Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022
16
Эррера
Эктор
10
Вега
Эрнесто
15
Дэвис
Эрик
20
Годой
Анибал
21
Янис
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вега ЭрнестоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
-
17 Корона ХесусНападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
История личных встреч
Мексика
Панама
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартин Энри
|2
|0.18
|Вега Эрнесто
|2
|0.18
|Морено Эктор
|1
|0.09
|Эррера Эктор
|1
|0.09
|Фунес Рохелио
|1
|0.09
|Корона Хесус
|1
|0.09
|Лосано Ирвинг
|1
|0.09
|Коласио Хорхе III
|1
|0.09
|Кордова Франсиско
|1
|0.09
|Хименес Рауль
|1 (1)
|0.09
|Пинеда Орбелин
|1 (1)
|0.09
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блэкберн Роландо
|3
|0.27
|Cecilio Waterman
|3
|0.27
|Дэвис Эрик
|2
|0.18
|Годой Анибал
|1
|0.09
|Андраде Андреас
|1
|0.09
|Azmahar Ariano
|1
|0.09
|Freddy Gondola
|1
|0.09
|Янис Сесар
|1
|0.09
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Араухо Нестор
|2
|1
|Морено Эктор
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Родригес Луис IV
|2
|0
|Монтес Сесар
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Хименес Рауль
|1
|0
|Корона Хесус
|1
|0
|Гальярдо Хесус
|1
|0
|Вега Эрнесто
|1
|0
|Ромо Луис
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|2
|0
|Стивенс Альфредо
|2
|0
|Купер Армандо
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Адальберто Карраскилья
|1
|0
|Дэвис Эрик
|1
|0
|Фахардо Хосе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
62%
4
29%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1
США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0
Панама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панама - Ямайка 3:2 Коста-Рика - Панама 1:0 Перу - Панама 1:1 Панама - Сальвадор 2:1
Гондурас - Панама 2:3 Канада - Панама 4:1 Панама - США 1:0 Сальвадор - Панама 1:0 Панама - Мексика 1:1 Ямайка - Панама 0:3 Панама - Коста-Рика 0:0 Панама - Гренада 3:1 Панама - Гондурас 2:3 Катар - Панама 3:3 Мексика - Панама 3:0 Кюрасао - Панама 0:0 Панама - Кюрасао 2:1 Панама - Доминиканская Республика 3:0 Ангилья - Панама 0:13 Доминика - Панама 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|11
|6
|5
|0
|17 - 5
|23
|2.
|США
|11
|6
|3
|2
|16 - 7
|21
|3.
|Мексика
|0:0
|11
|5
|4
|2
|13 - 8
|19
|4.
|Панама
|0:0
|11
|5
|3
|3
|14 - 12
|18
|5.
|Коста-Рика
|11
|4
|4
|3
|8 - 7
|16
|6.
|Сальвадор
|0:0
|11
|2
|4
|5
|6 - 11
|10
|7.
|Ямайка
|11
|1
|4
|6
|9 - 16
|7
|8.
|Гондурас
|11
|0
|3
|8
|5 - 22
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Канада
|0:0
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|2.
|США
|6
|5
|1
|0
|11 - 2
|16
|3.
|Панама
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Коста-Рика
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Мексика
|0:0
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|Сальвадор
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|7.
|Ямайка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|8.
|Гондурас
|6
|0
|1
|5
|3 - 13
|1
Прогнозы на матч Мексика 0:0 Панама
Исход игры
Мексика
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Панама
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.2% (49)
Меньше
60.8% (76)
Обе команды забьют
Да
38.4% (48)
Нет
61.6% (77)
Популярный счёт
2:0 Мексика
35.2% (45)
2:1 Мексика
28.9% (37)
1:0 Мексика
21.9% (28)
3:1 Мексика
6.3% (8)
3:0 Мексика
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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