Олимпиада 2022
Медали Новости Трансляции Бесплатная ставка 1000 рублей
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2021-2022

Франция: Лига 1 2021-2022

2021-2022
Монако
 
Позже

Стадион:
Лион
Прогнозы 135
Монако 55.6% (75)
X 31.1% (42)
Лион 13.3% (18)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Лион
2.15
3.70
3.85
Все Коэффициенты
Новости
16
Нюбель
Александр
26
Агилар
Рубен
6
Дисаси
Аксель
3
Марипан
Гильермо
12
Кайо
Энрике
7
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
11
Лукас
Жан
37
Диоп
Софьян
10
Бен-Йеддер
Виссам
31
Фолланд
Кевин
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
27
Боатенг
Жером
4
Люкеба
Кастелло
17
Гюсто
Мало
25
Какере
Максанс
23
Мендес
Тьяго
12
Милагрес
Энрике
10
Пакета
Лукас
9
Дембеле
Мусса
II
3
Эмерсон
Палмиери
Монако
4-4-2
Лион
3-4-3

История личных встреч

Монако
Лион

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед

29 матчей

31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:3
К
0:2
Л1
4:1
Л1
0:3
Л1
2:0
Л1
3:0
Л1
3:2
К
2:3
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
6:1
Л1
1:1
Л1
0:0
КЛ
1:1
Л1
2:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
3:0
К
2:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
ТМС
0:1
Л1
0:3
Л1
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 13 (6) 0.59
Диоп Софьян 6 0.27
Фолланд Кевин 5 (1) 0.23
Желсон Мартиньш 3 0.14
Головин Александр 2 0.09
Кайо Энрике 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Чуамени Орельен 1 0.05
Скардовелли Вандерсон 1 0.05
Дисаси Аксель 1 0.05
Дьятта Крепен 1 0.05
Фофана Юссуф 0 0
Агилар Рубен 0 0
Лукас Жан 0 0
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 7 (1) 0.32
Дембеле Мусса II 7 (3) 0.32
Экамби Карл Токо 5 (2) 0.23
Ауа Уссем 3 0.14
Денайер Джейсон 3 0.14
Шакири Джердан 2 0.09
Слимани Ислам 1 0.05
Эмерсон Палмиери 1 0.05
Мендес Тьяго 1 0.05
Люкеба Кастелло 1 0.05
Гимараэс Бруно 0 0
Боатенг Жером 0 0
Шерки Райан 0 0
Гюсто Мало 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фолланд Кевин 6 0
Диоп Софьян 5 0
Павлович Страхиня 3 1
Сидибе Джибриль 4 0
Марипан Гильермо 4 0
Чуамени Орельен 4 0
Фофана Юссуф 4 0
Бадьяшиль Бенуа 3 0
Головин Александр 1 1
Агилар Рубен 2 0
Дисаси Аксель 2 0
Кайо Энрике 2 0
Нико Ковач 1 0
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Желсон Мартиньш 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Лукас Жан 1 0
Матазо Элио 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Да Сильва Дамьен 4 1
Боатенг Жером 4 0
Эмерсон Палмиери 2 1
Слимани Ислам 3 0
Пакета Лукас 3 0
Какере Максанс 3 0
Лопеш Антони 1 1
Корне Максвелл 1 1
Денайер Джейсон 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Экамби Карл Токо 2 0
Дембеле Мусса II 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Гюсто Мало 2 0
Диоманде Синали 2 0
Кадевере Тино 0 1
Фильо Марсело 1 0
Мендес Тьяго 1 0
Шерки Райан 1 0
Люкеба Кастелло 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
6
50%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
8
62%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 10
0
0%
5
23%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
5
23%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

37
34
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 1
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
10
27%
8
24%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
7
19%
6
18%
76-90

Пропущено

24
25
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
5
21%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
25%
3
12%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
5
21%
13
52%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0
Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0
Лион
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 22 16 5 1 46 - 18 53
2. Марсель Заявка 23 12 7 4 36 - 21 43
3. Ницца Заявка 22 13 4 5 37 - 18 42
4. Лион Заявка 22 9 8 5 31 - 28 35
5. Страсбург Заявка 22 10 5 7 44 - 29 35
6. Ренн Заявка 22 10 4 8 41 - 21 34
7. Монпелье Заявка 23 10 4 9 38 - 33 34
8. Ланс Заявка 22 9 6 7 36 - 31 33
9. Монако Заявка 22 9 6 7 35 - 26 33
10. Нант Заявка 22 9 5 8 30 - 27 32
11. Лилль Заявка 22 8 8 6 30 - 30 32
12. Анже Заявка 23 7 8 8 30 - 34 29
13. Брест Заявка 22 7 7 8 28 - 33 28
14. Реймс Заявка 22 5 9 8 22 - 27 24
15. Клермон Заявка 22 5 6 11 22 - 39 21
16. Бордо Заявка 22 4 8 10 34 - 53 20
17. Труа Заявка 22 5 5 12 20 - 31 20
18. Метц Заявка 22 4 7 11 24 - 43 19
19. Сент-Этьен Заявка 23 4 6 13 22 - 44 18
20. Лорьян Заявка 22 3 8 11 18 - 38 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 10 1 0 27 - 6 31
2. Лион Заявка 12 6 5 1 21 - 13 23
3. Монпелье Заявка 12 7 2 3 22 - 13 23
4. Ренн Заявка 11 7 1 3 25 - 8 22
5. Монако Заявка 11 6 3 2 23 - 11 21
6. Марсель Заявка 12 5 5 2 22 - 13 20
7. Страсбург Заявка 11 6 2 3 26 - 13 20
8. Нант Заявка 11 6 2 3 18 - 12 20
9. Ланс Заявка 11 5 4 2 19 - 11 19
10. Лилль Заявка 10 5 4 1 14 - 11 19
11. Ницца Заявка 11 5 3 3 17 - 13 17
12. Анже Заявка 11 5 1 5 14 - 14 16
13. Брест Заявка 11 4 3 4 15 - 16 15
14. Клермон Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
15. Лорьян Заявка 10 3 4 3 8 - 9 13
16. Реймс Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
17. Бордо Заявка 12 2 4 6 19 - 24 10
18. Сент-Этьен Заявка 12 2 4 6 14 - 24 10
19. Труа Заявка 11 2 4 5 11 - 13 10
20. Метц Заявка 11 1 4 6 14 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ницца Заявка 11 8 1 2 20 - 5 25
2. Марсель Заявка 11 7 2 2 14 - 8 23
3. ПСЖ Заявка 11 6 4 1 19 - 12 22
4. Страсбург Заявка 11 4 3 4 18 - 16 15
5. Ланс Заявка 11 4 2 5 17 - 20 14
6. Анже Заявка 12 2 7 3 16 - 20 13
7. Брест Заявка 11 3 4 4 13 - 17 13
8. Лилль Заявка 12 3 4 5 16 - 19 13
9. Нант Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
10. Монако Заявка 11 3 3 5 12 - 15 12
11. Ренн Заявка 11 3 3 5 16 - 13 12
12. Метц Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
13. Реймс Заявка 12 2 6 4 11 - 16 12
14. Лион Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
15. Монпелье Заявка 11 3 2 6 16 - 20 11
16. Бордо Заявка 10 2 4 4 15 - 29 10
17. Труа Заявка 11 3 1 7 9 - 18 10
18. Сент-Этьен Заявка 11 2 2 7 8 - 20 8
19. Клермон Заявка 11 2 2 7 10 - 25 8
20. Лорьян Заявка 12 0 4 8 10 - 29 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лион от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 февраля 2022, осталось 22 минуты.

    Главный судья: Буке Рюдди

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 135
    Монако 55.6% (75)
    X 31.1% (42)
    Лион 13.3% (18)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Лион
    2.15
    3.70
    3.85
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Монако - Лион онлайн


    Прогнозы на матч Монако - Лион

    Исход игры
    Монако
    55.4% (72)
    Ничья
    30.8% (40)
    Лион
    13.8% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.2% (84)
    Меньше
    32.8% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    91.2% (114)
    Нет
    8.8% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    43.1% (56)
    1:1 Ничья
    23.1% (30)
    1:2 Лион
    12.3% (16)
    1:0 Монако
    6.9% (9)
    2:2 Ничья
    5.4% (7)
    3:1 Монако
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Лион

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет для тебя!
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     