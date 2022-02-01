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Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Марсель
 
Позже

Стадион:
Анже
Прогнозы 58
Марсель 94.8% (55)
X 5.2% (3)
Анже 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Анже
1.55
4.40
6.98
Все Коэффициенты

История личных встреч

Марсель
Анже

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
0:0
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайе Димитри 8 (3) 0.36
Юндер Дженгиз 6 0.27
Гендузи Маттео 4 0.18
Бамба Дьенг Амаду 4 0.18
Жерсон Сантос 3 0.14
Лирола Поль 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Бакамбу Седрик 1 0.05
Милик Аркадиуш 1 0.05
Чалета-Цар Дуе 1 0.05
Камара Бубакар 1 0.05
Де ла Фуэнте Конрад 0 0
Энрике Луис III 0 0
Гуйе Пап 0 0
Ронжье Валентин 0 0
Перес Луан 0 0
Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мангани Тома 6 (5) 0.27
Буфаль Софьян 5 (2) 0.23
Фюльжени Анжело 3 0.14
Траоре Исмаэль 3 0.14
Баокен Стефан 2 0.09
Ромен Тома 2 0.09
Чо Мохамед-Али 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Перейра-Лаже Матиаш 1 0.05
Кабо Джимми 0 0
Капель Пьеррик 0 0
Браими Билаль 0 0

Карточки

Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балерди Леонардо 4 1
Камара Бубакар 5 0
Гендузи Маттео 4 0
Гуйе Пап 3 0
Перес Луан 3 0
Хорхе Сампаоли 3 0
Юндер Дженгиз 1 1
Ронжье Валентин 2 0
Пау Лопес 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Жерсон Сантос 2 0
Салиба Вильям 2 0
Бамба Дьенг Амаду 0 1
Пайе Димитри 1 0
Альваро Гонсалес II 1 0
Лирола Поль 1 0
Арит Амин 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Сулейман 4 1
Мангани Тома 4 0
Буфаль Софьян 4 0
Ромен Тома 3 0
Фюльжени Анжело 3 0
Кабо Джимми 2 0
Менди Батиста 2 0
Таиби Ванисс 2 0
Чо Мохамед-Али 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Траоре Исмаэль 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Петкович Даниель 1 0
Нинга Казимир 1 0
Мбок Джейсон 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
1
7%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
3
21%
46-60
4
24%
3
21%
61-75
3
18%
3
21%
76-90

Пропущено

11
15
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
3
27%
2
13%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
4
27%
46-60
3
27%
3
20%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
23%
16-30
4
27%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
3
23%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
17%
4
27%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
50%
3
20%
76-90

Забито

32
27
15 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 4
1
3%
1
4%
1-15
6
19%
4
15%
16-30
8
25%
6
22%
31-45
4
13%
5
19%
46-60
7
22%
5
19%
61-75
6
19%
6
22%
76-90

Пропущено

17
30
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 16
4
24%
6
20%
1-15
2
12%
5
17%
16-30
2
12%
1
3%
31-45
3
18%
8
27%
46-60
3
18%
4
13%
61-75
3
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Марсель
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:1 Марсель - Монпелье 1:1 Ланс - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 1:1
Бордо - Марсель 0:1 Шовиньи - Марсель 0:3 Марсель - Реймс 1:1 Марсель - Канне Рошвилль 4:1 Страсбург - Марсель 0:2 Марсель - Локомотив Москва 1:0 Марсель - Брест 1:2 Нант - Марсель 0:1 Марсель - Труа 1:0 Галатасарай - Марсель 4:2 Марсель - Метц 0:0 Марсель - Лацио 2:2 Клермон - Марсель 0:1 Ницца - Марсель 1:1 Марсель - ПСЖ 0:0 Лацио - Марсель 0:0
Анже
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Анже - Сент-Этьен 0:1 Анже - Труа 2:1 Лорьян - Анже 0:0 Монпелье - Анже 4:1
Лина-Монлери - Анже 2:0 Анже - Клермон 0:1 Реймс - Анже 1:2 Анже - Монако 1:3 Ланс - Анже 2:2 Анже - Лорьян 1:0 Лилль - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:2 Сент-Этьен - Анже 2:2 ПСЖ - Анже 2:1 Анже - Метц 3:2 Труа - Анже 1:1 Анже - Марсель 0:0 Анже - Нант 1:4 Брест - Анже 1:1 Анже - Ренн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
3. Марсель Заявка 22 11 7 4 31 - 19 40
4. Лион Заявка 22 9 8 5 31 - 28 35
5. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Монпелье Заявка 22 10 4 8 37 - 30 34
8. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
9. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 22 7 8 7 28 - 29 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
20. Сент-Этьен Заявка 22 3 6 13 19 - 43 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
4. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
5. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
7. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
8. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
9. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
10. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
11. Марсель Заявка 11 4 5 2 17 - 11 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
19. Сент-Этьен Заявка 11 1 4 6 11 - 23 7
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 11 2 7 2 14 - 15 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
15. Монпелье Заявка 10 3 2 5 15 - 17 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
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  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Анже от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 февраля 2022, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.

    Главный судья: Стина Жереми

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Марсель 94.8% (55)
    X 5.2% (3)
    Анже 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Анже
    1.55
    4.40
    6.98
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Марсель - Анже онлайн


    Прогнозы на матч Марсель - Анже

    Исход игры
    Марсель
    94.8% (55)
    Ничья
    5.2% (3)
    Анже
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (20)
    Меньше
    65.52% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    39.66% (23)
    Нет
    60.34% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Марсель
    43.1% (25)
    2:1 Марсель
    29.3% (17)
    1:0 Марсель
    17.2% (10)
    3:1 Марсель
    5.2% (3)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
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    Анже

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