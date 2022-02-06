Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
3:2
Второй тайм: 73'

Стадион:
Сьон
0'
0:1
11' Гол
Итаитинга
1:1
23' Гол
Штокер Валентин
30' Желтая карточка
Ндойе Бирама
32' Желтая карточка
Кавар Димитри
33' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
2:1
35' Гол
Ндой Дан
44' Желтая карточка
Чалов Фёдор
2:2
56' Гол
Гргич Анто
68' Желтая карточка
Джака Таулант
3:2
69' Гол
Миллар Лиам
73'

Ход матча

11'
0:1
Итаитинга
(Гргич Анто)
23'
Штокер Валентин
(Малес Дариан)
1:1
30'
 
Ндойе Бирама
32'
 
Кавар Димитри
33'
 
Сиприано Маркос Робсон
35'
Ндой Дан
(Малес Дариан)
2:1
44'
Чалов Фёдор
 
46'
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
 
56'
2:2
Гргич Анто
64'
Миллар Лиам
Малес Дариан
 
68'
Джака Таулант
 
69'
Миллар Лиам
3:2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 8
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Сьон
2.28
5.53
5.52
Все Коэффициенты
Новости
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
3
Каттербах
Ноа
7
Касами
Пайтим
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
27
Ндой
Дан
99
Чалов
Фёдор
19
Малес
Дариан
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Базель
4-3-3
Сьон
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Сьон

50 матчей

80%
20%
40 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

54%
22%
24%
27 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62%
22%
16%
31 победа 11 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед

62 матча

64.5%
24.2%
11.3%
40 побед 15 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.5%
37.1%
19.4%
27 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

50%
33.9%
16.1%
31 победа 21 ничья 10 побед

История матчей

С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.7
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.2
Миллар Лиам 4 0.2
Штокер Валентин 3 0.15
Касами Пайтим 3 0.15
Ндой Дан 3 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.15
Жегрова Эдон 2 0.1
Лопес Серхио 2 0.1
Малес Дариан 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Ланг Михаэль 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.25
Гргич Анто 3 (2) 0.15
Кавар Димитри 3 0.15
Оаро Гийом 3 0.15
Итаитинга 2 0.1
Весли Давид 2 0.1
Ндойе Бирама 2 0.1
Буа Кевин 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Бамер Жан 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Фрай Фабиан 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Джака Таулант 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 4 0
Весли Давид 4 0
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Ндойе Бирама 2 0
Итаитинга 2 0
Сиприано Маркос Робсон 2 0
Лакруа Лео 1 0
Гргич Анто 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Бамер Жан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
10
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
3
14%
2
20%
1-15
2
10%
1
10%
16-30
6
29%
1
10%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
3
14%
4
40%
76-90

Пропущено

9
26
1 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
12%
1-15
1
11%
4
15%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
1
11%
5
19%
46-60
1
11%
5
19%
61-75
6
67%
4
15%
76-90

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

41
22
18 В 1-м тайме 9
23 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
1 Не забивали 3
5
12%
2
9%
1-15
4
10%
3
14%
16-30
9
22%
4
18%
31-45
10
24%
1
5%
46-60
5
12%
5
23%
61-75
8
20%
7
32%
76-90

Пропущено

19
39
4 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 17
1
5%
3
8%
1-15
3
16%
5
13%
16-30
0
0%
10
26%
31-45
5
26%
7
18%
46-60
2
11%
6
15%
61-75
8
42%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2
Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Базель 3:2 20 10 9 1 44 - 21 39
3. Янг Бойз 19 10 5 4 44 - 22 35
4. Лугано 19 9 3 7 25 - 25 30
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Сьон 2:3 20 7 3 10 28 - 38 24
7. Грасcхоппер 20 5 8 7 33 - 31 23
8. Санкт-Галлен 19 5 4 10 27 - 40 19
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 19 1 8 10 20 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Базель 3:2 10 5 4 1 24 - 11 19
4. Лугано 9 5 2 2 13 - 12 17
5. Сьон 2:3 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 9 2 4 3 12 - 16 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 3:2 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 9 4 2 3 24 - 11 14
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Санкт-Галлен 10 3 0 7 15 - 24 9
8. Сьон 2:3 10 2 2 6 14 - 27 8
9. Люцерн 9 0 6 3 9 - 18 6
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Сьон
2.28
5.53
5.52
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