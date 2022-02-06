Олимпиада 2022
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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ПАОК
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Панатинаикос

Ход матча

6'
0:1
Паласиос Себастьян
41'
 
Mateus Vital
Лундквист Рамон-Паскаль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панатинаикос
3.80
3.37
4.80
Все Коэффициенты
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
8
Дуглас
Гомес
14
Живкович
Андрия
29
Чолак
Антонио-Мирко
91
Бриньоли
Альберто
14
Санчес
Факундо
4
Велес
Фран
5
Шенквельд
Барт
3
Хуанкар
6
Александропулос
Сотириос
17
Перес
Рубен
16
Лундквист
Рамон-Паскаль
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
34
Паласиос
Себастьян
ПАОК
4-2-3-1
Панатинаикос
4-3-3

История личных встреч

ПАОК
Панатинаикос

24 матча

79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
62.5%
10 побед 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед

52 матча

36.5%
17.3%
46.2%
19 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
10 побед 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

34.6%
28.8%
36.6%
18 побед 15 ничьих 19 побед

История матчей

С
1:3
С
0:0
С
3:0
С
2:1
С
2:1
ТМС
0:1
С
0:0
С
0:0
К
0:1
К
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:2
С
2:0
С
0:3
С
4:0
С
2:3
К
4:0
К
2:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
4:3
С
4:3
С
1:2
С
1:0
С
1:1
КГ
1:4
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:1
С
0:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
4:1
С
0:1
С
3:0
С
0:0
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 14 (9) 0.67
Акпом Чуба 5 0.24
Свидерски Кароль 4 0.19
Дуглас Гомес 3 (1) 0.14
Мург Томас 3 0.14
Живкович Андрия 2 0.1
Бисесвар Диего 1 0.05
Сидклей Феррейра 1 0.05
Митрицэ Александру 1 0.05
Шваб Штефан 1 (1) 0.05
Виейринья 1 (1) 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Састре Хуан 1 0.05
Лео Родригес 1 0.05
Лиратцис Элефтериос 1 0.05
Михаилидис Яннис 1 0.05
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.43
Паласиос Себастьян 6 (2) 0.29
Маурисио Жозе 4 0.19
Македа Федерико 3 (2) 0.14
Канталапьерда Аитор 2 0.1
Иоаннидис Фотис 1 0.05
Александропулос Сотириос 1 0.05
Санчес Факундо 1 0.05
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.05
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.05
Mateus Vital 1 (1) 0.05
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 5 0
Шваб Штефан 4 0
Дуглас Гомес 4 0
Михаилидис Яннис 4 0
Куртич Ясмин 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Креспо Хосе 2 0
Мург Томас 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Эль-Каддури Омар 1 0
Виейринья 1 0
Ингасон Сверрир 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 4 1
Хуанкар 5 0
Шарлия Звонимир 4 0
Перес Рубен 3 0
Шенквельд Барт 3 0
Маурисио Жозе 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Велес Фран 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Бриньоли Альберто 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
4
21%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
43%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
31%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
5
23%
61-75
6
27%
2
9%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90

Забито

41
29
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
7%
4
14%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
7
17%
7
24%
31-45
4
10%
6
21%
46-60
8
20%
5
17%
61-75
12
29%
29%
5
17%
76-90

Пропущено

23
19
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
17%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
26%
4
21%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0
ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 21 16 5 0 37 - 11 53
2. ПАОК 0:1 21 13 2 6 43 - 22 41
3. АЕК 21 12 3 6 37 - 22 39
4. Арис Салоники 21 10 5 6 21 - 18 35
5. Панатинаикос 1:0 21 10 3 8 31 - 18 33
6. ПАС Янина 22 9 6 7 25 - 22 33
7. Астерас 20 9 5 6 21 - 15 32
8. ОФИ 21 7 8 6 27 - 27 29
9. Волос 21 8 4 9 33 - 37 28
10. Панетоликос 21 6 3 12 23 - 38 21
11. Ламия 19 4 6 9 17 - 24 18
12. Ионикос 21 4 6 11 17 - 29 18
13. Атромитос 18 2 4 12 16 - 37 10
14. Аполлон Смирнис 20 1 6 13 7 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 10 8 2 0 16 - 4 26
2. Панатинаикос 1:0 11 7 2 2 22 - 6 23
3. Астерас 11 7 1 3 14 - 7 22
4. ПАОК 0:1 11 6 2 3 21 - 12 20
5. АЕК 10 6 0 4 18 - 10 18
6. ПАС Янина 11 5 3 3 15 - 13 18
7. Арис Салоники 10 5 3 2 10 - 9 18
8. Волос 11 5 1 5 15 - 17 16
9. ОФИ 11 3 5 3 16 - 18 14
10. Ионикос 10 3 3 4 9 - 12 12
11. Ламия 10 2 3 5 12 - 17 9
12. Панетоликос 10 2 2 6 9 - 15 8
13. Аполлон Смирнис 10 1 5 4 4 - 11 8
14. Атромитос 8 2 1 5 9 - 14 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 11 8 3 0 21 - 7 27
2. ПАОК 0:1 10 7 0 3 22 - 10 21
3. АЕК 11 6 3 2 19 - 12 21
4. Арис Салоники 11 5 2 4 11 - 9 17
5. ОФИ 10 4 3 3 11 - 9 15
6. ПАС Янина 11 4 3 4 10 - 9 15
7. Панетоликос 11 4 1 6 14 - 23 13
8. Волос 10 3 3 4 18 - 20 12
9. Астерас 9 2 4 3 7 - 8 10
10. Панатинаикос 1:0 10 3 1 6 9 - 12 10
11. Ламия 9 2 3 4 5 - 7 9
12. Ионикос 11 1 3 7 8 - 17 6
13. Атромитос 10 0 3 7 7 - 23 3
14. Аполлон Смирнис 10 0 1 9 3 - 24 1
Лучшие коэффициенты
ПАОК
Ничья
Панатинаикос
3.80
3.37
4.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПАОК 0:1 Панатинаикос онлайн


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ПАОК
Панатинаикос

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