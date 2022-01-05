Германия: Бундеслига 2021-2022
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
История личных встреч
Боруссия Д
Байер Л
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
29 матчей
55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|16 (3)
|0.8
|Брандт Юлиан
|5
|0.25
|Ройс Марко
|5
|0.25
|Беллингхем Джуд
|3
|0.15
|Мален Дониэлл
|3
|0.15
|Геррейро Рафаэль
|3 (1)
|0.15
|Азар Торган
|3
|0.15
|Мёнье Тома
|2
|0.1
|Дауд Махмуд
|2
|0.1
|Тиггес Штеффен
|2
|0.1
|Джованни Рейна
|2
|0.1
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.1
|Хуммельс Матс
|1
|0.05
|Шульц Нико
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шик Патрик
|18 (1)
|0.9
|Диаби Мусса
|8
|0.4
|Вирц Флориан
|5
|0.25
|Андрих Роберт
|3
|0.15
|Адли Амин
|2
|0.1
|Беллараби Карим
|2
|0.1
|Фримпонг Жереми
|1
|0.05
|Та Джонатан
|1
|0.05
|Инкапье Пьеро
|1
|0.05
|Демирбай Керем
|1 (1)
|0.05
|Арангис Чарлес
|1
|0.05
|Аларио Лукас
|1
|0.05
|Амири Надим
|1
|0.05
|Тапсоба Эдмон
|1
|0.05
|Баккер Митчел
|0
|0
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|Паласиос Эксекиэль
|0
|0
|Коссуну Одилон
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллингхем Джуд
|6
|0
|Дауд Махмуд
|3
|1
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Мёнье Тома
|4
|0
|Холанн Эрлинг
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Витсель Аксель
|2
|0
|Ройс Марко
|2
|0
|Шульц Нико
|2
|0
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|Вольф Мариус
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Геррейро Рафаэль
|1
|0
|Мален Дониэлл
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мукоко Юссуфа
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мусса
|8
|1
|Фримпонг Жереми
|6
|0
|Демирбай Керем
|5
|0
|Андрих Роберт
|3
|1
|Та Джонатан
|4
|0
|Баккер Митчел
|4
|0
|Коссуну Одилон
|3
|0
|Инкапье Пьеро
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Аларио Лукас
|2
|0
|Вирц Флориан
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|1
|0
|Градецки Лукаш
|1
|0
|Беллараби Карим
|1
|0
|Паласиос Эксекиэль
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
21
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
5
16%
4
19%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
7
23%
3
14%
76-90
Пропущено
13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
5
38%
4
24%
76-90
Забито
19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
5%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
6
32%
4
16%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
20%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
2
10%
3
17%
76-90
Забито
50
46
20 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
6
12%
9
20%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
10
20%
6
13%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
7
14%
10
22%
61-75
13
26%
7
15%
76-90
Пропущено
33
35
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
5
15%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
18%
9
26%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
7
21%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|16
|1
|3
|65 - 19
|49
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|14
|1
|5
|52 - 31
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|49 - 32
|35
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|9
|7
|4
|29 - 25
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|33 - 23
|33
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|41 - 32
|31
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|38 - 23
|31
|8.
|Кёльн
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|32 - 34
|29
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|7
|7
|6
|30 - 30
|28
|10.
|Майнц
|Заявка
|20
|8
|3
|9
|28 - 23
|27
|11.
|Бохум
|Заявка
|20
|7
|3
|10
|19 - 29
|24
|12.
|Герта
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|22 - 42
|22
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|26 - 37
|22
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|6
|3
|11
|17 - 32
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|20 - 26
|21
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|20 - 35
|19
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|22 - 35
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|20
|2
|4
|14
|17 - 52
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|31 - 13
|27
|2.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|30 - 8
|24
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|5.
|Майнц
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|19 - 5
|21
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|7.
|Кёльн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 16
|14
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|13.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 20
|11
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 14
|11
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|18.
|Арминия
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 15
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|23 - 15
|18
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 17
|15
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|16 - 12
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 16
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|18 - 20
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 20
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|16.
|Бохум
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|6 - 21
|6
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 36
|1
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л
Исход игры
Боруссия Д
87.9% (51)
Ничья
8.6% (5)
Байер Л
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
94.55% (52)
Меньше
5.45% (3)
Обе команды забьют
Да
96.36% (53)
Нет
3.64% (2)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
55.2% (32)
3:2 Боруссия Д
15.5% (9)
3:1 Боруссия Д
6.9% (4)
2:2 Ничья
6.9% (4)
2:0 Боруссия Д
3.4% (2)
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