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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Челси

История личных встреч

Брайтон
Челси

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

166.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ТМС
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ММ(
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 7 (1) 0.35
Троссар Леандро 4 (1) 0.2
Макаллистер Алексис 4 (1) 0.2
Уэлбек Данни 2 0.1
Мвепу Энок 1 0.05
Даффи Шейн 1 0.05
Бёрн Дэн 1 0.05
Модер Якуб 0 0
Гросс Паскаль 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маунт Мэйсон 7 (1) 0.32
Жоржиньо II 6 (6) 0.27
Лукаку Ромелу 5 0.23
Джеймс Рис II 4 0.18
Чилуэлл Бен 3 0.14
Пулишич Кристиан 3 0.14
Ковачич Матео 2 0.09
Канте Н'Голо 2 0.09
Хаверц Кай 2 0.09
Силва Тьяго 2 0.09
Рюдигер Антонио 2 0.09
Чалоба Трево 2 0.09
Алонсо Маркос 1 0.05
Зиеш Хаким 1 0.05
Вернер Тимо 1 0.05
Хадсон-Одои Каллум 1 0.05
Аспиликуэта Сесар 0 0
Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биссума Ив 6 0
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Уэбстер Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джеймс Рис II 4 1
Алонсо Маркос 5 0
Рюдигер Антонио 4 0
Жоржиньо II 3 0
Ковачич Матео 3 0
Зиеш Хаким 2 0
Кристенсен Андреас 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Менди Эдуар 2 0
Томас Тухель 2 0
Силва Тьяго 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Вернер Тимо 1 0
Лофтус-Чик Рубен 1 0
Канте Н'Голо 1 0
Чалоба Трево 1 0
Пулишич Кристиан 1 0
Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
21
6 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
15 Не забивали 13
1
13%
2
10%
1-15
1
13%
5
24%
16-30
4
50%
4
19%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
1
13%
4
19%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

12
24
3 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
8%
3
13%
1-15
1
8%
3
13%
16-30
1
8%
6
25%
31-45
0
0%
4
17%
46-60
3
25%
2
8%
61-75
6
50%
6
25%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
27%
1
9%
1-15
3
27%
2
18%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Забито

20
45
9 В 1-м тайме 23
11 Во 2-м тайме 22
6 Забивали первыми 16
7 Не забивали 3
2
10%
5
11%
1-15
2
10%
8
18%
16-30
5
25%
10
22%
31-45
1
5%
7
16%
46-60
3
15%
5
11%
61-75
7
35%
10
22%
76-90

Пропущено

22
17
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 13
4
18%
1
6%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
4
18%
3
18%
31-45
2
9%
3
18%
46-60
3
14%
4
24%
61-75
5
23%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Брайтон - Кристал Пэлас 1:1 Вест Бромвич - Брайтон 1:2 Эвертон - Брайтон 2:3 Челси - Брайтон 1:1
Брайтон - Брентфорд 2:0 Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1
Челси
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Манчестер Сити - Челси 1:0 Тоттенхэм - Челси 0:1 Челси - Честерфилд 5:1 Челси - Тоттенхэм 2:0
Челси - Ливерпуль 2:2 Челси - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Челси 1:3 Брентфорд - Челси 0:2 Вулверхэмптон - Челси 0:0 Челси - Эвертон 1:1 Челси - Лидс 3:2 Зенит - Челси 3:3 Вест Хэм - Челси 3:2 Уотфорд - Челси 1:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Челси - Ювентус 4:0 Лестер - Челси 0:3 Челси - Бёрнли 1:1 Мальмё - Челси 0:1 Ньюкасл - Челси 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
3. Ливерпуль Заявка 20 12 6 2 52 - 18 42
4. Вест Хэм Заявка 21 11 4 6 39 - 27 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 20 6 5 9 24 - 30 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
16. Лидс Заявка 19 4 7 8 21 - 37 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
3. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
4. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 20 - 15 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 10 2 4 4 12 - 18 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
15. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
16. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
17. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2022, осталось 2 дня 9 часов 23 минуты.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Брайтон 0% (0)
    X 4.5% (2)
    Челси 95.5% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Челси
    5.20
    3.86
    1.77
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Челси онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Челси

    Исход игры
    Брайтон
    0% (0)
    Ничья
    4.5% (2)
    Челси
    95.5% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Челси
    40.9% (18)
    0:2 Челси
    31.8% (14)
    1:3 Челси
    9.1% (4)
    0:1 Челси
    6.8% (3)
    1:1 Ничья
    4.5% (2)
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    Брайтон
    Челси

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