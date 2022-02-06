Швейцария: Суперлига 2021-2022
3:2
Второй тайм: 73'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:1
11' ГолИтаитинга
1:1
23' ГолШтокер Валентин
30' Желтая карточкаНдойе Бирама
32' Желтая карточкаКавар Димитри
33' Желтая карточкаСиприано Маркос Робсон
2:1
35' ГолНдой Дан
44' Желтая карточкаЧалов Фёдор
2:2
56' ГолГргич Анто
68' Желтая карточкаДжака Таулант
3:2
69' ГолМиллар Лиам
Ход матча
11'
0:1
23'
1:1
30'
32'
35'
2:1
44'
56'
2:2
68'
69'
3:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 8
-
63 Владение мячом, % 37
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
99
Чалов
Фёдор
19
Малес
Дариан
34
Ндойе
Бирама
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
33
Буа
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанНападающий
-
99 Чалов ФёдорНападающий
-
19 Малес ДарианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Patrick Rahmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
76 ИтаитингаНападающий
- Нападающий
-
33 Буа КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
52 Весли ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
История личных встреч
Базель
Сьон
50 матчей
80%
20%
40 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
54%
22%
24%
27 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
62%
22%
16%
31 победа 11 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед
62 матча
64.5%
24.2%
11.3%
40 побед 15 ничьих 7 побед
Первый тайм
43.5%
37.1%
19.4%
27 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
50%
33.9%
16.1%
31 победа 21 ничья 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.7
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.2
|Миллар Лиам
|4
|0.2
|Штокер Валентин
|3
|0.15
|Касами Пайтим
|3
|0.15
|Ндой Дан
|3
|0.15
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.15
|Жегрова Эдон
|2
|0.1
|Лопес Серхио
|2
|0.1
|Малес Дариан
|1
|0.05
|Паласиос Матиас
|1
|0.05
|Петретта Рауль
|1
|0.05
|Джюмарт Эрай
|1
|0.05
|Ланг Михаэль
|0
|0
|Каттербах Ноа
|0
|0
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стожилкович Филип
|5 (1)
|0.25
|Гргич Анто
|3 (2)
|0.15
|Кавар Димитри
|3
|0.15
|Оаро Гийом
|3
|0.15
|Итаитинга
|2
|0.1
|Весли Давид
|2
|0.1
|Ндойе Бирама
|2
|0.1
|Буа Кевин
|1
|0.05
|Дзуффи Лука
|1
|0.05
|Бамер Жан
|1
|0.05
|Theo Berdayes
|1
|0.05
|Карлен Гаэтан
|0
|0
|Ди Сере
|0
|0
|Бальтазар
|0
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|5
|0
|Фрай Фабиан
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Джака Таулант
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Лопес Серхио
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Штокер Валентин
|1
|0
|Ланг Михаэль
|1
|0
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бальтазар
|5
|1
|Ди Сере
|4
|0
|Кавар Димитри
|4
|0
|Весли Давид
|4
|0
|Стожилкович Филип
|3
|0
|Nathanael Saintini
|3
|0
|Ндойе Бирама
|2
|0
|Итаитинга
|2
|0
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0
|Лакруа Лео
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|Буа Кевин
|1
|0
|Бамер Жан
|1
|0
|Фаюлу Тимоти
|1
|0
|Abdulkader Keita2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
4
40%
76-90
Пропущено
9
26
1 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
11%
5
19%
46-60
1
11%
5
19%
61-75
6
67%
4
15%
76-90
Забито
20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Забито
41
22
18 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
12%
2
9%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
22%
4
18%
31-45
10
24%
1
5%
46-60
5
12%
5
23%
61-75
8
20%
7
32%
76-90
Пропущено
19
39
4 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
1
5%
3
8%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
0
0%
10
26%
31-45
5
26%
7
18%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
8
42%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2
Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Базель
|3:2
|20
|10
|9
|1
|44 - 21
|39
|3.
|Янг Бойз
|19
|10
|5
|4
|44 - 22
|35
|4.
|Лугано
|19
|9
|3
|7
|25 - 25
|30
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Сьон
|2:3
|20
|7
|3
|10
|28 - 38
|24
|7.
|Грасcхоппер
|20
|5
|8
|7
|33 - 31
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|19
|5
|4
|10
|27 - 40
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|20
|2
|6
|12
|19 - 43
|12
|10.
|Люцерн
|19
|1
|8
|10
|20 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Базель
|3:2
|10
|5
|4
|1
|24 - 11
|19
|4.
|Лугано
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|Сьон
|2:3
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Санкт-Галлен
|9
|2
|4
|3
|12 - 16
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|3:2
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|9
|4
|2
|3
|24 - 11
|14
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Санкт-Галлен
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|8.
|Сьон
|2:3
|10
|2
|2
|6
|14 - 27
|8
|9.
|Люцерн
|9
|0
|6
|3
|9 - 18
|6
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6