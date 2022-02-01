Франция: Лига 1 2021-2022
История личных встреч
Монако
Лион
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 16 побед
29 матчей
31%
17.2%
51.8%
9 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
13.8%
31%
55.2%
4 победы 9 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|13 (6)
|0.59
|Диоп Софьян
|6
|0.27
|Фолланд Кевин
|5 (1)
|0.23
|Желсон Мартиньш
|3
|0.14
|Головин Александр
|2
|0.09
|Кайо Энрике
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Чуамени Орельен
|1
|0.05
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.05
|Дисаси Аксель
|1
|0.05
|Дьятта Крепен
|1
|0.05
|Фофана Юссуф
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Лукас Жан
|0
|0
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|7 (1)
|0.32
|Дембеле Мусса II
|7 (3)
|0.32
|Экамби Карл Токо
|5 (2)
|0.23
|Ауа Уссем
|3
|0.14
|Денайер Джейсон
|3
|0.14
|Шакири Джердан
|2
|0.09
|Слимани Ислам
|1
|0.05
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.05
|Мендес Тьяго
|1
|0.05
|Люкеба Кастелло
|1
|0.05
|Гимараэс Бруно
|0
|0
|Боатенг Жером
|0
|0
|Шерки Райан
|0
|0
|Гюсто Мало
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фолланд Кевин
|6
|0
|Диоп Софьян
|5
|0
|Павлович Страхиня
|3
|1
|Сидибе Джибриль
|4
|0
|Марипан Гильермо
|4
|0
|Чуамени Орельен
|4
|0
|Фофана Юссуф
|4
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|3
|0
|Головин Александр
|1
|1
|Агилар Рубен
|2
|0
|Дисаси Аксель
|2
|0
|Кайо Энрике
|2
|0
|Нико Ковач
|1
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Желсон Мартиньш
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Лукас Жан
|1
|0
|Матазо Элио
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Да Сильва Дамьен
|4
|1
|Боатенг Жером
|4
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|1
|Слимани Ислам
|3
|0
|Пакета Лукас
|3
|0
|Какере Максанс
|3
|0
|Лопеш Антони
|1
|1
|Корне Максвелл
|1
|1
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Экамби Карл Токо
|2
|0
|Дембеле Мусса II
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Гюсто Мало
|2
|0
|Диоманде Синали
|2
|0
|Кадевере Тино
|0
|1
|Фильо Марсело
|1
|0
|Мендес Тьяго
|1
|0
|Шерки Райан
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
3
13%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
6
26%
6
50%
31-45
3
13%
2
17%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
8
62%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
17 Не забивали 10
0
0%
5
23%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
4
29%
2
9%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
1
7%
5
23%
61-75
3
21%
5
23%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
3
23%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
37
34
17 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 14
8 Не забивали 1
3
8%
5
15%
1-15
4
11%
4
12%
16-30
10
27%
8
24%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
6
16%
6
18%
61-75
7
19%
6
18%
76-90
Пропущено
24
25
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 16
5
21%
1
4%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
6
25%
3
12%
31-45
4
17%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
5
21%
13
52%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ланс - Монако 2:4 Монпелье - Монако 3:2 Монако - Клермон 4:0 Нант - Монако 0:0
Кевийи - Монако 1:3 Монако - Ренн 2:1 Ред Стар 93 - Монако 0:2 ПСЖ - Монако 2:0 Штурм - Монако 1:1 Монако - Метц 4:0 Анже - Монако 1:3 Монако - Страсбург 1:1 Монако - Реал Сосьедад 2:1 Монако - Лилль 2:2 Реймс - Монако 0:0 Монако - ПСВ 0:0 Брест - Монако 2:0 Монако - Монпелье 3:1 ПСВ - Монако 1:2 Лион - Монако 2:0
Лион
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лион - Марсель 2:1 Лион - Сент-Этьен 1:0 Труа - Лион 0:1 Лион - ПСЖ 1:1
Лион - Метц 1:1 Лилль - Лион 0:0 Лион - Глазго Рейнджерс 1:1 Бордо - Лион 2:2 Лион - Реймс 1:2 Монпелье - Лион 0:1 Брондбю - Лион 1:3 Ренн - Лион 4:1 Лион - Спарта Прага 3:0 Лион - Ланс 2:1 Ницца - Лион 3:2 Спарта Прага - Лион 3:4 Лион - Монако 2:0 Сент-Этьен - Лион 1:1 Лион - Брондбю 3:0 Лион - Лорьян 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|46 - 18
|53
|2.
|Ницца
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|37 - 18
|42
|3.
|Марсель
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 19
|40
|4.
|Лион
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|31 - 28
|35
|5.
|Страсбург
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|44 - 29
|35
|6.
|Ренн
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|41 - 21
|34
|7.
|Монпелье
|Заявка
|22
|10
|4
|8
|37 - 30
|34
|8.
|Ланс
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|36 - 31
|33
|9.
|Монако
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|35 - 26
|33
|10.
|Нант
|Заявка
|22
|9
|5
|8
|30 - 27
|32
|11.
|Лилль
|Заявка
|22
|8
|8
|6
|30 - 30
|32
|12.
|Анже
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 29
|29
|13.
|Брест
|Заявка
|22
|7
|7
|8
|28 - 33
|28
|14.
|Реймс
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|22 - 27
|24
|15.
|Клермон
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|22 - 39
|21
|16.
|Бордо
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|34 - 53
|20
|17.
|Труа
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|20 - 31
|20
|18.
|Метц
|Заявка
|22
|4
|7
|11
|24 - 43
|19
|19.
|Лорьян
|Заявка
|22
|3
|8
|11
|18 - 38
|17
|20.
|Сент-Этьен
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|19 - 43
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|27 - 6
|31
|2.
|Лион
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|21 - 13
|23
|3.
|Монпелье
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 13
|23
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|25 - 8
|22
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 11
|21
|6.
|Страсбург
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 13
|20
|7.
|Нант
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|8.
|Ланс
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 11
|19
|9.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|10.
|Ницца
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|17
|11.
|Марсель
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|17 - 11
|17
|12.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 14
|16
|13.
|Брест
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 16
|15
|14.
|Клермон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|15.
|Лорьян
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 9
|13
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|17.
|Бордо
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|19 - 24
|10
|18.
|Труа
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|19.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 23
|7
|20.
|Метц
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|14 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ницца
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|20 - 5
|25
|2.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|14 - 8
|23
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 12
|22
|4.
|Страсбург
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 16
|15
|5.
|Ланс
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|17 - 20
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|11
|2
|7
|2
|14 - 15
|13
|7.
|Брест
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 17
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 19
|13
|9.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|10.
|Монако
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 15
|12
|11.
|Ренн
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 13
|12
|12.
|Метц
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|13.
|Реймс
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|14.
|Лион
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|15.
|Монпелье
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|15 - 17
|11
|16.
|Бордо
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 29
|10
|17.
|Труа
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 18
|10
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 20
|8
|19.
|Клермон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 25
|8
|20.
|Лорьян
|Заявка
|12
|0
|4
|8
|10 - 29
|4
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Прогнозы на матч Монако - Лион
Исход игры
Монако
51% (25)
Ничья
32.7% (16)
Лион
16.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
93.88% (46)
Нет
6.12% (3)
Популярный счёт
2:1 Монако
44.9% (22)
1:1 Ничья
24.5% (12)
1:2 Лион
16.3% (8)
2:2 Ничья
8.2% (4)
1:0 Монако
4.1% (2)
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