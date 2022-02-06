Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Родин Матай получил желтую карточку от судьи

92' [player1] получил желтую карточку от судьи

91' Г О О О О Л - Балай Филип бьет в цель!

85' Шатка Любомир получил желтую карточку от судьи

77' Г О О О О Л - Jakub Myszor бьет в цель!

75' Якуб Камински уходит с поля. Мархвиньски Филип выходит вместо него

74' Ракочи Михал уходит с поля. Jakub Myszor выходит вместо него

67' Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!

48' Ханка Серджу получил желтую карточку от судьи

47' Г О О О О Л - Якуб Камински бьет в цель!

46' Какабадзе Отар получил желтую карточку от судьи