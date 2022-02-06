Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Гройтер Фюрт
0' 4'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 127
Вольфсбург 94.5% (120)
X 2.4% (3)
Гройтер Фюрт 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Гройтер Фюрт
1.65
4.00
6.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Кастельс
Коэн
4
Лакруа
Максанс
3
Борнаув
Себастьян
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
8
Вранкс
Астер
27
Арнольд
Максимилиан
31
Герхардт
Янник
9
Крузе
Макс
11
Штеффен
Ренато
23
Винд
Жонас
30
Бурхерт
Саша
2
Аста
Симон
22
Гризбек
Себастьян
24
Виргевер
Ник
15
Виллемс
Джетро
33
Зегуйн
Пауль
13
Кристиансен
Макс
21
Тильман
Тимоти
10
Хргота
Бранимир
40
Левелинг
Джейми
28
Дуджак
Джереми
Вольфсбург
3-4-2-1
Гройтер Фюрт
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбург
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
ТМС
0:4
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вегхорст Ваут 6 (1) 0.3
Нмеча Лукас 6 0.3
Баку Ридле 2 0.1
Руссийон Жером 1 0.05
Арнольд Максимилиан 1 0.05
Вальдшмидт Лука 1 0.05
Филипп Максимилиан 0 0
Брекало Йосип 0 0
Шлагер Ксавер 0 0
Отавио Пауло 0 0
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 4 (3) 0.2
Левелинг Джейми 4 0.2
Нильсен Ховард 2 0.1
Дуджак Джереми 2 0.1
Иттен Седрик 2 0.1
Тильман Тимоти 1 0.05
Майерхёфер Марко 1 0.05
Зегуйн Пауль 0 0
Абиама Диксон 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лакруа Максанс 3 2
Руссийон Жером 5 0
Штеффен Ренато 5 0
Гилавоги Жошуа 4 0
Арнольд Максимилиан 4 0
Мбабу Кевин 4 0
Брукс Джон 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Вальдшмидт Лука 2 0
Лукебакио Доди 2 0
Нмеча Лукас 2 0
Борнаув Себастьян 2 0
Баку Ридле 2 0
Нмеча Феликс 2 0
Шлагер Ксавер 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зегуйн Пауль 8 0
Кристиансен Макс 4 0
Гризбек Себастьян 3 0
Бауэр Максимилиан 3 0
Левелинг Джейми 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Нильсен Ховард 2 0
Виллемс Джетро 2 0
Хргота Бранимир 2 0
Барри Абдурахман 2 0
Абиама Диксон 2 0
Стефан Леитл 1 0
Виргевер Ник 1 0
Грин Джулиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Иттер Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
38%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

14
34
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 10
2
14%
4
12%
1-15
2
14%
4
12%
16-30
3
21%
5
15%
31-45
1
7%
7
21%
46-60
3
21%
5
15%
61-75
3
21%
9
26%
76-90

Забито

10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Пропущено

17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90

Забито

18
20
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
4
22%
2
10%
1-15
3
17%
2
10%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
4
22%
4
20%
46-60
4
22%
5
25%
61-75
3
17%
4
20%
76-90

Пропущено

31
49
12 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 30
11 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
6
19%
6
12%
1-15
2
6%
4
8%
16-30
4
13%
9
18%
31-45
6
19%
8
16%
46-60
5
16%
8
16%
61-75
8
26%
14
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4
Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 21 17 1 3 68 - 21 52
2. Боруссия Д Заявка 21 14 1 6 54 - 36 43
3. Байер Л Заявка 21 11 5 5 54 - 34 38
4. Унион Берлин Заявка 21 9 7 5 29 - 27 34
5. Фрайбург Заявка 21 9 6 6 33 - 24 33
6. Кёльн Заявка 21 8 8 5 33 - 34 32
7. Хоффенхайм Заявка 21 9 4 8 41 - 34 31
8. РБ Лейпциг Заявка 21 9 4 8 40 - 26 31
9. Айнтрахт Фр Заявка 21 8 7 6 33 - 32 31
10. Майнц Заявка 21 9 3 9 30 - 23 30
11. Бохум Заявка 21 7 4 10 20 - 30 25
12. Герта Заявка 21 6 5 10 23 - 43 23
13. Боруссия М Заявка 21 6 5 10 27 - 38 23
14. Вольфсбург 0:0 Заявка 21 6 4 11 17 - 32 22
15. Арминия Заявка 21 4 10 7 21 - 27 22
16. Аугсбург Заявка 21 5 7 9 22 - 35 22
17. Штуттгарт Заявка 21 4 6 11 24 - 38 18
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 21 2 5 14 17 - 52 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 9 0 2 33 - 10 27
2. Боруссия Д Заявка 11 9 0 2 33 - 18 27
3. РБ Лейпциг Заявка 11 8 0 3 31 - 13 24
4. Майнц Заявка 11 7 3 1 21 - 5 24
5. Унион Берлин Заявка 10 6 3 1 14 - 9 21
6. Кёльн Заявка 11 6 3 2 19 - 15 21
7. Хоффенхайм Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
8. Бохум Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
9. Фрайбург Заявка 10 5 3 2 17 - 11 18
10. Байер Л Заявка 10 5 2 3 26 - 17 17
11. Аугсбург Заявка 10 4 3 3 15 - 16 15
12. Герта Заявка 11 4 3 4 15 - 17 15
13. Боруссия М Заявка 10 4 2 4 16 - 17 14
14. Айнтрахт Фр Заявка 10 3 4 3 14 - 13 13
15. Вольфсбург 0:0 Заявка 11 3 3 5 8 - 14 12
16. Штуттгарт Заявка 11 3 2 6 18 - 23 11
17. Арминия Заявка 11 1 7 3 11 - 16 10
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 10 2 3 5 9 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 10 8 1 1 35 - 11 25
2. Байер Л Заявка 11 6 3 2 28 - 17 21
3. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 3 3 19 - 19 18
4. Боруссия Д Заявка 10 5 1 4 21 - 18 16
5. Фрайбург Заявка 11 4 3 4 16 - 13 15
6. Унион Берлин Заявка 11 3 4 4 15 - 18 13
7. Арминия Заявка 10 3 3 4 10 - 11 12
8. Хоффенхайм Заявка 11 3 2 6 18 - 22 11
9. Кёльн Заявка 10 2 5 3 14 - 19 11
10. Вольфсбург 0:0 Заявка 10 3 1 6 9 - 18 10
11. Боруссия М Заявка 11 2 3 6 11 - 21 9
12. Герта Заявка 10 2 2 6 8 - 26 8
13. РБ Лейпциг Заявка 10 1 4 5 9 - 13 7
14. Штуттгарт Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
15. Бохум Заявка 11 2 1 8 7 - 22 7
16. Аугсбург Заявка 11 1 4 6 7 - 19 7
17. Майнц Заявка 10 2 0 8 9 - 18 6
18. Гройтер Фюрт 0:0 Заявка 11 0 2 9 8 - 36 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 127
Вольфсбург 94.5% (120)
X 2.4% (3)
Гройтер Фюрт 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вольфсбург
Ничья
Гройтер Фюрт
1.65
4.00
6.60
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт онлайн


Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Гройтер Фюрт

Исход игры
Вольфсбург
93.3% (125)
Ничья
3.7% (5)
Гройтер Фюрт
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.82% (62)
Меньше
51.18% (65)
Обе команды забьют
Да
47.24% (60)
Нет
52.76% (67)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
29.1% (39)
2:0 Вольфсбург
24.6% (33)
1:0 Вольфсбург
20.9% (28)
3:1 Вольфсбург
9.7% (13)
2:2 Ничья
1.5% (2)
3:2 Вольфсбург
1.5% (2)
1:2 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вольфсбург
Гройтер Фюрт

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет для тебя!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 