Динамо Дрезден 0:4 Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
10. Карлсруэ Заявка 10 4 4 2 20 - 15 16
11. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 11 4 3 4 13 - 16 15
12. Ганновер 96 Заявка 10 3 3 4 6 - 11 12
13. Ганза 4:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
14. Падерборн Заявка 11 2 3 6 15 - 18 9
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
16. Фортуна 0:0 Заявка 10 1 4 5 12 - 15 7
17. Ингольштадт Заявка 10 1 3 6 8 - 16 6
18. Зандхаузен Заявка 10 1 3 6 8 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 10 6 4 0 23 - 10 22
2. Дармштадт 0:3 Заявка 11 6 2 3 22 - 14 20
3. Вердер Заявка 11 6 2 3 22 - 19 20
4. Шальке 04 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
5. Нюрнберг Заявка 10 4 4 2 14 - 14 16
6. Гамбург 3:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 9 16
7. Ганза 4:0 Заявка 11 4 3 4 16 - 17 15
8. Ян Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
9. Фортуна 0:0 Заявка 11 4 2 5 11 - 14 14
10. Зандхаузен Заявка 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Хайденхайм Заявка 10 4 1 5 10 - 16 13
12. Ганновер 96 Заявка 11 3 3 5 10 - 19 12
13. Санкт-Паули Заявка 11 3 3 5 14 - 20 12
14. Хольштайн Киль 0:0 Заявка 10 2 5 3 13 - 16 11
15. Карлсруэ Заявка 10 2 4 4 14 - 17 10
16. Динамо Дрезден 0:4 Заявка 11 2 2 7 8 - 19 8
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 10 1 4 5 9 - 19 7
18. Ингольштадт Заявка 11 2 1 8 12 - 25 7
Лучшие коэффициенты
Динамо Дрезден
Ничья
Ганза
2.80
3.28
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо Дрезден 0:4 Ганза онлайн


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