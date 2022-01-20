Греция: Кубок 2021-2022
0:0
Второй тайм: 63'
Ход матча
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
10 Матео ГарсияПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
-
31 Шаранов БоянВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григориу Михаил
История личных встреч
Арис Салоники
Ламия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|2 (1)
|0.67
|Бруну Гама
|2 (2)
|0.67
|Итурбе Хуан
|1
|0.33
|Саша Лукас
|0
|0
Ламия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Романич Лазар
|1
|0.25
|Элефтериадис Христос
|1
|0.25
|Цукалос Николаос
|1
|0.25
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фабиано Лейсманн
|2
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Сундгрен Даниэль
|1
|0
|Камара Абубакар
|1
|0
Ламия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайрон Густаво
|1
|0
|Влахомитрос Анестис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0
ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 Волос - Арис Салоники 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:1 Арис Салоники - Панетоликос 5:1 Ламия - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - Аполлон Смирнис 0:0 Атромитос - Арис Салоники 1:3 Арис Салоники - Панатинаикос 1:0 Ионикос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - ОФИ 0:0 Арис Салоники - Астана 2:1
Ламия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0
Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3 Астерас - Ламия 0:1 Ламия - Атромитос 2:2 Ilioupoli GS - Ламия 0:3 ОФИ - Ламия 0:0 Ламия - Арис Салоники 0:1 Ионикос - Ламия 1:2 Ламия - Панетоликос 2:2 АЕК - Ламия 1:0 Ламия - Олимпиакос 1:2 Волос - Ламия 2:1
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?