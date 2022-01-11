Англия: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Брайтон
Челси
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|7 (1)
|0.35
|Троссар Леандро
|4 (1)
|0.2
|Макаллистер Алексис
|4 (1)
|0.2
|Уэлбек Данни
|2
|0.1
|Мвепу Энок
|1
|0.05
|Даффи Шейн
|1
|0.05
|Бёрн Дэн
|1
|0.05
|Модер Якуб
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Кукурелья Марк
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маунт Мэйсон
|7 (1)
|0.32
|Жоржиньо II
|6 (6)
|0.27
|Лукаку Ромелу
|5
|0.23
|Джеймс Рис II
|4
|0.18
|Чилуэлл Бен
|3
|0.14
|Пулишич Кристиан
|3
|0.14
|Ковачич Матео
|2
|0.09
|Канте Н'Голо
|2
|0.09
|Хаверц Кай
|2
|0.09
|Силва Тьяго
|2
|0.09
|Рюдигер Антонио
|2
|0.09
|Чалоба Трево
|2
|0.09
|Алонсо Маркос
|1
|0.05
|Зиеш Хаким
|1
|0.05
|Вернер Тимо
|1
|0.05
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.05
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биссума Ив
|6
|0
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Уэбстер Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джеймс Рис II
|4
|1
|Алонсо Маркос
|5
|0
|Рюдигер Антонио
|4
|0
|Жоржиньо II
|3
|0
|Ковачич Матео
|3
|0
|Зиеш Хаким
|2
|0
|Кристенсен Андреас
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Менди Эдуар
|2
|0
|Томас Тухель
|2
|0
|Силва Тьяго
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Вернер Тимо
|1
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|Канте Н'Голо
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
4
50%
4
19%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
4
19%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
12
24
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
6
50%
6
25%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
27%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
Забито
20
45
9 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
10%
5
11%
1-15
2
10%
8
18%
16-30
5
25%
10
22%
31-45
1
5%
7
16%
46-60
3
15%
5
11%
61-75
7
35%
10
22%
76-90
Пропущено
22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
5
23%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|20
|12
|6
|2
|52 - 18
|42
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|21
|11
|4
|6
|39 - 27
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 30
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|21 - 37
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 15
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|16.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|17.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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Прогнозы на матч Брайтон - Челси
Исход игры
Брайтон
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Челси
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
1:2 Челси
40.9% (18)
0:2 Челси
31.8% (14)
1:3 Челси
9.1% (4)
0:1 Челси
6.8% (3)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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