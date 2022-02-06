Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
0:3
Конец матча

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
24' Гол
Камара Агибу
31' Желтая карточка
Соарес Франсиско
36' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
0:2
54' Пенальти
Соарес Франсиско
0:3
58' Гол
Масурас Гиоргос
82' Желтая карточка
Konstantinos Tsirigotis
90'+3
94
Хутесиотис
Лефтерис
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
23
Санчес
Сальвадор
92
Reinaldo
Lenis
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
20
Eleftherios
Matsoukas
99
Vasilios
Mantzis
7
Аосман
Аяс
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
15
Папастатопулос
Сократис
40
Манолас
Костас
45
Рябчук
Олег
6
М'Вила
Янн
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
22
Камара
Агибу
77
Родригес
Гарри
29
Соарес
Франсиско
Ионикос
3-5-2
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Ионикос
Олимпиакос

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
ТМС
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 5 (1) 0.24
Тюрам Рожерио 2 0.1
Reinaldo Lenis 2 0.1
Каньяс Хосе 2 0.1
Vasilios Mantzis 2 0.1
Вафеас Никос 2 0.1
Далсью 1 0.05
Санчес Сальвадор 1 0.05
Киакос Яннис 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 9 (4) 0.43
Соарес Франсиско 7 (1) 0.33
Камара Агибу 5 0.24
Масурас Гиоргос 5 0.24
Сиссе Пап Абу 4 0.19
Вальбуэна Матьё 2 0.1
Родригес Гарри 2 0.1
Лопеш Рони 1 0.05
Бухалакис Андреас 1 0.05
Врусаи Мариус 1 0.05
М'Вила Янн 0 0
Папастатопулос Сократис 0 0
Лала Кенни 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 6 2
Georgios Mygas 7 0
Валерианос Йоргос 5 0
Аосман Аяс 5 0
Санчес Сальвадор 3 1
Чигринский Дмитрий 4 0
Кабрал Джерсон 4 0
Далсью 2 1
Каньяс Хосе 3 0
Киакос Яннис 3 0
Reinaldo Lenis 2 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Georgios Manalis 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед III 4 0
Папастатопулос Сократис 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Рябчук Олег 2 0
Эль-Араби Юссеф 1 0
Манолас Костас 1 0
Лала Кенни 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
22
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
4
18%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
4
44%
5
23%
31-45
2
22%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
11%
1
5%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90

Пропущено

17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
3
75%
76-90

Забито

17
38
8 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
2
12%
8
21%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
3
18%
5
13%
76-90

Пропущено

29
10
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 9
3
10%
1
10%
1-15
6
21%
3
30%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
3
10%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 0:1 21 13 2 6 43 - 22 41
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 1:0 21 10 3 8 31 - 18 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 21 4 6 11 17 - 29 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 20 1 6 13 7 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 1:0 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 0:1 11 6 2 3 21 - 12 20
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 0:1 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Панатинаикос 1:0 10 3 1 6 9 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
Где смотреть матч Ионикос 0:3 Олимпиакос онлайн


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