Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:3
Второй тайм: 61'

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
24' Гол
Камара Агибу
31' Желтая карточка
Соарес Франсиско
36' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
0:2
54' Пенальти
Соарес Франсиско
0:3
58' Гол
Масурас Гиоргос
61'

Ход матча

24'
0:1
Камара Агибу
(М'Вила Янн)
31'
 
Соарес Франсиско
36'
Чигринский Дмитрий
 
43'
 
Масурас Гиоргос
Родригес Гарри
46'
 
Бухалакис Андреас
Вальбуэна Матьё
54'
0:2
Соарес Франсиско
58'
0:3
Масурас Гиоргос

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 6
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Олимпиакос
8.20
6.50
1.44
Все Коэффициенты
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
92
Reinaldo
Lenis
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
20
Eleftherios
Matsoukas
99
Vasilios
Mantzis
7
Аосман
Аяс
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
40
Манолас
Костас
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
22
Камара
Агибу
77
Родригес
Гарри
29
Соарес
Франсиско
Ионикос
3-5-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Олимпиакос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.24
Тюрам Рожерио 2 0.1
Reinaldo Lenis 2 0.1
Каньяс Хосе 2 0.1
Vasilios Mantzis 2 0.1
Вафеас Никос 2 0.1
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Киакос Яннис 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.43
Соарес Франсиско 6 0.29
Камара Агибу 5 0.24
Масурас Гиоргос 4 0.19
Сиссе Пап Абу 4 0.19
Вальбуэна Матьё 2 0.1
Родригес Гарри 2 0.1
Лопеш Рони 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Каньяс Хосе 3 0
Киакос Яннис 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Georgios Manalis 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Рябчук Олег 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
11%
4
21%
1-15
1
11%
3
16%
16-30
4
44%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
1
11%
1
5%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
4
44%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
14 Не забивали 12
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
3
75%
76-90

Забито

17
35
8 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 15
8 Не забивали 4
2
12%
8
23%
1-15
2
12%
6
17%
16-30
4
24%
6
17%
31-45
3
18%
5
14%
46-60
3
18%
5
14%
61-75
3
18%
5
14%
76-90

Пропущено

26
10
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 1
16 Не пропускали 9
3
12%
1
10%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
6
23%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
3
12%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 20 13 2 5 43 - 21 41
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
6. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
7. Панатинаикос 20 9 3 8 30 - 18 30
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 0:3 21 4 6 11 17 - 29 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 20 1 6 13 7 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 10 6 2 2 21 - 11 20
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 0:3 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 3:0 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
11. Панатинаикос 9 2 1 6 8 - 12 7
12. Ионикос 0:3 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
Лучшие коэффициенты
Ионикос
Ничья
Олимпиакос
8.20
6.50
1.44
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ионикос 0:3 Олимпиакос онлайн


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Ионикос
Олимпиакос

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