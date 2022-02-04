Олимпиада 2022
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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
2:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Анже

Ход матча

8'
0:1
Фюльжени Анжело
11'
0:2
Бенталеб Набиль
(Фюльжени Анжело)
18'
Милик Аркадиуш
(Гендузи Маттео)
1:2
21'
Жерсон Сантос
(Лирола Поль)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогнозы 145
Марсель 93.8% (136)
X 6.2% (9)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Анже
5.00
4.50
7.39
Все Коэффициенты
Новости
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
2
Салиба
Вильям
5
Балерди
Леонардо
23
Колашинац
Сеад
8
Жерсон
Сантос
4
Камара
Бубакар
6
Гендузи
Маттео
10
Пайе
Димитри
9
Милик
Аркадиуш
13
Бакамбу
Седрик
30
Петкович
Даниель
29
Мансо
Венсан
8
Траоре
Исмаэль
2
Менди
Батиста
11
Кабо
Джимми
23
Бенталеб
Набиль
5
Мангани
Тома
10
Фюльжени
Анжело
3
Думбия
Сулейман
18
Унаи
Аззедин
7
Буфаль
Софьян
Марсель
4-3-1-2
Анже
3-5-2

История личных встреч

Марсель
Анже

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.35
Юндер Дженгиз 6 0.26
Гендузи Маттео 4 0.17
Бамба Дьенг Амаду 4 0.17
Жерсон Сантос 3 0.13
Лирола Поль 1 0.04
Арит Амин 1 0.04
Бакамбу Седрик 1 0.04
Милик Аркадиуш 1 0.04
Чалета-Цар Дуе 1 0.04
Камара Бубакар 1 0.04
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.26
Буфаль Софьян 5 (2) 0.22
Фюльжени Анжело 4 0.17
Траоре Исмаэль 3 0.13
Баокен Стефан 2 0.09
Ромен Тома 2 0.09
Чо Мохамед-Али 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.04
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Перес Луан 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
1
4%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
8
25%
6
22%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
6
19%
6
22%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
4
24%
6
20%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
1
3%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1
Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель 2:2 Заявка 23 11 8 4 33 - 21 41
4. Лион Заявка 22 9 8 5 31 - 28 35
5. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
8. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
9. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже 2:2 Заявка 23 7 9 7 30 - 31 30
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
4. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
5. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Марсель 2:2 Заявка 12 4 6 2 19 - 13 18
11. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
12. Анже 2:2 Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель 2:2 Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Анже 2:2 Заявка 12 2 8 2 16 - 17 14
6. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 25'
    Разыграли хозяева штрафной в центре поля и продолжили раскат мяча.
  • 24'
    Всё-таки сбавил обороты "Марсель" - пасуются его игроки вдали от чужих ворот.
  • Фол, нарушение
    23'
    Допустили "провансальцы" нарушение в атаке на правом фланге.
  • 22'
    "Марсель" продолжает играть первым номером, понравилось ему поражать чужие ворота.
  • Описание гола
    21'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:2! Жерсон Сантос!
    Да что творят эти ребята! Раззабивались и те, и другие. Жерсон Сантос из-за пределов штрафной низовым ударом запечатал мяч в правый угол. Таким образом, недавнее преимущество "Анже" в два мяча превратилось в пыль.
  • 20'
    Гендузи отдал на правый фланг Лироле, тот прострелил в район 11-метровой, и Милик выстрелил выше створа. Было опасно, счёт едва не сравнялся.
  • 19'
    Для "Марселя" было важно забить один из ответных голов быстро - теперь подопечные Хорхе Сампаоли будут чувствовать себя уверенней.
  • 19'
    Пришлось Петковичу выбегать из своей штрафной, чтобы разрядить обстановку путём выноса мяча в аут.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Аркадиуш Милик!
    Гендузи выкатил пас-конфетку в зону правого инсайда, и Милик с нескольких метров переиграл Петковича, с которым оказался тет-а-тет.
  • 17'
    Лирола закинул мяч в штрафную гостей с правой стороны - легко отбились визитёры.
  • 16'
    Даже угловой пока не могут заработать марсельцы, хотя сейчас вот смогли немножко  поработать с мячом в чужой штрафной.
  • Офсайд
    15'
    Снова "вне игры" у Буфаля - теперь на левом фланге.
  • 14'
    "Анже" не оставляет сзади свободных зон, что усложняет для "Марселя" атакующие задачи.
  • Офсайд
    13'
    Буфаль стал крутиться-вертеться с мячом около чужой штрафной, пытаясь запутать защитников соперника, но у нападающего гостей был зафиксирован офсайд.
  • Видеоповтор
    12'
    Судья послушал видеоассистента и окончательно засчитал взятие ворот. Рассматривался вопрос возможного офсайда.
  • Описание гола
    11'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2! Набиль Бенталеб!
    Вот это разошёлся "Анже"! Бенталеб пробил из центральной зоны со средней дистанции после прострела Фюльжени с левого фланга, и от ноги Милика мяч срикошетил в правый нижний угол, дезориентировав Пау Лопеса.
  • Офсайд
    10'
    Гендузи забросил мяч далеко вперёд, но первым на мяче был Петкович, да и Бакамбу пребывал в офсайде.
  • 9'
    Хозяева, разыграв с центра поля, сразу провели атаку, но опять она ни к чему не привела.
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л 0:1! Анжело Фюльжени!
    Вечер перестаёт быть томным! Жерсон Сантос зазевался на левом полуфланге обороны, и Фюльжени, отобрав у него мяч, впечатал снаряд низом в левый угол.
  • 7'
    Петкович тоже не спешит вводить мяч в игру выбиванием его в центр поля.
  • 7'
    Впереди у "Марселя" ничего не получается - очередная бездарная потеря мяча.
  • Фол, нарушение
    6'
    "Олимпик" вбросил аут на левом фланге, и гости мелко сфолили на Пайе.
  • 5'
    Однако вратарь хозяев забыл, откуда он выбивает мяч вперёд, и сделал это сильно - за лицевую. 
  • 5'
    Марсельцы неторопливо катают мяч на своей половине поля. Подключили они Пау Лопеса, который вышел чуть ли не к центральному кругу.
  • 4'
    Фюльжени не придумал ничего интересного на левой бровке, и в итоге мяч достался Пау Лопесу.
  • 4'
    Пайе пытался развить атаку хозяев на левом фланге, но потерял мяч в центре поля.
  • 3'
    Гости провели атаку правым флангом с подачей, но оборона "Марселя" всё подчистила.
  • 3'
    Начало у этого матча довольно неспешное, команды стараются действовать акккуратно.
  • 2'
    "Анже" подал штрафной из центральной зоны, и марсельцы отбились.
  • Фол, нарушение
    2'
    Буфаль нарвался на фол недалеко от штрафной хозяев.
  • 1'
    Хозяева в белой форме, а гости вышли в чёрном.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Первый тайм
  • 24'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Думбия Сулейман
  • 23'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Марсель контролирует мяч.
  • 22'
    Игрок Фюльжени Анжело из команды Анже неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 22'
    Буфаль Софьян из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 22'
    Анже пытается что-то создать.
  • 22'
    Кабо Джимми из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 22'
    Анже пытается что-то создать.
  • 22'
    Команда Марсель сравняла счет! Игра продолжается!
  • 21'
    Лирола Поль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Жерсон Сантос из команды Марсель левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 21'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 20'
    Милик Аркадиуш нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 20'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Контроль мяча: Марсель: 55%, Анже: 45%.
  • 19'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Забив гол, Марсель сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?
  • 18'
    Гендузи Маттео сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Милик Аркадиуш из команды Марсель.
  • 18'
    Гендузи Маттео разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 18'
    Марсель начинает контратаку
  • 18'
    Анже контролирует мяч.
  • 17'
    Мансо Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 17'
    Лирола Поль из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 16'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    15'
    Буфаль Софьян из команды Анже в офсайде
  • 15'
    Контроль мяча: Марсель: 47%, Анже: 53%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья свистит. Аззеддин Унахи атаковал сзади соперника. Это Милик Аркадиуш заработал своей команде штрафной
  • 14'
    Анже вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    14'
    Буфаль Софьян из команды Анже в офсайде
  • 14'
    Удар от ворот произведет Анже
  • 13'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Анже будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    12'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 11'
    Фюльжени Анжело сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бенталеб Набиль наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 11'
    Фюльжени Анжело из команды Анже делает пас партнеру.
  • 11'
    Буфаль Софьян из команды Анже сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
  • 11'
    Буфаль Софьян из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
  • 11'
    Анже пытается что-то создать.
  • Офсайд
    11'
    Бакамбу Седрик из команды Марсель в офсайде
  • 10'
    Марсель пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Марсель: 46%, Анже: 54%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Игрок команды Марсель совершает фол
  • 9'
    Марсель контролирует мяч.
  • 8'
    Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Фюльжени Анжело первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
  • 8'
    Плохо сыграл Камара Бубакар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 8'
    Фюльжени Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Анже начинает контратаку
  • 8'
    Салиба Вильям ошибается в защите.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Анже
  • Фол, нарушение
    7'
    Мансо Венсан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Пайе Димитри пострадал.
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 26%, Анже: 74%.
  • 4'
    Анже пытается что-то создать.
  • 4'
    Анже контролирует мяч.
  • 4'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Кабо Джимми из команды Анже отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Анже контролирует мяч.
  • 3'
    Салиба Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Жерсон Сантос из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 2'
    Буфаль Софьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Камара Бубакар наказан за толчок Буфаль Софьян
  • 1'
    Анже вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Марсель 2:2 Анже онлайн


Прогнозы на матч Марсель 2:2 Анже

Исход игры
Марсель
93.8% (136)
Ничья
6.2% (9)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (56)
Меньше
57.89% (77)
Обе команды забьют
Да
45.86% (61)
Нет
54.14% (72)
Популярный счёт
2:1 Марсель
32.4% (47)
2:0 Марсель
29.7% (43)
1:0 Марсель
18.6% (27)
3:1 Марсель
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
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Марсель
Анже

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