Швейцария: Суперлига 2021-2022
0:2
Перерыв
Стадион: АФГ Арена
5' Желтая карточкаГийемено Джереми
7' Желтая карточкаЗесигер Седрик
0:1
25' ГолФасснахт Кристиан
44' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
0:2
44' ГолСибачо Жордан
Ход матча
25'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 8
-
62 Владение мячом, % 38
33
Шмидт
Исаак
11
Дуа
Квадво
25
Лефор
Жордан
32
Ридер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Нуу МусаЗащитник
- Защитник
-
10 Руис ВикторПолузащитник
-
72 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вагнер Давид
История личных встреч
Санкт-Галлен
Янг Бойз
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
60%
6.7%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
66.7%
12 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
16.2%
83.8%
0 побед 6 ничьих 31 победа
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 26 побед
Второй тайм
27%
73%
0 побед 10 ничьих 20 побед
52 матча
13.5%
26.9%
59.6%
7 побед 14 ничьих 31 победа
Первый тайм
9.6%
40.4%
50%
5 побед 21 ничья 26 побед
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
12 побед 20 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йуан Элье
|6
|0.3
|Дуа Квадво
|5 (2)
|0.25
|Гийемено Джереми
|3
|0.15
|Руис Виктор III
|2 (1)
|0.1
|Люхингер Николас
|2
|0.1
|Диаките Усман
|2
|0.1
|Гёртлер Лукас
|1
|0.05
|Бабич Борис
|1
|0.05
|Кемптер Михаэль
|1
|0.05
|Тома Бастьен
|1
|0.05
|Patrick Sutter
|1
|0.05
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Alessio Besio
|0
|0
|Шуберт Фабиан
|0
|0
|Траоре Бубакар
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|12 (2)
|0.6
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.45
|Канга Вилфрид
|8
|0.4
|Элиа Мешак
|5
|0.25
|Нгамале Муми
|3 (2)
|0.15
|Эбишер Мишель
|2
|0.1
|Сулеймани Миралем
|1
|0.05
|Мамбимби Феликс
|1
|0.05
|Ридер Фабиан
|1
|0.05
|Гарсия Улиссес
|1
|0.05
|Хефти Сильван
|1
|0.05
|Али Мохамед
|1
|0.05
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
Карточки
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гёртлер Лукас
|8
|0
|Гийемено Джереми
|5
|1
|Фазлии Бетим
|4
|1
|Йуан Элье
|4
|1
|Стильхарт Базиль
|3
|1
|Люхингер Николас
|3
|0
|Нуу Муса
|3
|0
|Alessio Besio
|3
|0
|Euclides Cabral
|1
|1
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|Patrick Sutter
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|1
|0
|Руис Виктор III
|1
|0
|Траоре Бубакар
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Янкевиц Александр
|1
|0
|Шмидт Исаак
|1
|0
|Leonhard Muenst
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Лаупер Сандро
|5
|0
|Зесигер Седрик
|5
|0
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Ридер Фабиан
|3
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Шпильман Марвин
|2
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
24
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
4
31%
2
8%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
31%
5
21%
61-75
2
15%
5
21%
76-90
Пропущено
15
11
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
47%
3
27%
76-90
Забито
15
20
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
13%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
2
13%
5
25%
61-75
3
20%
7
35%
76-90
Пропущено
24
11
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
4
17%
1
9%
1-15
6
25%
3
27%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
4
17%
2
18%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Забито
28
44
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 30
11 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
6
21%
5
11%
1-15
3
11%
5
11%
16-30
4
14%
4
9%
31-45
4
14%
8
18%
46-60
6
21%
10
23%
61-75
5
18%
12
27%
76-90
Пропущено
39
22
18 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 14
5
13%
2
9%
1-15
7
18%
6
27%
16-30
6
15%
3
14%
31-45
6
15%
2
9%
46-60
4
10%
3
14%
61-75
11
28%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Шаффхаузен - Санкт-Галлен 1:3 Виль - Санкт-Галлен 0:1 Альтах - Санкт-Галлен 1:4
Санкт-Галлен - Винтертур 5:5 Цюрих - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 0:4 Сьон - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен - Ваккер Инсбрук 3:4 Базель - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Кьяссо - Санкт-Галлен 1:2 Люцерн - Санкт-Галлен 2:0 Санкт-Галлен - Серветт 2:1 Унион Берлин - Санкт-Галлен 1:3 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 5:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 2:1 Санкт-Галлен - Базель 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2
Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1 Цюрих - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Аталанта 3:3 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:1 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:1 Лугано - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:2 Янг Бойз - Вильярреал 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|20
|14
|4
|2
|47 - 27
|46
|2.
|Янг Бойз
|2:0
|20
|11
|5
|4
|46 - 22
|38
|3.
|Базель
|20
|9
|10
|1
|44 - 22
|37
|4.
|Лугано
|1:1
|20
|9
|4
|7
|26 - 26
|31
|5.
|Серветт
|20
|8
|4
|8
|33 - 34
|28
|6.
|Сьон
|20
|7
|4
|9
|29 - 38
|25
|7.
|Грасcхоппер
|20
|5
|8
|7
|33 - 31
|23
|8.
|Санкт-Галлен
|0:2
|20
|5
|4
|11
|27 - 42
|19
|9.
|Лозанна-Спорт
|20
|2
|6
|12
|19 - 43
|12
|10.
|Люцерн
|1:1
|20
|1
|9
|10
|21 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|10
|8
|2
|0
|26 - 10
|26
|2.
|Янг Бойз
|2:0
|10
|6
|3
|1
|20 - 11
|21
|3.
|Лугано
|1:1
|10
|5
|3
|2
|14 - 13
|18
|4.
|Базель
|10
|4
|5
|1
|24 - 12
|17
|5.
|Сьон
|10
|5
|1
|4
|14 - 11
|16
|6.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|18 - 19
|14
|7.
|Грасcхоппер
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|8.
|Санкт-Галлен
|0:2
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|9.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|11 - 26
|6
|10.
|Люцерн
|1:1
|10
|1
|2
|7
|11 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|10
|5
|5
|0
|20 - 10
|20
|2.
|Цюрих
|10
|6
|2
|2
|21 - 17
|20
|3.
|Янг Бойз
|2:0
|10
|5
|2
|3
|26 - 11
|17
|4.
|Серветт
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|5.
|Лугано
|1:1
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|6.
|Грасcхоппер
|10
|2
|4
|4
|15 - 15
|10
|7.
|Сьон
|10
|2
|3
|5
|15 - 27
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|0:2
|10
|3
|0
|7
|15 - 24
|9
|9.
|Люцерн
|1:1
|10
|0
|7
|3
|10 - 19
|7
|10.
|Лозанна-Спорт
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6