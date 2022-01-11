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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лестер
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм

История личных встреч

Лестер
Тоттенхэм

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:4
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
5:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:6
ПЛ
1:1
К
0:2
ПЛ
0:1
К
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3
К
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варди Джейми 9 0.5
Мэддисон Джеймс 5 0.28
Тилеманс Юри 5 (1) 0.28
Лукмен Адемола 3 0.17
Ихеаначо Келечи 2 0.11
Дака Пэтсон 2 0.11
Барнс Харви 2 0.11
Эванс Джонни 1 0.06
Олбрайтон Марк 1 0.06
Сёюнджю Чаглар 1 0.06
Перес Айосе 0 0
Рикарду Перейра II 0 0
Сумаре Бубакари 0 0
Томас Люк 0 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сон Хынмин 8 0.44
Кейн Гарри 4 (1) 0.22
Лукас Моура 2 0.11
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0.11
Санчес Давинсон 2 0.11
Регилон Серхио 1 0.06
Н'Домбеле Тангай 1 0.06
Алли Деле 1 (1) 0.06
Дэвис Бен 0 0
Бергвейн Стевен 0 0
Эмерсон Жуниор 0 0

Карточки

Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёюнджю Чаглар 3 0
Ндиди Уилфред 3 0
Эванс Джонни 2 0
Вестергор Янник 2 0
Варди Джейми 2 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Барнс Харви 2 0
Перес Айосе 0 1
Шмейхель Каспер 1 0
Олбрайтон Марк 1 0
Бертранд Райан 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Лукмен Адемола 1 0
Дьюзбери-Холл Кирнан 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скипп Оливер 6 0
Ромеро Кристиан 4 0
Танганга Джафет 2 1
Кейн Гарри 3 0
Регилон Серхио 3 0
Эмерсон Жуниор 3 0
Лукас Моура 2 0
Дэвис Бен 2 0
Уинкс Гарри 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
Алли Деле 1 0
Н'Домбеле Тангай 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
6
35%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
3
38%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
20%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
5
36%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Пропущено

21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
3
14%
2
17%
76-90

Забито

32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
13%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
5
23%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
7
22%
4
18%
76-90

Пропущено

32
21
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
5
16%
3
14%
1-15
9
28%
2
10%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
4
13%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 21 6 5 10 24 - 33 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 2 дня 7 часов 51 минуту.

    Главный судья: Мосс Джонатан

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Лестер 37.5% (18)
    X 41.7% (20)
    Тоттенхэм 20.8% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Тоттенхэм
    3.22
    3.65
    2.54
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Лестер - Тоттенхэм онлайн


    Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм

    Исход игры
    Лестер
    37.5% (18)
    Ничья
    41.7% (20)
    Тоттенхэм
    20.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    89.58% (43)
    Нет
    10.42% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    31.3% (15)
    1:1 Ничья
    31.3% (15)
    1:2 Тоттенхэм
    16.7% (8)
    2:2 Ничья
    10.4% (5)
    1:0 Лестер
    4.2% (2)
    0:2 Тоттенхэм
    4.2% (2)
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    Лестер
    Тоттенхэм

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