Греция: Суперлига 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Neapoli Stadium
0:1
24' ГолКамара Агибу
31' Желтая карточкаСоарес Франсиско
36' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
0:2
54' ПенальтиСоарес Франсиско
0:3
58' ГолМасурас Гиоргос
82' Желтая карточкаKonstantinos Tsirigotis
Ход матча
24'
0:1
31'
54'
0:2
58'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 14
-
40 Владение мячом, % 60
10
Далсью
87
Каньяс
Хосе
31
Киакос
Яннис
27
Лала
Кенни
45
Рябчук
Олег
22
Камара
Агибу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Рябчук ОлегЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Камара АгибуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Ионикос
Олимпиакос
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|5 (1)
|0.24
|Тюрам Рожерио
|2
|0.1
|Reinaldo Lenis
|2
|0.1
|Каньяс Хосе
|2
|0.1
|Vasilios Mantzis
|2
|0.1
|Вафеас Никос
|2
|0.1
|Далсью
|1
|0.05
|Санчес Сальвадор
|1
|0.05
|Киакос Яннис
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|9 (4)
|0.43
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.33
|Камара Агибу
|5
|0.24
|Масурас Гиоргос
|5
|0.24
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.19
|Вальбуэна Матьё
|2
|0.1
|Родригес Гарри
|2
|0.1
|Лопеш Рони
|1
|0.05
|Бухалакис Андреас
|1
|0.05
|Врусаи Мариус
|1
|0.05
|М'Вила Янн
|0
|0
|Папастатопулос Сократис
|0
|0
|Лала Кенни
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|6
|2
|Georgios Mygas
|7
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Чигринский Дмитрий
|4
|0
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Далсью
|2
|1
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Киакос Яннис
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|2
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Georgios Manalis
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Папастатопулос Сократис
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
22
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
15 Не забивали 12
1
11%
4
18%
1-15
1
11%
4
18%
16-30
4
44%
5
23%
31-45
2
22%
5
23%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
11%
1
5%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
5
42%
2
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
1
8%
1
17%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 8
15 Не забивали 13
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
3
38%
2
13%
61-75
2
25%
4
25%
76-90
Пропущено
17
4
8 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
9 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 4
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
25%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
2
12%
3
75%
76-90
Забито
17
38
8 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 16
9 Не забивали 4
2
12%
8
21%
1-15
2
12%
7
18%
16-30
4
24%
6
16%
31-45
3
18%
7
18%
46-60
3
18%
5
13%
61-75
3
18%
5
13%
76-90
Пропущено
29
10
14 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
14 Пропускали первыми 1
17 Не пропускали 9
3
10%
1
10%
1-15
6
21%
3
30%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
8
28%
0
0%
46-60
4
14%
2
20%
61-75
3
10%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1
ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1 Ксанти - Ионикос 1:2 Атромитос - Ионикос 0:2 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Ионикос - Ламия 1:2 Аполлон Смирнис - Ионикос 0:0
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Левадиакос - Олимпиакос 3:2 Олимпиакос - Волос 2:1 Олимпиакос - Фенербахче 1:0 АЕК - Олимпиакос 2:3 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Олимпиакос - Айнтрахт Фр 1:2 Панетоликос - Олимпиакос 1:2 Олимпиакос - ПАОК 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|0:1
|21
|13
|2
|6
|43 - 22
|41
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|21
|10
|3
|8
|31 - 18
|33
|6.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|21
|4
|6
|11
|17 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|20
|1
|6
|13
|7 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|0:1
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1