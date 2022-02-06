Греция: Суперлига 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Тумба
0:1
6' ГолПаласиос Себастьян
45' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
45' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
45' Желтая карточкаКуртич Ясмин
45' Желтая карточкаИоаннидис Фотис
47' Желтая карточкаВелес Фран
60' Желтая карточкаБриньоли Альберто
70' Желтая карточкаМитрицэ Александру
73' Желтая карточкаЖивкович Андрия
1:1
77' ГолИнгасон Сверрир
81' Желтая карточкаПерес Рубен
84' Желтая карточкаДуглас Гомес
2:1
88' ГолСастре Хуан
Ход матча
6'
45'
45'
45'
47'
73'
77'
1:1
81'
84'
88'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 0
-
4 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 11
-
57 Владение мячом, % 43
23
Састре
Хуан
20
Виейринья
27
Куртич
Ясмин
10
Мург
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Састре ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Разван Луческу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Перес РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Mateus VitalНападающий
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
ПАОК
Панатинаикос
24 матча
79.2%
20.8%
19 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
62.5%
10 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
18 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
46.4%
53.6%
0 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 7 ничьих 19 побед
52 матча
36.5%
17.3%
46.2%
19 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
10 побед 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
34.6%
28.8%
36.6%
18 побед 15 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПАОК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куртич Ясмин
|14 (9)
|0.67
|Акпом Чуба
|5
|0.24
|Свидерски Кароль
|4
|0.19
|Дуглас Гомес
|3 (1)
|0.14
|Мург Томас
|3
|0.14
|Живкович Андрия
|2
|0.1
|Ингасон Сверрир
|2
|0.1
|Састре Хуан
|2
|0.1
|Бисесвар Диего
|1
|0.05
|Сидклей Феррейра
|1
|0.05
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.05
|Митрицэ Александру
|1
|0.05
|Виейринья
|1 (1)
|0.05
|Лео Родригес
|1
|0.05
|Лиратцис Элефтериос
|1
|0.05
|Михаилидис Яннис
|1
|0.05
|Эль-Каддури Омар
|0
|0
|Живкович Живко
|0
|0
|Лукас Тэйлор
|0
|0
|Алвес Родриго
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.43
|Паласиос Себастьян
|6 (2)
|0.29
|Маурисио Жозе
|4
|0.19
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.14
|Канталапьерда Аитор
|2
|0.1
|Иоаннидис Фотис
|1
|0.05
|Александропулос Сотириос
|1
|0.05
|Санчес Факундо
|1
|0.05
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.05
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.05
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.05
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
ПАОК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Андрия
|6
|0
|Дуглас Гомес
|5
|0
|Шваб Штефан
|4
|0
|Куртич Ясмин
|4
|0
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|Акпом Чуба
|3
|0
|Эсити Андерсон
|3
|0
|Креспо Хосе
|2
|0
|Мург Томас
|2
|0
|Ингасон Сверрир
|2
|0
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Сидклей Феррейра
|2
|0
|Лукас Тэйлор
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Бисесвар Диего
|1
|0
|Эль-Каддури Омар
|1
|0
|Виейринья
|1
|0
|Свидерски Кароль
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|4
|1
|Хуанкар
|5
|0
|Перес Рубен
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Шенквельд Барт
|3
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
|Иоаннидис Фотис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
8
8 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
1
5%
1
13%
1-15
3
14%
1
13%
16-30
4
19%
2
25%
31-45
2
10%
1
13%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
8
38%
3
38%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
5
36%
3
20%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
6
40%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 7
12 Не забивали 13
2
9%
4
18%
1-15
4
18%
1
5%
16-30
3
14%
5
23%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
5
23%
61-75
6
27%
2
9%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
3
50%
76-90
Забито
43
30
17 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
3
7%
5
17%
1-15
7
16%
2
7%
16-30
7
16%
7
23%
31-45
4
9%
6
20%
46-60
8
19%
5
17%
61-75
14
33%
5
17%
76-90
Пропущено
24
21
14 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
5
21%
5
24%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
25%
4
19%
31-45
5
21%
1
5%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
3
13%
9
43%
76-90
Результаты последних матчей
ПАОК
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0
ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2 Лариса - ПАОК 1:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Слован Братислава - ПАОК 0:0 Атромитос - ПАОК 2:0 Панатинаикос - ПАОК 1:3 ПАОК - Копенгаген 1:2 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1
Панатинаикос
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0
Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Панатинаикос - ПАОК 1:3 Панатинаикос - ОФИ 0:0 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Астерас - Панатинаикос 2:1 Панатинаикос - Ионикос 4:1 Олимпиакос - Панатинаикос 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|21
|16
|5
|0
|37 - 11
|53
|2.
|ПАОК
|21
|14
|2
|5
|45 - 22
|44
|3.
|АЕК
|21
|12
|3
|6
|37 - 22
|39
|4.
|Арис Салоники
|21
|10
|5
|6
|21 - 18
|35
|5.
|ПАС Янина
|22
|9
|6
|7
|25 - 22
|33
|6.
|Астерас
|20
|9
|5
|6
|21 - 15
|32
|7.
|Панатинаикос
|21
|9
|3
|9
|31 - 20
|30
|8.
|ОФИ
|21
|7
|8
|6
|27 - 27
|29
|9.
|Волос
|21
|8
|4
|9
|33 - 37
|28
|10.
|Панетоликос
|21
|6
|3
|12
|23 - 38
|21
|11.
|Ламия
|19
|4
|6
|9
|17 - 24
|18
|12.
|Ионикос
|21
|4
|6
|11
|17 - 29
|18
|13.
|Атромитос
|18
|2
|4
|12
|16 - 37
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|20
|1
|6
|13
|7 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|10
|8
|2
|0
|16 - 4
|26
|2.
|ПАОК
|11
|7
|2
|2
|23 - 12
|23
|3.
|Панатинаикос
|11
|7
|2
|2
|22 - 6
|23
|4.
|Астерас
|11
|7
|1
|3
|14 - 7
|22
|5.
|АЕК
|10
|6
|0
|4
|18 - 10
|18
|6.
|ПАС Янина
|11
|5
|3
|3
|15 - 13
|18
|7.
|Арис Салоники
|10
|5
|3
|2
|10 - 9
|18
|8.
|Волос
|11
|5
|1
|5
|15 - 17
|16
|9.
|ОФИ
|11
|3
|5
|3
|16 - 18
|14
|10.
|Ионикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 12
|12
|11.
|Ламия
|10
|2
|3
|5
|12 - 17
|9
|12.
|Панетоликос
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|13.
|Аполлон Смирнис
|10
|1
|5
|4
|4 - 11
|8
|14.
|Атромитос
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|11
|8
|3
|0
|21 - 7
|27
|2.
|ПАОК
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|АЕК
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|4.
|Арис Салоники
|11
|5
|2
|4
|11 - 9
|17
|5.
|ОФИ
|10
|4
|3
|3
|11 - 9
|15
|6.
|ПАС Янина
|11
|4
|3
|4
|10 - 9
|15
|7.
|Панетоликос
|11
|4
|1
|6
|14 - 23
|13
|8.
|Волос
|10
|3
|3
|4
|18 - 20
|12
|9.
|Астерас
|9
|2
|4
|3
|7 - 8
|10
|10.
|Ламия
|9
|2
|3
|4
|5 - 7
|9
|11.
|Панатинаикос
|10
|2
|1
|7
|9 - 14
|7
|12.
|Ионикос
|11
|1
|3
|7
|8 - 17
|6
|13.
|Атромитос
|10
|0
|3
|7
|7 - 23
|3
|14.
|Аполлон Смирнис
|10
|0
|1
|9
|3 - 24
|1