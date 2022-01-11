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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Брентфорд
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.19
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.14
Висса Йоан 3 0.14
Каньос Серхи 2 0.1
Генри Рико 2 0.1
Янельт Витали 2 0.1
Янссон Понтус 1 0.05
Норгор Кристиан 1 0.05
Годдос Саман 1 0.05
Пиннок Итан 1 0.05
Расмуссен Мадс 1 0.05
Йоргенсен Матиас 1 0.05
Баптист Шендон 1 0.05
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 8 (2) 0.4
Фернандеш Бруну 7 0.35
Гринвуд Мэйсон 4 0.2
Фред Сантос 2 0.1
Рэшфорд Маркус 2 0.1
Кавани Эдинсон 2 0.1
Лингард Джесси 2 0.1
Марсьяль Антони 1 0.05
Ван де Бек Донни 1 0.05
Мактоминай Скотт 1 0.05
Санчо Джедон 1 0.05
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Теллес Алекс 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Норгор Кристиан 5 0
Тони Айвен 5 0
Каньос Серхи 5 0
Ониика Фрэнк 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Генри Рико 2 0
Айер Кристоффер 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Бех Мадс 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 5 1
Фернандеш Бруну 6 0
Погба Поль 4 1
Шоу Люк 5 0
Мактоминай Скотт 5 0
Роналду Криштиану 4 0
Фред Сантос 4 0
Матич Неманья 2 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 10
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
3
19%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
1
8%
1-15
4
33%
2
15%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
1
8%
7
54%
76-90

Забито

13
17
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
3
23%
2
12%
1-15
3
23%
1
6%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
2
15%
3
18%
76-90

Пропущено

20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
20%
3
20%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
6
30%
4
27%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
25%
1
7%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Забито

25
33
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
6 Не забивали 3
3
12%
3
9%
1-15
6
24%
3
9%
16-30
4
16%
6
18%
31-45
3
12%
7
21%
46-60
3
12%
7
21%
61-75
6
24%
7
21%
76-90

Пропущено

32
28
19 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 15
6
19%
4
14%
1-15
5
16%
3
11%
16-30
8
25%
6
21%
31-45
2
6%
4
14%
46-60
7
22%
2
7%
61-75
4
13%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Саутгемптон - Брентфорд 4:1 Порт Вейл - Брентфорд 1:4 Брентфорд - Астон Вилла 2:1
Брентфорд - Манчестер Сити 0:1 Брайтон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 2:2 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 3:1
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:1 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2 Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 22 18 2 2 54 - 13 56
2. Ливерпуль Заявка 21 13 6 2 55 - 18 45
3. Челси Заявка 22 12 7 3 45 - 17 43
4. Вест Хэм Заявка 22 11 4 7 41 - 30 37
5. Арсенал Заявка 20 11 2 7 33 - 25 35
6. Тоттенхэм Заявка 18 10 3 5 23 - 20 33
7. Манчестер Юнайтед Заявка 20 9 5 6 32 - 29 32
8. Вулверхэмптон Заявка 20 9 4 7 17 - 15 31
9. Брайтон Заявка 20 6 10 4 21 - 21 28
10. Лестер Заявка 18 7 4 7 31 - 33 25
11. Саутгемптон Заявка 21 5 9 7 25 - 33 24
12. Кристал Пэлас Заявка 21 5 9 7 30 - 31 24
13. Брентфорд Заявка 21 6 5 10 24 - 33 23
14. Астон Вилла Заявка 20 7 2 11 27 - 32 23
15. Лидс Заявка 20 5 7 8 24 - 39 22
16. Эвертон Заявка 19 5 4 10 24 - 34 19
17. Уотфорд Заявка 19 4 2 13 23 - 37 14
18. Норвич Заявка 21 3 4 14 10 - 45 13
19. Ньюкасл Заявка 20 1 9 10 20 - 43 12
20. Бёрнли Заявка 17 1 8 8 16 - 27 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 32 - 6 28
2. Ливерпуль Заявка 10 7 3 0 25 - 6 24
3. Арсенал Заявка 10 7 1 2 18 - 8 22
4. Тоттенхэм Заявка 10 7 1 2 16 - 10 22
5. Челси Заявка 11 5 5 1 25 - 10 20
6. Вест Хэм Заявка 11 5 2 4 22 - 18 17
7. Кристал Пэлас Заявка 11 4 5 2 20 - 12 17
8. Лестер Заявка 9 5 1 3 16 - 12 16
9. Манчестер Юнайтед Заявка 10 5 1 4 17 - 15 16
10. Саутгемптон Заявка 10 3 6 1 13 - 9 15
11. Вулверхэмптон Заявка 10 4 2 4 8 - 8 14
12. Астон Вилла Заявка 10 4 2 4 17 - 16 14
13. Брентфорд Заявка 10 4 1 5 12 - 12 13
14. Эвертон Заявка 9 4 1 4 15 - 16 13
15. Брайтон Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
16. Лидс Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
17. Ньюкасл Заявка 11 1 6 4 14 - 23 9
18. Норвич Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
19. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
20. Уотфорд Заявка 10 2 1 7 11 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 11 9 1 1 22 - 7 28
2. Челси Заявка 11 7 2 2 20 - 7 23
3. Ливерпуль Заявка 11 6 3 2 30 - 12 21
4. Вест Хэм Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
5. Вулверхэмптон Заявка 10 5 2 3 9 - 7 17
6. Манчестер Юнайтед Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
7. Брайтон Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
8. Арсенал Заявка 10 4 1 5 15 - 17 13
9. Тоттенхэм Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
10. Брентфорд Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
11. Лестер Заявка 9 2 3 4 15 - 21 9
12. Саутгемптон Заявка 11 2 3 6 12 - 24 9
13. Астон Вилла Заявка 10 3 0 7 10 - 16 9
14. Лидс Заявка 10 2 3 5 11 - 23 9
15. Уотфорд Заявка 9 2 1 6 12 - 15 7
16. Кристал Пэлас Заявка 10 1 4 5 10 - 19 7
17. Эвертон Заявка 10 1 3 6 9 - 18 6
18. Норвич Заявка 10 1 2 7 3 - 25 5
19. Бёрнли Заявка 10 0 4 6 8 - 19 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2022, осталось 2 дня 8 часов 21 минуту.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Брентфорд 3.8% (2)
    X 1.9% (1)
    Манчестер Юнайтед 94.2% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    5.20
    3.80
    1.82
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед онлайн


    Прогнозы на матч Брентфорд - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Брентфорд
    3.8% (2)
    Ничья
    1.9% (1)
    Манчестер Юнайтед
    94.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.57% (28)
    Меньше
    40.43% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    59.57% (28)
    Нет
    40.43% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.3% (22)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    21.2% (11)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    13.5% (7)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.8% (3)
    2:1 Брентфорд
    3.8% (2)
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    Брентфорд
    Манчестер Юнайтед

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