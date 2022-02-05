Франция: Лига 1 2021-2022
1:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Жоффруа Гишар
0:1
11' ГолВахи Элю
16' Желтая карточкаМангала Эльяким
1:1
82' ГолАмума Ромен
Ход матча
16'
59'
77'
82'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 2
-
10 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
27
Масон
Иван
14
Сако
Фалае
20
Буанга
Денис
28
Юссуф
Зейду
10
Хазри
Вахби
31
Коцца
Николя
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
13
Шотар
Жорис
21
Вахи
Элю
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Масон ИванЗащитник
-
14 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Грин ЭтьенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
-
25 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Норден АрноНападающий
-
21 Амума РоменНападающий
-
Главный тренер: Дюпре Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Вахи ЭлюНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
34 Делайе СашаПолузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
20 Гермуш ЯнисНападающий
-
28 Макуана БениНападающий
-
35 Enzo Tchato
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Вызван в сборную
История личных встреч
Сент-Этьен
Монпелье
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
27 матчей
51.9%
14.8%
33.3%
14 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
37%
40.7%
22.3%
10 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
9 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хазри Вахби
|7 (3)
|0.3
|Соу Саиду
|2
|0.09
|Буанга Денис
|2
|0.09
|Норден Арно
|1
|0.04
|Будебуз Риад
|1
|0.04
|Колодзейчак Тимоти
|1
|0.04
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0.04
|Трауко Мигель
|1
|0.04
|Наде Микаэль
|1
|0.04
|Аушиш Адиль
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мавидиди Стефи
|8
|0.35
|Вахи Элю
|6
|0.26
|Саванье Тежи
|5 (1)
|0.22
|Молле Флоран
|5
|0.22
|Жермен Валер
|4
|0.17
|Лаборд Гаэтан
|3
|0.13
|Делор Анди
|3
|0.13
|Коцца Николя
|2
|0.09
|Ристич Михайло
|1
|0.04
|Самбья Саломон
|1
|0.04
|Суке Арно
|0
|0
|Джоаккини Николас
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
Карточки
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Махди
|7
|0
|Масон Иван
|5
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Колодзейчак Тимоти
|2
|1
|Буанга Денис
|2
|1
|Юссуф Зейду
|2
|1
|Хазри Вахби
|3
|0
|Грин Этьен
|1
|1
|Амума Ромен
|2
|0
|Трауко Мигель
|2
|0
|Норден Арно
|2
|0
|Наде Микаэль
|2
|0
|Аушиш Адиль
|2
|0
|Соу Саиду
|2
|0
|Будебуз Риад
|1
|0
|Мангала Эльяким
|1
|0
|Сильва Габриэль
|1
|0
|Тиуб Сада
|1
|0
|Мукуди Ароль
|1
|0
|Неу Иван
|1
|0
|Муэффек Аймен
|1
|0
|Сиссоко Альфа
|1
|0
|Сабан Матис
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ферри Жордан
|8
|1
|Саванье Тежи
|6
|2
|Самбья Саломон
|4
|1
|Молле Флоран
|5
|0
|Шотар Жорис
|4
|0
|Тулер Матеус
|2
|1
|Мавидиди Стефи
|3
|0
|Вахи Элю
|1
|1
|Сахо Мамаду
|2
|0
|Ристич Михайло
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Суке Арно
|1
|0
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Эстев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
6
40%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
6
50%
4
27%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
9%
4
24%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
2
12%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
8
36%
5
29%
29%
76-90
Забито
7
22
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
16 Не забивали 12
1
14%
4
18%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
4
57%
3
14%
31-45
1
14%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
5
38%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
6
30%
3
23%
61-75
4
20%
3
23%
76-90
Забито
19
37
9 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 14
7 Не забивали 4
1
5%
6
16%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
6
32%
9
24%
31-45
1
5%
8
22%
46-60
3
16%
4
11%
61-75
6
32%
7
19%
76-90
Пропущено
42
30
17 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 8
21 Не пропускали 15
4
10%
4
13%
1-15
7
17%
8
27%
16-30
6
14%
4
13%
31-45
6
14%
1
3%
46-60
7
17%
5
17%
61-75
12
29%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Этьен
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Бержерак - Сент-Этьен 1:0 Анже - Сент-Этьен 0:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - Ланс 1:2
Юра Сюд - Сент-Этьен 1:4 Сент-Этьен - Нант 0:1 Лион-Дюшер - Сент-Этьен 0:1 Реймс - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Ренн 0:5 Брест - Сент-Этьен 1:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Труа - Сент-Этьен 0:1 Сент-Этьен - Клермон 3:2 Метц - Сент-Этьен 1:1 Сент-Этьен - Анже 2:2 Страсбург - Сент-Этьен 5:1 Сент-Этьен - Лион 1:1 Сент-Этьен - Ницца 0:3 Монако - Сент-Этьен 3:1 Сент-Этьен - Бордо 1:2
Монпелье
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Монако 3:2 Монпелье - Труа 0:1 Страсбург - Монпелье 3:1
Монпелье - Страсбург 1:0 Монпелье - Анже 4:1 Андрезьё - Монпелье 0:1 Брест - Монпелье 0:4 Монпелье - Клермон 1:0 Метц - Монпелье 1:3 Монпелье - Лион 0:1 Ренн - Монпелье 2:0 Ницца - Монпелье 0:1 Монпелье - Нант 2:0 Монако - Монпелье 3:1 Монпелье - Ланс 1:0 Монпелье - Страсбург 1:1 ПСЖ - Монпелье 2:0 Монпелье - Бордо 3:3 Труа - Монпелье 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Марсель
|Заявка
|23
|12
|7
|4
|36 - 21
|43
|3.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|4.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 28
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|6.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|23
|10
|5
|8
|38 - 31
|35
|7.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|8.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|9.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|23
|7
|8
|8
|30 - 34
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|23
|3
|7
|13
|20 - 44
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|3.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Марсель
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 13
|20
|7.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|8.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|9.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|10.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|12
|1
|5
|6
|12 - 24
|8
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 20
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Монпелье
|1:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 18
|12
|13.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|14.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|1:1 Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:1 Монпелье
Исход игры
Сент-Этьен
27.3% (36)
Ничья
34.1% (45)
Монпелье
38.6% (51)
Тотал 2.5
Больше
35.38% (46)
Меньше
64.62% (84)
Обе команды забьют
Да
65.38% (85)
Нет
34.62% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.1% (41)
1:2 Монпелье
22.7% (30)
1:0 Сент-Этьен
18.2% (24)
0:1 Монпелье
8.3% (11)
2:1 Сент-Этьен
6.1% (8)
0:2 Монпелье
3.8% (5)
2:2 Ничья
2.3% (3)
2:0 Сент-Этьен
1.5% (2)
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