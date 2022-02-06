Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Тумба
0:1
6' ГолПаласиос Себастьян
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
51 Владение мячом, % 49
23
Састре
Хуан
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАОК
Панатинаикос
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
62.5%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед
52 матча
36.5%
17.3%
46.2%
19 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
10 побед 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.6%
28.8%
36.6%
18 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.67
|Акпом Чуба
|5
|0.24
|Свидерски Кароль
|4
|0.19
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.14
|Мург Томас
|3
|0.14
|Живкович Андрия
|2
|0.1
|Бисесвар Диего
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Митрицэ Александру
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.05
|Виейринья
|1 (1)
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Састре Хуан
|1
|0.05
|Лео Родригес
|1
|0.05
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.05
|Михаилидис Яннис
|1
|0.05
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.43
|Паласиос Себастьян
|6 (2)
|0.29
|Маурисио Жозе
|4
|0.19
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.05
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Дуглас Гомес
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Куртич Ясмин
|3
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Ингасон Сверрир
|1
|0
|Митрицэ Александру
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|4
|1
|Хуанкар
|5
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Перес Рубен
|3
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Велес Фран
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Бриньоли Альберто
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
7
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
3
16%
1
14%
16-30
4
21%
2
29%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
3
43%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
31%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
11 Не забивали 12
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
5
23%
61-75
6
27%
2
9%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Забито
41
29
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
7%
4
14%
1-15
7
17%
2
7%
16-30
7
17%
7
24%
31-45
4
10%
6
21%
46-60
8
20%
5
17%
61-75
12
29%
29%
5
17%
76-90
Пропущено
23
19
13 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
17%
5
26%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
6
26%
4
21%
31-45
5
22%
1
5%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
3
13%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0
ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|0:1
|21
|13
|2
|6
|43 - 22
|41
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|21
|10
|3
|8
|31 - 18
|33
|6.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|7.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|21
|4
|6
|11
|17 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|20
|1
|6
|13
|7 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|Панатинаикос
|1:0
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|3.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|4.
|ПАОК
|0:1
|11
|6
|2
|3
|21 - 12
|20
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|0:1
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Панатинаикос
|1:0
|10
|3
|1
|6
|9 - 12
|10
|11.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1