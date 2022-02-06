Олимпиада 2022
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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Краковия
3:3
Конец матча

Стадион:
Лех
0'
1:0
18' Гол
Ракочи Михал
1:1
29' Гол
Амарал Жоау
46' Желтая карточка
Какабадзе Отар
1:2
47' Гол
Каминьски Якуб
48' Желтая карточка
Ханка Серджу
1:3
67' Гол
Амарал Жоау
2:3
77' Гол
Мишор Якуб
85' Желтая карточка
Шатка Любомир
3:3
90' Гол
Балай Филип
90' Вторая желтая карточка
Ханка Серджу
90' Желтая карточка
Родин Матай
90'+5
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
25
Какабадзе
Отар
6
Лусюш
Сильвестер
8
Хебо
Матиас
18
Роша
Луиш
4
Ханка
Серджу
11
Ракочи
Михал
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
35
Беднарек
Филип
2
Joel
V
37
Шатка
Любомир
16
Милич
Антонио
5
Ребошу
Педру
6
Карлстрём
Йеспер
22
Муравски
Радослав
21
Скурась
Михал
24
Амарал
Жоау
7
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Краковия
3-4-2-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Лех

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

21.1%
78.9%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 17 побед

31 матч

32.3%
19.4%
48.3%
10 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

История матчей

Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.4
Какабадзе Отар 3 0.15
Мишор Якуб 2 0.1
Ханка Серджу 2 0.1
Рыпэ Корнел 2 0.1
Пищек Филип 2 0.1
Родин Матай 2 0.1
Ракочи Михал 2 0.1
Альварес Маркос 1 0.05
Хебо Матиас 1 0.05
Балай Филип 1 0.05
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амарал Жоау 10 0.5
Исхак Микаэль 10 (2) 0.5
Каминьски Якуб 7 0.35
Милич Антонио 3 0.15
Квеквескири Ника 2 0.1
Саламон Бартош 2 0.1
Дуглас Барри 1 0.05
Ребошу Педру 1 0.05
Ба-Луа Адриэль 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Тиба Педру 1 0.05
Скурась Михал 1 0.05
Joel V 0 0
Рамирес Даниэль 0 0
Червински Алан 0 0
Шатка Любомир 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 6 0
Ханка Серджу 4 1
Лосаж Флорьян 5 0
Родин Матай 5 0
Сиплак Михал 4 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Какабадзе Отар 2 0
Югас Якуб 2 0
Роша Луиш 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас Барри 5 0
Тиба Педру 4 0
Квеквескири Ника 2 1
Карлстрём Йеспер 3 0
Joel V 1 1
Исхак Микаэль 2 0
Милич Антонио 2 0
Шатка Любомир 2 0
Ребошу Педру 2 0
Саламон Бартош 1 0
Рамирес Даниэль 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Скурась Михал 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
7%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
6
40%
2
12%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
3
23%
1-15
5
31%
2
15%
16-30
3
19%
1
8%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
0
0%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
4
36%
9
39%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
2
18%
5
22%
76-90

Пропущено

15
3
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 3
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
3
20%
1
33%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
27%
1
33%
76-90

Забито

26
40
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 26
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 3
1
4%
6
15%
1-15
3
12%
5
13%
16-30
3
12%
3
8%
31-45
5
19%
14
35%
46-60
6
23%
5
13%
61-75
8
31%
7
18%
76-90

Пропущено

31
16
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 11
4
13%
3
19%
1-15
6
19%
3
19%
16-30
6
19%
2
13%
31-45
5
16%
3
19%
46-60
3
10%
1
6%
61-75
7
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Рапид Вена - Краковия 2:1 Шлёнск - Краковия 0:2 Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0
Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0 Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2
Лех
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Лех - Гурник Забже 2:1 Радомьяк Радом - Лех 2:1 Заглембе Любин - Лех 2:3 Гарбарния Краков - Лех 0:4
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Пяст 1:0 Гурник Ленчна - Лех 1:1 Сталь Мелец - Лех 0:0 Скерневице - Лех 0:2 Лех - Висла Плоцк 4:1 Легия - Лех 0:1 Лех - Шлёнск 4:0 СКРА Ченстохова - Лех 0:3 Ягеллония - Лех 1:0 Лех - Висла Краков 5:0 Ракув - Лех 2:2 Лех - Погонь Щецин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 2:0 Брук-Бет Термалица - Лех 1:3 Лех - Краковия 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 20 12 6 2 40 - 16 42
2. Погонь Щецин 20 11 7 2 37 - 16 40
3. Ракув 20 11 5 4 38 - 22 38
4. Лехия Гданьск 20 10 6 4 35 - 23 36
5. Радомьяк Радом 19 9 8 2 28 - 16 35
6. Гурник Забже 20 9 4 7 29 - 27 31
7. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
8. Сталь Мелец 20 7 7 6 27 - 28 28
9. Краковия 20 7 6 7 28 - 29 27
10. Ягеллония 20 6 6 8 25 - 33 24
11. Шлёнск 20 6 6 8 30 - 32 24
12. Пяст 20 6 5 9 26 - 28 23
13. Висла Краков 20 6 3 11 21 - 32 21
14. Заглембе Любин 20 6 2 12 21 - 39 20
15. Гурник Ленчна 20 4 7 9 20 - 37 19
16. Легия 19 6 0 13 22 - 31 18
17. Варта Познань 20 3 8 9 15 - 25 17
18. Брук-Бет Термалица 19 3 6 10 22 - 33 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 10 8 2 0 23 - 3 26
2. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
3. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
4. Лехия Гданьск 10 7 2 1 19 - 8 23
5. Ракув 10 6 3 1 23 - 8 21
6. Сталь Мелец 11 6 2 3 16 - 14 20
7. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 10 4 3 3 16 - 15 15
11. Пяст 11 4 2 5 17 - 18 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 10 4 1 5 14 - 16 13
15. Легия 9 4 0 5 12 - 13 12
16. Брук-Бет Термалица 10 3 3 4 16 - 19 12
17. Гурник Ленчна 10 2 4 4 10 - 19 10
18. Варта Познань 11 1 6 4 7 - 13 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Погонь Щецин 11 4 5 2 13 - 9 17
3. Радомьяк Радом 10 4 4 2 13 - 8 16
4. Лех 10 4 4 2 17 - 13 16
5. Гурник Забже 10 4 2 4 14 - 15 14
6. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
7. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
8. Шлёнск 11 3 2 6 18 - 21 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Гурник Ленчна 10 2 3 5 10 - 18 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Ягеллония 10 2 2 6 9 - 21 8
13. Висла Краков 11 2 2 7 10 - 21 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 10 2 1 7 7 - 23 7
16. Легия 10 2 0 8 10 - 18 6
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Амарал Жоау бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Ракочи Михал бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Краковия 3:3 Лех онлайн


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