Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Брентфорд Коммьюнити
49
Лоссль
Йонас
29
Бех
Мадс
17
Тони
Айвен
20
Далот
Диогу
27
Теллес
Алекс
17
Фред
Сантос
- Основной состав
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
29 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хитон ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рангник Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Вызван в сборную
История личных встреч
Брентфорд
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.19
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.14
|Висса Йоан
|3
|0.14
|Каньос Серхи
|2
|0.1
|Генри Рико
|2
|0.1
|Янельт Витали
|2
|0.1
|Янссон Понтус
|1
|0.05
|Норгор Кристиан
|1
|0.05
|Годдос Саман
|1
|0.05
|Пиннок Итан
|1
|0.05
|Расмуссен Мадс
|1
|0.05
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.05
|Баптист Шендон
|1
|0.05
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|8 (2)
|0.4
|Фернандеш Бруну
|7
|0.35
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.2
|Фред Сантос
|2
|0.1
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.1
|Кавани Эдинсон
|2
|0.1
|Лингард Джесси
|2
|0.1
|Марсьяль Антони
|1
|0.05
|Ван де Бек Донни
|1
|0.05
|Мактоминай Скотт
|1
|0.05
|Санчо Джедон
|1
|0.05
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
|Теллес Алекс
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Норгор Кристиан
|5
|0
|Тони Айвен
|5
|0
|Каньос Серхи
|5
|0
|Ониика Фрэнк
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Бех Мадс
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|5
|1
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Погба Поль
|4
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Мактоминай Скотт
|5
|0
|Роналду Криштиану
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Матич Неманья
|2
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
7
54%
76-90
Забито
13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
3
18%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
20%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
30%
4
27%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
2
13%
76-90
Забито
25
33
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
12%
3
9%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
3
12%
7
21%
61-75
6
24%
7
21%
76-90
Пропущено
32
28
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
19%
4
14%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
8
25%
6
21%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
7
22%
2
7%
61-75
4
13%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|22
|18
|2
|2
|54 - 13
|56
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|55 - 18
|45
|3.
|Челси
|Заявка
|23
|12
|8
|3
|46 - 18
|44
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|22
|11
|4
|7
|41 - 30
|37
|5.
|Арсенал
|Заявка
|20
|11
|2
|7
|33 - 25
|35
|6.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|23 - 20
|34
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|32 - 29
|32
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|20
|9
|4
|7
|17 - 15
|31
|9.
|Брайтон
|Заявка
|21
|6
|11
|4
|22 - 22
|29
|10.
|Лестер
|0:0 Заявка
|19
|7
|5
|7
|31 - 33
|26
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|25 - 33
|24
|12.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|30 - 31
|24
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|24 - 33
|23
|14.
|Астон Вилла
|Заявка
|20
|7
|2
|11
|27 - 32
|23
|15.
|Лидс
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|24 - 39
|22
|16.
|Эвертон
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|24 - 34
|19
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|19
|4
|2
|13
|23 - 37
|14
|18.
|Норвич
|Заявка
|21
|3
|4
|14
|10 - 45
|13
|19.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|1
|9
|10
|20 - 43
|12
|20.
|Бёрнли
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|16 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 6
|28
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 6
|24
|3.
|Арсенал
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|18 - 8
|22
|4.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|5.
|Челси
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|25 - 10
|20
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 18
|17
|7.
|Лестер
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 12
|17
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|20 - 12
|17
|9.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|11.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|8 - 8
|14
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|13.
|Брайтон
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 11
|14
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 12
|13
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 16
|13
|16.
|Лидс
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|14 - 23
|9
|18.
|Норвич
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|20.
|Уотфорд
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|22 - 7
|28
|2.
|Челси
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 8
|24
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|30 - 12
|21
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|9 - 7
|17
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|7.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|9.
|Тоттенхэм
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 10
|12
|10.
|Брентфорд
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|11.
|Лестер
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 24
|9
|13.
|Астон Вилла
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|10 - 16
|9
|14.
|Лидс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 23
|9
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|12 - 15
|7
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|17.
|Эвертон
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|3 - 25
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брентфорд
7.3% (12)
Ничья
7.3% (12)
Манчестер Юнайтед
85.5% (141)
Тотал 2.5
Больше
58.91% (76)
Меньше
41.09% (53)
Обе команды забьют
Да
63.57% (82)
Нет
36.43% (47)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
37.6% (62)
0:1 Манчестер Юнайтед
13.9% (23)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.7% (21)
1:1 Ничья
4.8% (8)
1:3 Манчестер Юнайтед
4.2% (7)
2:1 Брентфорд
2.4% (4)
0:3 Манчестер Юнайтед
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!