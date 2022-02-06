Олимпиада 2022
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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
3:3
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
0:1
11' Гол
Итаитинга
1:1
23' Гол
Штокер Валентин
30' Желтая карточка
Ндойе Бирама
32' Желтая карточка
Кавар Димитри
33' Желтая карточка
Сиприано Маркос Робсон
2:1
35' Гол
Ндой Дан
44' Желтая карточка
Чалов Фёдор
2:2
56' Гол
Гргич Анто
68' Желтая карточка
Джака Таулант
3:2
69' Гол
Миллар Лиам
3:3
83' Пенальти
Гргич Анто
83' Желтая карточка
Гргич Анто
90' Желтая карточка
Фикентшер Кевин
90'+5

Ход матча

11'
0:1
Итаитинга
(Гргич Анто)
23'
Штокер Валентин
(Малес Дариан)
1:1
30'
 
Ндойе Бирама
32'
 
Кавар Димитри
33'
 
Сиприано Маркос Робсон
35'
Ндой Дан
(Малес Дариан)
2:1
44'
Чалов Фёдор
 
46'
Ланг Михаэль
Лопес Серхио
 
56'
2:2
Гргич Анто
64'
Миллар Лиам
Малес Дариан
 
68'
Джака Таулант
 
69'
Миллар Лиам
(Ндой Дан)
3:2
74'
 
Весли Давид
Стожилкович Филип
78'
 
Карлен Гаэтан
Итаитинга
81'
Джига Нассер
Джака Таулант
 
83'
3:3
Гргич Анто
83'
 
Гргич Анто
88'
 
Бенито Лорис
Ндойе Бирама
88'
 
Берарди Гаэтано
Nathanael Saintini
88'
 
Оаро Гийом
Сиприано Маркос Робсон
89'
Andrin Hunziker
Чалов Фёдор
 
89'
Чипперфилд Лиам
Штокер Валентин
 
90'
 
Фикентшер Кевин

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 11
  • 65 Владение мячом, % 35
Новости матча
Новости
1
Линднер
Хайнц
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
23
Бургер
Ваутер
3
Каттербах
Ноа
7
Касами
Пайтим
34
Джака
Таулант
14
Штокер
Валентин
27
Ндой
Дан
99
Чалов
Фёдор
19
Малес
Дариан
18
Фикентшер
Кевин
97
Кавар
Димитри
39
Nathanael
Saintini
5
Бамер
Жан
70
Сиприано
Маркос
Робсон
34
Ндойе
Бирама
8
Бальтазар
14
Гргич
Анто
76
Итаитинга
17
Стожилкович
Филип
33
Буа
Кевин
Базель
4-3-3
Сьон
4-1-2-3

История личных встреч

Базель
Сьон

50 матчей

80%
20%
40 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

54%
22%
24%
27 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

62%
22%
16%
31 победа 11 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 10 побед

62 матча

64.5%
24.2%
11.3%
40 побед 15 ничьих 7 побед

Первый тайм

43.5%
37.1%
19.4%
27 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

50%
33.9%
16.1%
31 победа 21 ничья 10 побед

История матчей

С
0:1
С
6:1
С
4:0
С
2:2
С
2:3
С
4:2
С
1:0
С
2:0
С
4:0
С
1:4
С
0:3
К
2:4
С
1:0
С
1:2
С
3:2
С
2:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
К
3:0
С
2:2
С
0:1
С
1:2
С
3:0
С
2:1
С
0:1
К
2:2
С
0:2
С
3:0
SC
0:3
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
2:3
С
0:1
С
1:0
С
2:2
С
1:3
С
0:1
КШ
0:1
С
3:0
С
4:1
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
0:1
С
3:3
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:2
С
4:3
С
2:2
С
5:0
С
1:2
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
4:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.7
Миллар Лиам 5 0.25
Эспозито Себастьяно 4 (1) 0.2
Штокер Валентин 3 0.15
Касами Пайтим 3 0.15
Ндой Дан 3 0.15
Фрай Фабиан 3 (1) 0.15
Жегрова Эдон 2 0.1
Лопес Серхио 2 0.1
Малес Дариан 1 0.05
Паласиос Матиас 1 0.05
Петретта Рауль 1 0.05
Джюмарт Эрай 1 0.05
Ланг Михаэль 0 0
Каттербах Ноа 0 0
Фернандеш Желсон II 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стожилкович Филип 5 (1) 0.25
Гргич Анто 4 (3) 0.2
Кавар Димитри 3 0.15
Оаро Гийом 3 0.15
Итаитинга 2 0.1
Весли Давид 2 0.1
Ндойе Бирама 2 0.1
Буа Кевин 1 0.05
Дзуффи Лука 1 0.05
Бамер Жан 1 0.05
Theo Berdayes 1 0.05
Карлен Гаэтан 0 0
Ди Сере 0 0
Бальтазар 0 0
Сиприано Маркос Робсон 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 5 0
Фрай Фабиан 4 0
Джака Таулант 4 0
Петретта Рауль 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Касами Пайтим 3 0
Пельмар Анди 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Лопес Серхио 2 0
Кинтилья Хорди 2 0
Миллар Лиам 2 0
Штокер Валентин 1 0
Ланг Михаэль 1 0
Чалов Фёдор 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бальтазар 5 1
Ди Сере 4 0
Кавар Димитри 4 0
Весли Давид 4 0
Стожилкович Филип 3 0
Nathanael Saintini 3 0
Гргич Анто 2 0
Ндойе Бирама 2 0
Итаитинга 2 0
Сиприано Маркос Робсон 2 0
Лакруа Лео 1 0
Фикентшер Кевин 1 0
Карлен Гаэтан 1 0
Буа Кевин 1 0
Бамер Жан 1 0
Фаюлу Тимоти 1 0
Abdulkader Keita2 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
13
13 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
3
13%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
7
29%
29%
1
8%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
3
13%
5
38%
76-90

Пропущено

12
29
2 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
10%
1-15
1
8%
5
17%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
2
17%
5
17%
46-60
1
8%
6
21%
61-75
7
58%
4
14%
76-90

Забито

20
12
7 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
2
10%
2
17%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
4
40%
2
15%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Забито

44
25
20 В 1-м тайме 10
24 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
5
11%
3
12%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
10
23%
4
16%
31-45
10
23%
2
8%
46-60
6
14%
5
20%
61-75
8
18%
8
32%
76-90

Пропущено

22
42
5 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 18
2
9%
3
7%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
0
0%
11
26%
31-45
6
27%
7
17%
46-60
2
9%
7
17%
61-75
9
41%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2
Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Люцерн - Базель 1:3 Кайрат - Базель 2:3 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Омония - Базель 1:1 Цюрих - Базель 3:3 Этуаль Каруж - Базель 1:0 Базель - Лугано 2:0 Базель - Омония 3:1 Сьон - Базель 0:1 Базель - Люцерн 1:1
Сьон
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сьон - Грасcхоппер 2:0 Янг Бойз - Сьон 6:0 Сьон - Серветт 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0
Янг Бойз - Сьон 4:3 Лугано - Сьон 2:0 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Сьон - Цюрих 0:1 Люцерн - Сьон 0:1 Сьон - Грасcхоппер 1:3 Серветт - Сьон 1:2 Сьон - Базель 0:1 Цюрих - Сьон 6:2 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Сьон - Люцерн 1:1 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:0 Лозанна-Спорт - Сьон 1:1 Сьон - Лугано 3:2 Санкт-Галлен - Сьон 1:1 Бубендорф - Сьон 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Янг Бойз 2:0 20 11 5 4 46 - 22 38
3. Базель 20 9 10 1 44 - 22 37
4. Лугано 1:1 20 9 4 7 26 - 26 31
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Сьон 20 7 4 9 29 - 38 25
7. Грасcхоппер 20 5 8 7 33 - 31 23
8. Санкт-Галлен 0:2 20 5 4 11 27 - 42 19
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 1:1 20 1 9 10 21 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 2:0 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 1:1 10 5 3 2 14 - 13 18
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 0:2 10 2 4 4 12 - 18 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 1:1 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 2:0 10 5 2 3 26 - 11 17
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 1:1 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Сьон 10 2 3 5 15 - 27 9
8. Санкт-Галлен 0:2 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Люцерн 1:1 10 0 7 3 10 - 19 7
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
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