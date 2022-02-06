Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
0:0
Перерыв

Стадион:
Висла Краков
0'
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Висла Краков
1.65
4.35
8.00
Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
2
Петрашек
Томаш
24
Арсенич
Зоран
71
Длугош
Виктор
66
Папаниколау
Яннис
8
Лидерман
Бен
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
70
Стургеон
Фабиу
21
Гутковский
Владислав
31
Mikolaj
Bieganski
43
Шот
Давид
5
Колли
Джозеф
4
Садлок
Мацей
15
Ганоушек
Матей
22
Фазлагич
Энис
80
Плевка
Патрик
11
Млыньски
Матеуш
92
Шкварка
Михал
77
Савич
Стефан
V
9
Климент
Ян
Ракув
3-4-2-1
Висла Краков
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Висла Краков

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
0:0
ЭГБ
3:1
Э
3:2
Э
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 10 (3) 0.5
Гутковский Владислав 5 0.25
Вдовяк Матеуш 5 0.25
Цебуля Марчин 3 (1) 0.15
Нивулис Анджей 2 0.1
Мусёлик Себастьян 2 0.1
Тудор Фран 1 0.05
Лидерман Бен 1 0.05
Рундич Милан 1 0.05
Стургеон Фабиу 1 0.05
Петрашек Томаш 1 0.05
Арсенич Зоран 1 0.05
Длугош Виктор 1 0.05
Полетанович Марко 1 (1) 0.05
Кун Патрик 0 0
Папаниколау Яннис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Висла Краков
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Яв 5 (1) 0.25
Фрыдрых Михал 4 0.2
Шкварка Михал 2 0.1
Климент Ян 2 0.1
Форбс Браун 2 0.1
Грушковски Конрад 1 0.05
Садлок Мацей 1 0.05
Жуков Георгий 1 0.05
Эль-Махдиуи Ашраф 1 0.05
Млыньски Матеуш 1 0.05
Шот Давид 1 0.05
Хуги Дор 0 0
Ганоушек Матей 0 0
Савич Стефан V 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 5 1
Нивулис Анджей 5 0
Петрашек Томаш 5 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Лидерман Бен 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Висла Краков
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Махдиуи Ашраф 6 0
Фрыдрых Михал 2 2
Форбс Браун 5 0
Грушковски Конрад 5 0
Шота Серафин 3 1
Садлок Мацей 3 0
Климент Ян 3 0
Жуков Георгий 3 0
Млыньски Матеуш 3 0
Плевка Патрик 2 0
Шот Давид 2 0
Кишек Павел 1 0
Шкварка Михал 1 0
Йебоа Яв 1 0
Савич Стефан V 1 0
Соболь Хуберт 1 0
Кувельич Никола 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
11
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 12
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
4
20%
4
36%
46-60
2
10%
2
18%
61-75
8
40%
2
18%
76-90

Пропущено

9
18
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
11%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
22%
5
28%
46-60
3
33%
4
22%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Забито

15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
5
45%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90

Забито

35
22
10 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 6
2
6%
0
0%
1-15
6
17%
6
27%
16-30
2
6%
3
14%
31-45
7
20%
6
27%
46-60
7
20%
3
14%
61-75
11
31%
4
18%
76-90

Пропущено

23
29
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
2
9%
4
14%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
7
30%
5
17%
61-75
5
22%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 19 12 5 2 37 - 13 41
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Лехия Гданьск 20 10 6 4 35 - 23 36
4. Ракув 0:0 20 10 6 4 36 - 22 36
5. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 20 6 6 8 30 - 32 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 0:0 20 6 4 10 21 - 30 22
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 20 4 7 9 20 - 37 19
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 0:0 10 5 4 1 21 - 8 19
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 0:0 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 11 3 2 6 18 - 21 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Висла Краков 0:0 11 2 3 6 10 - 19 9
11. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
12. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
13. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Висла Краков
1.65
4.35
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 0:0 Висла Краков онлайн


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Ракув
Висла Краков

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