Франция: Лига 1 2021-2022
0:1
8' ГолФюльжени Анжело
0:2
11' ГолБенталеб Набиль
1:2
18' ГолМилик Аркадиуш
2:2
21' ГолЖерсон Сантос
Ход матча
8'
0:1
11'
18'
1:2
21'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
16
Пау
Лопес
29
Лирола
Поль
10
Пайе
Димитри
29
Мансо
Венсан
11
Кабо
Джимми
18
Унаи
Аззедин
- Основной состав
-
16 Пау ЛопесВратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Мансо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Унаи АззединНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ромен ТомаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Таиби ВаниссПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фатар НоаПолузащитник
- Нападающий
-
35 Мбок ДжейсонНападающий
-
Главный тренер: Батикль Жеральд
- Травмы и дисквалификации
- Вызван в сборную
- Вызван в сборную
История личных встреч
Марсель
Анже
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайе Димитри
|8 (3)
|0.35
|Юндер Дженгиз
|6
|0.26
|Гендузи Маттео
|4
|0.17
|Бамба Дьенг Амаду
|4
|0.17
|Жерсон Сантос
|3
|0.13
|Лирола Поль
|1
|0.04
|Арит Амин
|1
|0.04
|Бакамбу Седрик
|1
|0.04
|Милик Аркадиуш
|1
|0.04
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.04
|Камара Бубакар
|1
|0.04
|Де ла Фуэнте Конрад
|0
|0
|Энрике Луис III
|0
|0
|Гуйе Пап
|0
|0
|Ронжье Валентин
|0
|0
|Перес Луан
|0
|0
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мангани Тома
|6 (5)
|0.26
|Буфаль Софьян
|5 (2)
|0.22
|Фюльжени Анжело
|4
|0.17
|Траоре Исмаэль
|3
|0.13
|Баокен Стефан
|2
|0.09
|Ромен Тома
|2
|0.09
|Чо Мохамед-Али
|2
|0.09
|Унаи Аззедин
|2
|0.09
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0.04
|Кабо Джимми
|0
|0
|Капель Пьеррик
|0
|0
|Браими Билаль
|0
|0
Карточки
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балерди Леонардо
|4
|1
|Камара Бубакар
|5
|0
|Гендузи Маттео
|4
|0
|Гуйе Пап
|3
|0
|Перес Луан
|3
|0
|Хорхе Сампаоли
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Пау Лопес
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Жерсон Сантос
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Бамба Дьенг Амаду
|0
|1
|Пайе Димитри
|1
|0
|Альваро Гонсалес II
|1
|0
|Лирола Поль
|1
|0
|Арит Амин
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Сулейман
|4
|1
|Мангани Тома
|4
|0
|Буфаль Софьян
|4
|0
|Ромен Тома
|3
|0
|Фюльжени Анжело
|3
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Менди Батиста
|2
|0
|Таиби Ванисс
|2
|0
|Чо Мохамед-Али
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Траоре Исмаэль
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Петкович Даниель
|1
|0
|Нинга Казимир
|1
|0
|Мбок Джейсон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
3
18%
3
21%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90
Пропущено
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
3
20%
76-90
Забито
32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
1
4%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
8
25%
6
22%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
6
19%
6
22%
76-90
Пропущено
17
30
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
4
24%
6
20%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
1
3%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1
Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|2:2 Заявка
|23
|11
|8
|4
|33 - 21
|41
|4.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 28
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|9.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|2:2 Заявка
|23
|7
|9
|7
|30 - 31
|30
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Марсель
|2:2 Заявка
|12
|4
|6
|2
|19 - 13
|18
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|12.
|Анже
|2:2 Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|2:2 Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Анже
|2:2 Заявка
|12
|2
|8
|2
|16 - 17
|14
|6.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Марсель 2:2 Анже
Исход игры
Марсель
93.8% (136)
Ничья
6.2% (9)
Анже
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (56)
Меньше
57.89% (77)
Обе команды забьют
Да
45.86% (61)
Нет
54.14% (72)
Популярный счёт
2:1 Марсель
32.4% (47)
2:0 Марсель
29.7% (43)
1:0 Марсель
18.6% (27)
3:1 Марсель
4.1% (6)
1:1 Ничья
4.1% (6)
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