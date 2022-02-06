Польша: Экстракласса 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
47' Желтая карточкаГаноушек Матей
1:0
55' ПенальтиТудор Фран
2:0
74' ГолВдовяк Матеуш
77' Желтая карточкаРинг Себастьян
Ход матча
47'
55'
1:0
74'
2:0
77'
23
Кун
Патрик
43
Шот
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
-
18 Арак ЯкубНападающий
-
22 Сореску ДеянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Хуги ДорПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Сиссе МомоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
История личных встреч
Ракув
Висла Краков
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|10 (3)
|0.5
|Вдовяк Матеуш
|6
|0.3
|Гутковский Владислав
|5
|0.25
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.15
|Тудор Фран
|2 (1)
|0.1
|Нивулис Анджей
|2
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.1
|Лидерман Бен
|1
|0.05
|Рундич Милан
|1
|0.05
|Стургеон Фабиу
|1
|0.05
|Петрашек Томаш
|1
|0.05
|Арсенич Зоран
|1
|0.05
|Длугош Виктор
|1
|0.05
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.05
|Кун Патрик
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Висла Краков
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Яв
|5 (1)
|0.25
|Фрыдрых Михал
|4
|0.2
|Шкварка Михал
|2
|0.1
|Климент Ян
|2
|0.1
|Форбс Браун
|2
|0.1
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Садлок Мацей
|1
|0.05
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Эль-Махдиуи Ашраф
|1
|0.05
|Млыньски Матеуш
|1
|0.05
|Шот Давид
|1
|0.05
|Хуги Дор
|0
|0
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Петрашек Томаш
|5
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Висла Краков
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Махдиуи Ашраф
|6
|0
|Фрыдрых Михал
|2
|2
|Форбс Браун
|5
|0
|Грушковски Конрад
|5
|0
|Шота Серафин
|3
|1
|Садлок Мацей
|3
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Жуков Георгий
|3
|0
|Млыньски Матеуш
|3
|0
|Плевка Патрик
|2
|0
|Шот Давид
|2
|0
|Кишек Павел
|1
|0
|Шкварка Михал
|1
|0
|Ринг Себастьян
|1
|0
|Ганоушек Матей
|1
|0
|Йебоа Яв
|1
|0
|Савич Стефан V
|1
|0
|Соболь Хуберт
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
11
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
9%
16-30
1
5%
2
18%
31-45
5
23%
4
36%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
8
36%
2
18%
76-90
Пропущено
9
20
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
0
0%
4
20%
31-45
2
22%
6
30%
46-60
3
33%
5
25%
61-75
2
22%
3
15%
76-90
Забито
15
11
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
5
45%
16-30
1
7%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
5
33%
1
9%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
4
36%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
3
21%
3
27%
76-90
Забито
37
22
10 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 8
4 Не забивали 7
2
5%
0
0%
1-15
6
16%
6
27%
16-30
2
5%
3
14%
31-45
8
22%
6
27%
46-60
8
22%
3
14%
61-75
11
30%
30%
4
18%
76-90
Пропущено
23
31
8 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
9%
4
13%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
5
16%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
7
30%
6
19%
61-75
5
22%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Ягеллония 5:0 Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1
Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2 Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0
Висла Краков
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Висла Краков - Брук-Бет Термалица 3:0 Заглембе Любин - Висла Краков 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Видзев Лодзь - Висла Краков 1:3
Висла Краков - Радомьяк Радом 0:1 Ягеллония - Висла Краков 3:1 Висла Краков - Краковия 1:0 Тыхы - Висла Краков 1:3 Висла Плоцк - Висла Краков 2:0 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Гурник Забже - Висла Краков 0:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Лех - Висла Краков 5:0 Висла Краков - Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков - Легия 1:0 Гурник Ленчна - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Висла Краков - Ракув 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|20
|12
|6
|2
|37 - 13
|42
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Лехия Гданьск
|20
|10
|6
|4
|35 - 23
|36
|5.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|0:0
|20
|7
|6
|7
|25 - 26
|27
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|20
|4
|7
|9
|20 - 37
|19
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|0:0
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|3.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|4.
|Лех
|0:0
|10
|4
|4
|2
|14 - 10
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|0:0
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|11
|3
|2
|6
|18 - 21
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3