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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Санкт-Галлен
0:2
Перерыв

Стадион:
Янг Бойз
0'
5' Желтая карточка
Гийемено Джереми
7' Желтая карточка
Зесигер Седрик
0:1
25' Гол
Фасснахт Кристиан
44' Желтая карточка
Янкевиц Александр
0:2
44' Гол
Сибачо Жордан

Ход матча

5'
Гийемено Джереми
 
7'
 
Зесигер Седрик
25'
0:1
Фасснахт Кристиан
(Ридер Фабиан)
44'
Янкевиц Александр
 
44'
0:2
Сибачо Жордан
(Фасснахт Кристиан)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 8
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.43
9.20
2.10
Все Коэффициенты
1
Ати-Зиги
Лоуренс
30
Patrick
Sutter
4
Стеригу
Леонидас
14
Matej
Maglica
33
Шмидт
Исаак
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
45
Янкевиц
Александр
19
Фон
Моос
Юлиан
11
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
1
Расьоппи
Антони
24
Масейрас
Кентен
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
30
Лаупер
Сандро
32
Ридер
Фабиан
77
Монтейро
Джоэл
17
Сибачо
Жордан
Санкт-Галлен
4-1-2-3
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Санкт-Галлен
Янг Бойз

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 26 побед

Второй тайм

27%
73%
0 побед 10 ничьих 20 побед

52 матча

13.5%
26.9%
59.6%
7 побед 14 ничьих 31 победа

Первый тайм

9.6%
40.4%
50%
5 побед 21 ничья 26 побед

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед

История матчей

С
3:1
С
2:1
С
2:0
К
4:1
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
3:1
С
3:3
С
4:3
С
2:3
С
4:1
С
3:2
С
2:3
С
2:0
С
2:4
С
2:0
К
2:1
С
6:1
С
2:2
С
0:2
С
2:2
С
2:2
С
0:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:1
С
3:1
С
4:2
С
2:2
С
2:0
С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:2
С
0:2
С
1:1
С
1:2
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:0
С
3:0
С
2:7

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йуан Элье 6 0.3
Дуа Квадво 5 (2) 0.25
Гийемено Джереми 3 0.15
Руис Виктор III 2 (1) 0.1
Люхингер Николас 2 0.1
Диаките Усман 2 0.1
Гёртлер Лукас 1 0.05
Бабич Борис 1 0.05
Кемптер Михаэль 1 0.05
Тома Бастьен 1 0.05
Patrick Sutter 1 0.05
Янкевиц Александр 0 0
Alessio Besio 0 0
Шуберт Фабиан 0 0
Траоре Бубакар 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 12 (2) 0.6
Фасснахт Кристиан 9 0.45
Канга Вилфрид 8 0.4
Элиа Мешак 5 0.25
Нгамале Муми 3 (2) 0.15
Эбишер Мишель 2 0.1
Сулеймани Миралем 1 0.05
Мамбимби Феликс 1 0.05
Ридер Фабиан 1 0.05
Гарсия Улиссес 1 0.05
Хефти Сильван 1 0.05
Али Мохамед 1 0.05
Мартинс Кристофер 0 0
Сьерро Венсан 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гёртлер Лукас 8 0
Гийемено Джереми 5 1
Фазлии Бетим 4 1
Йуан Элье 4 1
Стильхарт Базиль 3 1
Люхингер Николас 3 0
Нуу Муса 3 0
Alessio Besio 3 0
Euclides Cabral 1 1
Ати-Зиги Лоуренс 2 0
Patrick Sutter 2 0
Шуберт Фабиан 1 0
Руис Виктор III 1 0
Траоре Бубакар 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Янкевиц Александр 1 0
Шмидт Исаак 1 0
Leonhard Muenst 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 5 0
Лаупер Сандро 5 0
Зесигер Седрик 5 0
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Ридер Фабиан 3 0
Гарсия Улиссес 2 0
Шпильман Марвин 2 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Элиа Мешак 1 0
Бюрги Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
31%
5
21%
61-75
2
15%
5
21%
76-90

Пропущено

15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
47%
3
27%
76-90

Забито

15
20
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
3
20%
7
35%
76-90

Пропущено

24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
6
25%
3
27%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Забито

28
44
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
21%
5
11%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
4
14%
4
9%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
6
21%
10
23%
61-75
5
18%
12
27%
76-90

Пропущено

39
22
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
5
13%
2
9%
1-15
7
18%
6
27%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
11
28%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 20 14 4 2 47 - 27 46
2. Янг Бойз 2:0 20 11 5 4 46 - 22 38
3. Базель 20 9 10 1 44 - 22 37
4. Лугано 1:1 20 9 4 7 26 - 26 31
5. Серветт 20 8 4 8 33 - 34 28
6. Сьон 20 7 4 9 29 - 38 25
7. Грасcхоппер 20 5 8 7 33 - 31 23
8. Санкт-Галлен 0:2 20 5 4 11 27 - 42 19
9. Лозанна-Спорт 20 2 6 12 19 - 43 12
10. Люцерн 1:1 20 1 9 10 21 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 10 8 2 0 26 - 10 26
2. Янг Бойз 2:0 10 6 3 1 20 - 11 21
3. Лугано 1:1 10 5 3 2 14 - 13 18
4. Базель 10 4 5 1 24 - 12 17
5. Сьон 10 5 1 4 14 - 11 16
6. Серветт 10 4 2 4 18 - 19 14
7. Грасcхоппер 10 3 4 3 18 - 16 13
8. Санкт-Галлен 0:2 10 2 4 4 12 - 18 10
9. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 11 - 26 6
10. Люцерн 1:1 10 1 2 7 11 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 10 5 5 0 20 - 10 20
2. Цюрих 10 6 2 2 21 - 17 20
3. Янг Бойз 2:0 10 5 2 3 26 - 11 17
4. Серветт 10 4 2 4 15 - 15 14
5. Лугано 1:1 10 4 1 5 12 - 13 13
6. Грасcхоппер 10 2 4 4 15 - 15 10
7. Сьон 10 2 3 5 15 - 27 9
8. Санкт-Галлен 0:2 10 3 0 7 15 - 24 9
9. Люцерн 1:1 10 0 7 3 10 - 19 7
10. Лозанна-Спорт 10 1 3 6 8 - 17 6
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Санкт-Галлен
Ничья
Янг Бойз
3.43
9.20
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