Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Бёрнли
Уотфорд
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
12 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бёрнли
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корне Максвелл
|6
|0.35
|Вуд Крис
|3
|0.18
|Ми Бен
|2
|0.12
|Лоутон Мэттью
|1
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.06
|Выдра Матей
|1
|0.06
|Леннон Аарон
|1
|0.06
|Вествуд Эшли
|0
|0
|Родригес Джей
|0
|0
|Гудмундссон Йоханн
|0
|0
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|Макнил Дуайт
|0
|0
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|8
|0.42
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.26
|Сарр Исмаила
|5
|0.26
|Педро Жоао
|2
|0.11
|Эрнандес Хуан
|2
|0.11
|Куцка Юрай
|1
|0.05
|Фемения Кико
|0
|0
|Клеверли Том
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Карточки
Бёрнли
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Вествуд Эшли
|5
|0
|Браунхилл Джош
|4
|0
|Родригес Джей
|3
|0
|Ми Бен
|3
|0
|Барнс Эшли
|2
|0
|Гудмундссон Йоханн
|2
|0
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|Корне Максвелл
|2
|0
|Леннон Аарон
|1
|0
|Корк Джек
|1
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Самир Каэтано
|1
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
12
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
25%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
3
38%
2
13%
76-90
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
3
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Пропущено
19
21
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
6
32%
2
10%
31-45
2
11%
4
19%
46-60
4
21%
3
14%
61-75
3
16%
5
24%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
3
19%
3
13%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
4
25%
3
13%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
6
25%
61-75
1
6%
8
33%
76-90
Пропущено
27
36
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
4
15%
4
11%
1-15
2
7%
7
19%
16-30
8
30%
30%
7
19%
31-45
2
7%
6
17%
46-60
5
19%
5
14%
61-75
6
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Бёрнли
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Бёрнли - Хаддерсфилд Таун 1:2 Лидс - Бёрнли 3:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Вест Хэм 0:0
Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0
Уотфорд
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Ньюкасл - Уотфорд 1:1 Лестер - Уотфорд 4:1 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Уотфорд - Вест Хэм 1:4
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Бёрнли - Уотфорд
Исход игры
Бёрнли
50% (21)
Ничья
33.3% (14)
Уотфорд
16.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (13)
1:0 Бёрнли
31% (13)
2:1 Бёрнли
16.7% (7)
1:2 Уотфорд
9.5% (4)
0:1 Уотфорд
4.8% (2)
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