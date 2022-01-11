Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
История личных встреч
Лестер
Тоттенхэм
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.5
|Мэддисон Джеймс
|5
|0.28
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.28
|Лукмен Адемола
|3
|0.17
|Ихеаначо Келечи
|2
|0.11
|Дака Пэтсон
|2
|0.11
|Барнс Харви
|2
|0.11
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сон Хынмин
|8
|0.44
|Кейн Гарри
|4 (1)
|0.22
|Лукас Моура
|2
|0.11
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0.11
|Санчес Давинсон
|2
|0.11
|Регилон Серхио
|1
|0.06
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.06
|Алли Деле
|1 (1)
|0.06
|Дэвис Бен
|0
|0
|Бергвейн Стевен
|0
|0
|Эмерсон Жуниор
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Вестергор Янник
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скипп Оливер
|6
|0
|Ромеро Кристиан
|4
|0
|Танганга Джафет
|2
|1
|Кейн Гарри
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Эмерсон Жуниор
|3
|0
|Лукас Моура
|2
|0
|Дэвис Бен
|2
|0
|Уинкс Гарри
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|Алли Деле
|1
|0
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
8
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
1
13%
1-15
1
6%
2
25%
16-30
6
35%
2
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
35%
3
38%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
2
18%
2
22%
1-15
4
36%
2
22%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
1
9%
3
33%
76-90
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
20%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
3
20%
2
14%
46-60
4
27%
5
36%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Пропущено
21
12
11 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
3
25%
31-45
4
19%
2
17%
46-60
3
14%
4
33%
61-75
3
14%
2
17%
76-90
Забито
32
22
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 5
4
13%
3
14%
1-15
3
9%
3
14%
16-30
8
25%
5
23%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
5
16%
5
23%
61-75
7
22%
4
18%
76-90
Пропущено
32
21
18 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
5
16%
3
14%
1-15
9
28%
2
10%
16-30
4
13%
4
19%
31-45
4
13%
2
10%
46-60
6
19%
5
24%
61-75
4
13%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лестер - Уотфорд 4:1 Лестер - Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити - Лестер 6:3 Ливерпуль - Лестер 3:3
Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0
Тоттенхэм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тоттенхэм - Челси 0:1 Тоттенхэм - Моркам 3:1 Челси - Тоттенхэм 2:0 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1
Саутгемптон - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм - Ренн 0:3 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Мура - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Витесс - Тоттенхэм 1:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|45 - 17
|43
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|23 - 20
|33
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|20
|6
|10
|4
|21 - 21
|28
|10.
|Лестер
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|31 - 33
|25
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 33
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|8.
|Лестер
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 12
|16
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|14.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|15.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
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Прогнозы на матч Лестер - Тоттенхэм
Исход игры
Лестер
37.5% (18)
Ничья
41.7% (20)
Тоттенхэм
20.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
2:1 Лестер
31.3% (15)
1:1 Ничья
31.3% (15)
1:2 Тоттенхэм
16.7% (8)
2:2 Ничья
10.4% (5)
1:0 Лестер
4.2% (2)
0:2 Тоттенхэм
4.2% (2)
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