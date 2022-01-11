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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Уотфорд
Прогнозы 42
Бёрнли 50% (21)
X 33.3% (14)
Уотфорд 16.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бёрнли
Ничья
Уотфорд
2.28
3.54
3.66
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Бёрнли
Уотфорд

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
3:3
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:3
Ч
3:2
Ч
3:0
Ч
3:2
Ч
2:2
Ч
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 6 0.35
Вуд Крис 3 0.18
Ми Бен 2 0.12
Лоутон Мэттью 1 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.06
Выдра Матей 1 0.06
Леннон Аарон 1 0.06
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 8 0.42
Кинг Джошуа 5 (1) 0.26
Сарр Исмаила 5 0.26
Педро Жоао 2 0.11
Эрнандес Хуан 2 0.11
Куцка Юрай 1 0.05
Фемения Кико 0 0
Клеверли Том 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 6 0
Вествуд Эшли 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Сиссоко Мусса 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Луза Имран 2 0
Самир Каэтано 1 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Пропущено

19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
3
19%
3
13%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
1
6%
8
33%
76-90

Пропущено

27
36
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
4
15%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
8
30%
30%
7
19%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
6
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
Уотфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 53 минуты.

    Главный судья: Поусон Крейг

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Бёрнли 50% (21)
    X 33.3% (14)
    Уотфорд 16.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Уотфорд
    2.28
    3.54
    3.66
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Уотфорд онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд

    Исход игры
    Бёрнли
    50% (21)
    Ничья
    33.3% (14)
    Уотфорд
    16.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.27% (12)
    Меньше
    70.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    60.98% (25)
    Нет
    39.02% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (13)
    1:0 Бёрнли
    31% (13)
    2:1 Бёрнли
    16.7% (7)
    1:2 Уотфорд
    9.5% (4)
    0:1 Уотфорд
    4.8% (2)
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    Уотфорд

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