Моментище! После навеса мяч долетел до противоположного края штрафной, откуда Эскобар пробил в дальний угол, но Эррера подставил ногу и вынес футбольный снаряд с ленточки!

Мексиканцы ответили острой атакой, но навес с правого фланга получателя не нашёл.

Ещё одна атака хозяев, и после прострела справа Хименес в штрафной пытался обработать мяч, но ему не дали развернуться, и футбольный снаряд укатился за пределы поля.

Вновь "ацтеки" пытались атаковать правым флангом, но Лосано не был готов к передаче на ход по краю.

Лосано получил мяч в центре метрах в тридцати от ворот и решился на дальний удар, но в створ не попал. Мехия спокойно проводил полёт футбольного снаряда.

11' Панамцы пошли вперёд и заработали стандарт недалеко от левого угла штрафной.

10' Эррера сделала длинную передачу, надеясь вывести Лосано к воротам, но тот не успел, и Мехия забрал футбольный снаряд.

9' Мексиканцы берут мяч под свой контроль и завладевают инициативой.

8' Мексиканцы заработали право на свой угловой, мяч вылетел из штрафной, но после удара вторым темпом Хименес оказался в офсайде.

7' Шанс был у мексиканцев. Хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, после чего последовала передача на Хименеса. Нападающий обыграл одного соперника, второго, но футбольный снаряд неудачно попал ему же в ногу, и форвард потерял контроль, хотя мог расстреливать ворота.

5' Невысокий темп пока. Мексиканцы катают мяч в центре поля, но без продвижения вперёд.

4' Мексиканцы постарались провести свою атаку, но она завершилась нарушением правил.

3' Отбились мексиканцы после навеса от угла поля.

3' Барсенас пробил издали, но попал в соперника. Будет первый угловой.

2' Стоит сказать, что сегодня уже свой матч сыграла команда Коста-Рики, которая обыграла Ямайку. Теперь у Наваса и компании 16 очков.

2' Это один из важнейших матчей в отборе на чемпионат мира. После 10 туров мексиканцы и американцы имели по 18 очков и делили 2-3 места, а панамцы шли четвёртыми, отставая на балл. Команда США сегодня уже чуть раньше обыграла Гондурас.

1' Мексиканцы сегодня играют в темной форме, а панамцы - в красной.