Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Жерсон Сантос! Да что творят эти ребята! Раззабивались и те, и другие. Жерсон Сантос из-за пределов штрафной низовым ударом запечатал мяч в правый угол. Таким образом, недавнее преимущество "Анже" в два мяча превратилось в пыль.

Допустили "провансальцы" нарушение в атаке на правом фланге.

Всё-таки сбавил обороты "Марсель" - пасуются его игроки вдали от чужих ворот.

Разыграли хозяева штрафной в центре поля и продолжили раскат мяча.

20' Гендузи отдал на правый фланг Лироле, тот прострелил в район 11-метровой, и Милик выстрелил выше створа. Было опасно, счёт едва не сравнялся.

19' Для "Марселя" было важно забить один из ответных голов быстро - теперь подопечные Хорхе Сампаоли будут чувствовать себя уверенней.

19' Пришлось Петковичу выбегать из своей штрафной, чтобы разрядить обстановку путём выноса мяча в аут.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Аркадиуш Милик!

Гендузи выкатил пас-конфетку в зону правого инсайда, и Милик с нескольких метров переиграл Петковича, с которым оказался тет-а-тет.

17' Лирола закинул мяч в штрафную гостей с правой стороны - легко отбились визитёры.

16' Даже угловой пока не могут заработать марсельцы, хотя сейчас вот смогли немножко поработать с мячом в чужой штрафной.

15' Снова "вне игры" у Буфаля - теперь на левом фланге.

14' "Анже" не оставляет сзади свободных зон, что усложняет для "Марселя" атакующие задачи.

13' Буфаль стал крутиться-вертеться с мячом около чужой штрафной, пытаясь запутать защитников соперника, но у нападающего гостей был зафиксирован офсайд.

12' Судья послушал видеоассистента и окончательно засчитал взятие ворот. Рассматривался вопрос возможного офсайда.

11' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Набиль Бенталеб!

Вот это разошёлся "Анже"! Бенталеб пробил из центральной зоны со средней дистанции после прострела Фюльжени с левого фланга, и от ноги Милика мяч срикошетил в правый нижний угол, дезориентировав Пау Лопеса.

10' Гендузи забросил мяч далеко вперёд, но первым на мяче был Петкович, да и Бакамбу пребывал в офсайде.

9' Хозяева, разыграв с центра поля, сразу провели атаку, но опять она ни к чему не привела.

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л 0:1! Анжело Фюльжени!

Вечер перестаёт быть томным! Жерсон Сантос зазевался на левом полуфланге обороны, и Фюльжени, отобрав у него мяч, впечатал снаряд низом в левый угол.

7' Петкович тоже не спешит вводить мяч в игру выбиванием его в центр поля.

7' Впереди у "Марселя" ничего не получается - очередная бездарная потеря мяча.

6' "Олимпик" вбросил аут на левом фланге, и гости мелко сфолили на Пайе.

5' Однако вратарь хозяев забыл, откуда он выбивает мяч вперёд, и сделал это сильно - за лицевую.

5' Марсельцы неторопливо катают мяч на своей половине поля. Подключили они Пау Лопеса, который вышел чуть ли не к центральному кругу.

4' Фюльжени не придумал ничего интересного на левой бровке, и в итоге мяч достался Пау Лопесу.

4' Пайе пытался развить атаку хозяев на левом фланге, но потерял мяч в центре поля.

3' Гости провели атаку правым флангом с подачей, но оборона "Марселя" всё подчистила.

3' Начало у этого матча довольно неспешное, команды стараются действовать акккуратно.

2' "Анже" подал штрафной из центральной зоны, и марсельцы отбились.

2' Буфаль нарвался на фол недалеко от штрафной хозяев.

1' Хозяева в белой форме, а гости вышли в чёрном.