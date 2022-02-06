Г О О О О Л - Астер Вранкс первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Астер Вранкс не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Сегодняшняя игра будет проходить с ограниченным количеством зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Зегуйн Пауль получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Г О О О О О Л - Хргота Бранимир из команды Гройтер Фюрт забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Кун Кастельс прыгнул не в ту сторону.

43' После проверки VAR судья изменил решение - Гройтер Фюрт пробьет пенальти!

42' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

42' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Астер Вранкс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Штеффен Ренато предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Хргота Бранимир бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

33' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе

31' Вратарь парирует удар, который нанес Левелинг Джейми , и мяч снова в игре

29' Баку Ридле из команды Вольфсбург делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

28' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Игрок Астер Вранкс из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

25' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

22' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Брукс Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тильман Тимоти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Игрок из команды Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

21' Виргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Вольфсбург выполняет удар от ворот.

18' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

17' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Вольфсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

11' Игрок Штеффен Ренато из команды Вольфсбург неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

11' Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

7' Г О О О О Л - Астер Вранкс первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

7' ШТАНГА! Так было близко к голу - Штеффен Ренато нанес удар в каркас ворот!

7' Астер Вранкс из команды Вольфсбург делает пас партнеру.

7' Вольфсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Вратарь парирует удар, который нанес Левелинг Джейми , и мяч снова в игре

6' Гройтер Фюрт идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бурхерт Саша взял и забрал мяч на выходе

4' Астер Вранкс из команды Вольфсбург подал угловой слева.

4' Виргевер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Гройтер Фюрт вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.