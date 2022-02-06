Германия: Бундеслига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Фольксваген-Арена Зрители: 500
1:0
7' ГолВранкс Астер
1:1
44' ПенальтиХргота Бранимир
45' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
2:1
49' ГолВранкс Астер
59' Желтая карточкаВранкс Астер
63' Желтая карточкаГризбек Себастьян
3:1
70' ГолАрнольд Максимилиан
4:1
75' ГолФилипп Максимилиан
Ход матча
7'
1:0
44'
1:1
45'
49'
2:1
59'
70'
75'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
4 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
25
Брукс
Джон
20
Баку
Ридле
23
Винд
Жонас
30
Бурхерт
Саша
24
Виргевер
Ник
33
Зегуйн
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
-
33 Зегуйн ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вегхорст Ваут
|6 (1)
|0.29
|Нмеча Лукас
|6
|0.29
|Баку Ридле
|2
|0.1
|Арнольд Максимилиан
|2
|0.1
|Вранкс Астер
|2
|0.1
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Руссийон Жером
|1
|0.05
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.05
|Штеффен Ренато
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Шлагер Ксавер
|0
|0
|Отавио Пауло
|0
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|5 (4)
|0.24
|Левелинг Джейми
|4
|0.19
|Нильсен Ховард
|2
|0.1
|Дуджак Джереми
|2
|0.1
|Иттен Седрик
|2
|0.1
|Тильман Тимоти
|1
|0.05
|Майерхёфер Марко
|1
|0.05
|Зегуйн Пауль
|0
|0
|Абиама Диксон
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лакруа Максанс
|3
|2
|Руссийон Жером
|5
|0
|Штеффен Ренато
|5
|0
|Гилавоги Жошуа
|4
|0
|Арнольд Максимилиан
|4
|0
|Мбабу Кевин
|4
|0
|Брукс Джон
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Вальдшмидт Лука
|2
|0
|Лукебакио Доди
|2
|0
|Нмеча Лукас
|2
|0
|Борнаув Себастьян
|2
|0
|Баку Ридле
|2
|0
|Нмеча Феликс
|2
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зегуйн Пауль
|9
|0
|Гризбек Себастьян
|4
|0
|Кристиансен Макс
|4
|0
|Бауэр Максимилиан
|3
|0
|Левелинг Джейми
|3
|0
|Сарпей Ханс
|2
|0
|Нильсен Ховард
|2
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Хргота Бранимир
|2
|0
|Барри Абдурахман
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Грин Джулиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
4
33%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
15
38
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
13%
5
13%
1-15
2
13%
4
11%
16-30
4
27%
5
13%
31-45
1
7%
8
21%
46-60
3
20%
7
18%
61-75
3
20%
9
24%
76-90
Забито
10
10
2 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
3
30%
3
30%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Пропущено
17
15
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
24%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
5
29%
29%
1
7%
46-60
2
12%
3
20%
61-75
5
29%
29%
5
33%
76-90
Забито
22
21
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
7 Не забивали 7
5
23%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
0
0%
4
19%
31-45
5
23%
4
19%
46-60
6
27%
5
24%
61-75
3
14%
4
19%
76-90
Пропущено
32
53
13 В 1-м тайме 20
19 Во 2-м тайме 33
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 18
6
19%
7
13%
1-15
2
6%
4
8%
16-30
5
16%
9
17%
31-45
6
19%
9
17%
46-60
5
16%
10
19%
61-75
8
25%
14
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
РБ Лейпциг - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Герта 0:0 Бохум - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Падерборн 5:4
Бавария - Вольфсбург 4:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Вольфсбург - Штуттгарт 0:2 Вольфсбург - Лилль 1:3 Майнц - Вольфсбург 3:0 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Севилья - Вольфсбург 2:0 Арминия - Вольфсбург 2:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Вольфсбург - Аугсбург 1:0 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Байер Л - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбург 3:1 Унион Берлин - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Гамбург 4:1
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Арминия - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Штуттгарт 0:0 Гройтер Фюрт - Аугсбург 0:0
Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Байер Л - Гройтер Фюрт 7:1 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Фр 1:2 Фрайбург - Гройтер Фюрт 3:1 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Гройтер Фюрт - Бохум 0:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Бавария 1:3 Герта - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Вольфсбург 0:2 Майнц - Гройтер Фюрт 3:0 Гройтер Фюрт - Арминия 1:1 Штуттгарт - Гройтер Фюрт 5:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|21
|17
|1
|3
|68 - 21
|52
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|21
|14
|1
|6
|54 - 36
|43
|3.
|Байер Л
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|54 - 34
|38
|4.
|Унион Берлин
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|29 - 27
|34
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|21
|9
|6
|6
|33 - 24
|33
|6.
|Кёльн
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|33 - 34
|32
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|41 - 34
|31
|8.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|9
|4
|8
|40 - 26
|31
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|33 - 32
|31
|10.
|Майнц
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|30 - 23
|30
|11.
|Бохум
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|20 - 30
|25
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|21
|7
|3
|11
|21 - 33
|24
|13.
|Герта
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|23 - 43
|23
|14.
|Боруссия М
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|27 - 38
|23
|15.
|Арминия
|Заявка
|21
|4
|10
|7
|21 - 27
|22
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|5
|7
|9
|22 - 35
|22
|17.
|Штуттгарт
|Заявка
|21
|4
|6
|11
|24 - 38
|18
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|21
|2
|4
|15
|18 - 56
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 10
|27
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 18
|27
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|31 - 13
|24
|4.
|Майнц
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 9
|21
|6.
|Кёльн
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 15
|21
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|8.
|Бохум
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 11
|18
|10.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|26 - 17
|17
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|15 - 16
|15
|12.
|Герта
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 17
|15
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 17
|14
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 15
|14
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 13
|13
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 23
|11
|17.
|Арминия
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 16
|10
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|35 - 11
|25
|2.
|Байер Л
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|28 - 17
|21
|3.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|4.
|Боруссия Д
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|21 - 18
|16
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|6.
|Унион Берлин
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|15 - 18
|13
|7.
|Арминия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|8.
|Хоффенхайм
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|18 - 22
|11
|9.
|Кёльн
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|14 - 19
|11
|10.
|Вольфсбург
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 18
|10
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 21
|9
|12.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 26
|8
|13.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|9 - 13
|7
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|15.
|Бохум
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 22
|7
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 19
|7
|17.
|Майнц
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|9 - 18
|6
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|11
|0
|1
|10
|9 - 40
|1
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Прогнозы на матч Вольфсбург 4:1 Гройтер Фюрт
Исход игры
Вольфсбург
93.3% (125)
Ничья
3.7% (5)
Гройтер Фюрт
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
48.82% (62)
Меньше
51.18% (65)
Обе команды забьют
Да
47.24% (60)
Нет
52.76% (67)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
29.1% (39)
2:0 Вольфсбург
24.6% (33)
1:0 Вольфсбург
20.9% (28)
3:1 Вольфсбург
9.7% (13)
1:2 Гройтер Фюрт
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
3:0 Вольфсбург
1.5% (2)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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