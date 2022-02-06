Польша: Экстракласса 2021-2022
2:3
Второй тайм: 86'
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
1:0
18' ГолРакочи Михал
1:1
29' ГолАмарал Жоау
46' Желтая карточкаКакабадзе Отар
1:2
47' ГолКаминьски Якуб
48' Желтая карточкаХанка Серджу
1:3
67' ГолАмарал Жоау
2:3
77' ГолМишор Якуб
Ход матча
18'
1:0
29'
1:1
46'
47'
1:2
48'
67'
1:3
77'
2:3
84'
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
18
Роша
Луиш
11
Ракочи
Михал
2
Joel
V
24
Амарал
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Роша ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Балай ФилипНападающий
-
26 Пищек ФилипНападающий
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Joel VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мацей Скожа
История личных встреч
Краковия
Лех
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед
31 матч
32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.4
|Какабадзе Отар
|3
|0.15
|Ханка Серджу
|2
|0.1
|Мишор Якуб
|2
|0.1
|Рыпэ Корнел
|2
|0.1
|Пищек Филип
|2
|0.1
|Родин Матай
|2
|0.1
|Ракочи Михал
|2
|0.1
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|Хебо Матиас
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амарал Жоау
|10
|0.5
|Исхак Микаэль
|10 (2)
|0.5
|Каминьски Якуб
|7
|0.35
|Милич Антонио
|3
|0.15
|Квеквескири Ника
|2
|0.1
|Саламон Бартош
|2
|0.1
|Дуглас Барри
|1
|0.05
|Ребошу Педру
|1
|0.05
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Тиба Педру
|1
|0.05
|Скурась Михал
|1
|0.05
|Joel V
|0
|0
|Рамирес Даниэль
|0
|0
|Червински Алан
|0
|0
|Шатка Любомир
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Какабадзе Отар
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас Барри
|5
|0
|Тиба Педру
|4
|0
|Квеквескири Ника
|2
|1
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|Joel V
|1
|1
|Исхак Микаэль
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Ребошу Педру
|2
|0
|Саламон Бартош
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Скурась Михал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
14
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
8%
4
29%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
4
33%
2
14%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Пропущено
13
10
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
15%
3
30%
1-15
4
31%
1
10%
16-30
3
23%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
23%
1
10%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
13 Не забивали 10
0
0%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
9
39%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
5
22%
76-90
Пропущено
15
3
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90
Забито
23
37
6 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
4%
6
16%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
3
13%
3
8%
31-45
5
22%
13
35%
46-60
6
26%
4
11%
61-75
6
26%
7
19%
76-90
Пропущено
28
13
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
12 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
4
14%
3
23%
1-15
5
18%
2
15%
16-30
6
21%
2
15%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
2
7%
1
8%
61-75
7
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2
Лех
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:2
|20
|13
|5
|2
|40 - 15
|44
|2.
|Погонь Щецин
|20
|11
|7
|2
|37 - 16
|40
|3.
|Ракув
|20
|11
|5
|4
|38 - 22
|38
|4.
|Лехия Гданьск
|20
|10
|6
|4
|35 - 23
|36
|5.
|Радомьяк Радом
|19
|9
|8
|2
|28 - 16
|35
|6.
|Гурник Забже
|20
|9
|4
|7
|29 - 27
|31
|7.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|8.
|Сталь Мелец
|20
|7
|7
|6
|27 - 28
|28
|9.
|Краковия
|2:3
|20
|7
|5
|8
|27 - 29
|26
|10.
|Ягеллония
|20
|6
|6
|8
|25 - 33
|24
|11.
|Шлёнск
|20
|6
|6
|8
|30 - 32
|24
|12.
|Пяст
|20
|6
|5
|9
|26 - 28
|23
|13.
|Висла Краков
|20
|6
|3
|11
|21 - 32
|21
|14.
|Заглембе Любин
|20
|6
|2
|12
|21 - 39
|20
|15.
|Гурник Ленчна
|20
|4
|7
|9
|20 - 37
|19
|16.
|Легия
|19
|6
|0
|13
|22 - 31
|18
|17.
|Варта Познань
|20
|3
|8
|9
|15 - 25
|17
|18.
|Брук-Бет Термалица
|19
|3
|6
|10
|22 - 33
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:2
|10
|8
|2
|0
|23 - 3
|26
|2.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|3.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|5.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 8
|21
|6.
|Сталь Мелец
|11
|6
|2
|3
|16 - 14
|20
|7.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|2:3
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Пяст
|11
|4
|2
|5
|17 - 18
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|15.
|Легия
|9
|4
|0
|5
|12 - 13
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|10
|3
|3
|4
|16 - 19
|12
|17.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|18.
|Варта Познань
|11
|1
|6
|4
|7 - 13
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|3:2
|10
|5
|3
|2
|17 - 12
|18
|2.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|3.
|Погонь Щецин
|11
|4
|5
|2
|13 - 9
|17
|4.
|Радомьяк Радом
|10
|4
|4
|2
|13 - 8
|16
|5.
|Гурник Забже
|10
|4
|2
|4
|14 - 15
|14
|6.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|7.
|Краковия
|2:3
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|8.
|Шлёнск
|11
|3
|2
|6
|18 - 21
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Гурник Ленчна
|10
|2
|3
|5
|10 - 18
|9
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Ягеллония
|10
|2
|2
|6
|9 - 21
|8
|13.
|Висла Краков
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|10
|2
|1
|7
|7 - 23
|7
|16.
|Легия
|10
|2
|0
|8
|10 - 18
|6
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3