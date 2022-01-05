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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия Д
 
Позже

Стадион:
Байер Л
Прогнозы 58
Боруссия Д 87.9% (51)
X 8.6% (5)
Байер Л 3.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Байер Л
1.96
4.20
3.82
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Боруссия Д
Байер Л

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

29 матчей

55.2%
24.1%
20.7%
16 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
3:4
Б
3:1
Б
2:1
Б
4:3
Б
4:0
Б
3:2
Б
2:4
Б
4:0
Б
1:1
Б
6:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:3
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:3
Б
0:2
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.8
Брандт Юлиан 5 0.25
Ройс Марко 5 0.25
Беллингхем Джуд 3 0.15
Мален Дониэлл 3 0.15
Геррейро Рафаэль 3 (1) 0.15
Азар Торган 3 0.15
Мёнье Тома 2 0.1
Дауд Махмуд 2 0.1
Тиггес Штеффен 2 0.1
Джованни Рейна 2 0.1
Джан Эмре 2 (2) 0.1
Хуммельс Матс 1 0.05
Шульц Нико 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шик Патрик 18 (1) 0.9
Диаби Мусса 8 0.4
Вирц Флориан 5 0.25
Андрих Роберт 3 0.15
Адли Амин 2 0.1
Беллараби Карим 2 0.1
Фримпонг Жереми 1 0.05
Та Джонатан 1 0.05
Инкапье Пьеро 1 0.05
Демирбай Керем 1 (1) 0.05
Арангис Чарлес 1 0.05
Аларио Лукас 1 0.05
Амири Надим 1 0.05
Тапсоба Эдмон 1 0.05
Баккер Митчел 0 0
Паулиньо Жозе 0 0
Паласиос Эксекиэль 0 0
Коссуну Одилон 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 6 0
Дауд Махмуд 3 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Шульц Нико 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Понграчич Марин 2 0
Джан Эмре 1 0
Азар Торган 1 0
Брандт Юлиан 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мусса 8 1
Фримпонг Жереми 6 0
Демирбай Керем 5 0
Андрих Роберт 3 1
Та Джонатан 4 0
Баккер Митчел 4 0
Коссуну Одилон 3 0
Инкапье Пьеро 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Аларио Лукас 2 0
Вирц Флориан 2 0
Паулиньо Жозе 1 0
Градецки Лукаш 1 0
Беллараби Карим 1 0
Паласиос Эксекиэль 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
21
14 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
5
16%
4
19%
1-15
4
13%
6
29%
16-30
5
16%
2
10%
31-45
6
19%
2
10%
46-60
4
13%
4
19%
61-75
7
23%
3
14%
76-90

Пропущено

13
17
3 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
3
18%
61-75
5
38%
4
24%
76-90

Забито

19
25
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
1
5%
5
20%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
5
26%
4
16%
31-45
4
21%
4
16%
46-60
3
16%
6
24%
61-75
6
32%
4
16%
76-90

Пропущено

20
18
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
20%
2
11%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
4
20%
6
33%
31-45
5
25%
4
22%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
2
10%
3
17%
76-90

Забито

50
46
20 В 1-м тайме 23
30 Во 2-м тайме 23
13 Забивали первыми 13
2 Не забивали 1
6
12%
9
20%
1-15
4
8%
8
17%
16-30
10
20%
6
13%
31-45
10
20%
6
13%
46-60
7
14%
10
22%
61-75
13
26%
7
15%
76-90

Пропущено

33
35
13 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 17
5
15%
5
14%
1-15
2
6%
4
11%
16-30
6
18%
9
26%
31-45
7
21%
5
14%
46-60
6
18%
5
14%
61-75
7
21%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3
Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Аякс 1:3 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Боруссия Д - Ингольштадт 2:0 Арминия - Боруссия Д 1:3 Аякс - Боруссия Д 4:0 Боруссия Д - Майнц 3:1 Боруссия Д - Аугсбург 2:1
Байер Л
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Аугсбург 5:1 Боруссия М - Байер Л 1:2 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Фрайбург - Байер Л 2:1
Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 5:2 Ференцварош - Байер Л 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 РБ Лейпциг - Байер Л 1:3 Байер Л - Селтик 3:2 Байер Л - Бохум 1:0 Герта - Байер Л 1:1 Байер Л - Бетис 4:0 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Байер Л - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Байер Л 2:2 Бетис - Байер Л 1:1 Байер Л - Бавария 1:5 Арминия - Байер Л 0:4 Селтик - Байер Л 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 16 1 3 65 - 19 49
2. Боруссия Д Заявка 20 14 1 5 52 - 31 43
3. Байер Л Заявка 20 10 5 5 49 - 32 35
4. Унион Берлин Заявка 20 9 7 4 29 - 25 34
5. Фрайбург Заявка 20 9 6 5 33 - 23 33
6. Хоффенхайм Заявка 20 9 4 7 41 - 32 31
7. РБ Лейпциг Заявка 20 9 4 7 38 - 23 31
8. Кёльн Заявка 20 7 8 5 32 - 34 29
9. Айнтрахт Фр Заявка 20 7 7 6 30 - 30 28
10. Майнц Заявка 20 8 3 9 28 - 23 27
11. Бохум Заявка 20 7 3 10 19 - 29 24
12. Герта Заявка 20 6 4 10 22 - 42 22
13. Боруссия М Заявка 20 6 4 10 26 - 37 22
14. Вольфсбург Заявка 20 6 3 11 17 - 32 21
15. Арминия Заявка 20 4 9 7 20 - 26 21
16. Аугсбург Заявка 20 4 7 9 20 - 35 19
17. Штуттгарт Заявка 20 4 6 10 22 - 35 18
18. Гройтер Фюрт Заявка 20 2 4 14 17 - 52 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 10 9 0 1 31 - 13 27
2. Бавария Заявка 10 8 0 2 30 - 8 24
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
5. Майнц Заявка 10 6 3 1 19 - 5 21
6. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
7. Кёльн Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Герта Заявка 10 4 2 4 14 - 16 14
12. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
13. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
14. Аугсбург Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
15. Штуттгарт Заявка 10 3 2 5 16 - 20 11
16. Вольфсбург Заявка 10 3 2 5 8 - 14 11
17. Гройтер Фюрт Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
18. Арминия Заявка 10 1 6 3 10 - 15 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 10 5 3 2 23 - 15 18
3. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 4 3 3 16 - 17 15
5. Фрайбург Заявка 10 4 3 3 16 - 12 15
6. Унион Берлин Заявка 10 3 4 3 15 - 16 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 18 - 20 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
12. Боруссия М Заявка 10 2 2 6 10 - 20 8
13. РБ Лейпциг Заявка 9 1 4 4 7 - 10 7
14. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
15. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
16. Бохум Заявка 10 2 0 8 6 - 21 6
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт Заявка 10 0 1 9 8 - 36 1
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Байер Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 февраля 2022, осталось 2 дня 6 часов 5 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Боруссия Д 87.9% (51)
    X 8.6% (5)
    Байер Л 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Байер Л
    1.96
    4.20
    3.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Боруссия Д - Байер Л онлайн


    Прогнозы на матч Боруссия Д - Байер Л

    Исход игры
    Боруссия Д
    87.9% (51)
    Ничья
    8.6% (5)
    Байер Л
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    94.55% (52)
    Меньше
    5.45% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    96.36% (53)
    Нет
    3.64% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    55.2% (32)
    3:2 Боруссия Д
    15.5% (9)
    3:1 Боруссия Д
    6.9% (4)
    2:2 Ничья
    6.9% (4)
    2:0 Боруссия Д
    3.4% (2)
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    Боруссия Д
    Байер Л

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