Люка Гурна-Дуат нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Удар от ворот произведет Монпелье

39' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хазри Вахби имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

37' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Буанга Денис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

35' Буанга Денис нанес удар, мяч был парирован, но Йонас Омлин не удержал его в руках.

35' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

35' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Монпелье выполняет удар от ворот.

33' Жермен Валер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Будебуз Риад из команды Сент-Этьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Монпелье выполняет удар от ворот.

31' Молле Флоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Будебуз Риад навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

30' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Коцца Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

29' Сент-Этьен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

27' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

27' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Иван Масон из команды Сент-Этьен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

26' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Монпелье выполняет удар от ворот.

25' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Омлин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Люка Гурна-Дуат мяч отрикошетил от ворот

24' Монпелье выполняет удар от ворот.

24' Иван Масон не смог попасть в створ ударом издали

24' Джоаккини Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Суке Арно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Иван Масон из команды Сент-Этьен отправил кросс в штрафную...

22' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Иван Масон наказан за толчок Джоаккини Николас

19' Молле Флоран пробует нанести удар издали, но Поль Бернардони держит все под контролем

19' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Матч возобновится спорным мячом

18' Будебуз Риад на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Молле Флоран пробил со штрафного прямо в стенку

15' Сахо Мамаду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ристич Михайло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Г О О О О Л - Вахи Элю забивает с правой ноги!

10' Омлин Йонас взял и забрал мяч на выходе

9' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Монпелье выполняет удар от ворот.

7' Монпелье выполняет удар от ворот.

7' Хазри Вахби не смог попасть в створ ударом издали

6' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Монпелье выполняет удар от ворот.

3' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Монпелье вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Сент-Этьен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Монпелье вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Сент-Этьен начинает с центра поля