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Отборочные матчи ЧМ-2022: Северная Америка 2021-2022

2021-2022
Мексика
FIFA #9
0:0
Первый тайм: 18'
Панама
FIFA #69
0' 18'
Прогнозы 128
Мексика 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Панама 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Панама
1.40
5.15
9.80
Все Коэффициенты
Новости
13
Очоа
Гильермо
4
Домингес
Хулио
I
3
Монтес
Сесар
2
Араухо
Нестор
19
Артеага
Херардо
16
Эррера
Эктор
18
Гуардадо
Андрес
8
Родригес
Карлос
22
Лосано
Ирвинг
9
Хименес
Рауль
10
Вега
Эрнесто
1
Мехия
Луис
23
Мурильо
Микаэль
4
Эскобар
Фидель
3
Миллер
Родерик
15
Дэвис
Эрик
8
Адальберто
Карраскилья
20
Годой
Анибал
21
Янис
Сесар
19
Кинтеро
Альберто
10
Барсенас
Эдгар
14
Блэкберн
Роландо
Мексика
4-3-3
Панама
4-2-3-1

История личных встреч

Мексика
Панама

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

26.7%
66.7%
6.6%
4 победы 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ОМЧ2СА
1:1
ТМС
3:0
ЛНКЛА
0:3
ЛНКЛА
3:1
ОМЧ2СА
1:0
ОМЧ2СА
0:0
ТМС
1:0
ТМС
1:0
ЗКК
1:2
ММ
1:0
ЧМОМ
2:1
ММ
2:1
ММ
1:2
ЧМОМ
0:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартин Энри 2 0.18
Вега Эрнесто 2 0.18
Морено Эктор 1 0.09
Эррера Эктор 1 0.09
Фунес Рохелио 1 0.09
Корона Хесус 1 0.09
Лосано Ирвинг 1 0.09
Коласио Хорхе III 1 0.09
Кордова Франсиско 1 0.09
Хименес Рауль 1 (1) 0.09
Пинеда Орбелин 1 (1) 0.09
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блэкберн Роландо 3 0.27
Cecilio Waterman 3 0.27
Дэвис Эрик 2 0.18
Годой Анибал 1 0.09
Андраде Андреас 1 0.09
Azmahar Ariano 1 0.09
Freddy Gondola 1 0.09
Янис Сесар 1 0.09

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Араухо Нестор 2 1
Морено Эктор 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Родригес Луис IV 2 0
Монтес Сесар 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Хименес Рауль 1 0
Корона Хесус 1 0
Гальярдо Хесус 1 0
Вега Эрнесто 1 0
Ромо Луис 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 2 0
Стивенс Альфредо 2 0
Купер Армандо 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Адальберто Карраскилья 1 0
Дэвис Эрик 1 0
Фахардо Хосе 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
4
50%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
50%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
0
0%
2
14%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
1
8%
1
7%
31-45
1
8%
4
29%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
8
62%
4
29%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
2
25%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Мексика - Коста-Рика 0:0 Ямайка - Мексика 1:2 Чили - Мексика 2:2 Канада - Мексика 2:1
США - Мексика 2:0 Мексика - Эквадор 2:3 Сальвадор - Мексика 0:2 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Канада 1:1 Панама - Мексика 1:1 Коста-Рика - Мексика 0:1 Мексика - Ямайка 2:1 США - Мексика 1:0 Мексика - Канада 2:1 Мексика - Гондурас 3:0 Мексика - Сальвадор 1:0 Гватемала - Мексика 0:3 Мексика - Тринидад и Тобаго 0:0 Мексика - Нигерия 4:0 Мексика - Панама 3:0
Панама
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Панама - Ямайка 3:2 Коста-Рика - Панама 1:0 Перу - Панама 1:1 Панама - Сальвадор 2:1
Гондурас - Панама 2:3 Канада - Панама 4:1 Панама - США 1:0 Сальвадор - Панама 1:0 Панама - Мексика 1:1 Ямайка - Панама 0:3 Панама - Коста-Рика 0:0 Панама - Гренада 3:1 Панама - Гондурас 2:3 Катар - Панама 3:3 Мексика - Панама 3:0 Кюрасао - Панама 0:0 Панама - Кюрасао 2:1 Панама - Доминиканская Республика 3:0 Ангилья - Панама 0:13 Доминика - Панама 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 11 6 5 0 17 - 5 23
2. США 11 6 3 2 16 - 7 21
3. Мексика 0:0 11 5 4 2 13 - 8 19
4. Панама 0:0 11 5 3 3 14 - 12 18
5. Коста-Рика 11 4 4 3 8 - 7 16
6. Сальвадор 0:0 11 2 4 5 6 - 11 10
7. Ямайка 11 1 4 6 9 - 16 7
8. Гондурас 11 0 3 8 5 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Канада 0:0 6 5 1 0 13 - 3 16
2. США 6 5 1 0 11 - 2 16
3. Панама 0:0 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Коста-Рика 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Мексика 0:0 5 2 3 0 6 - 2 9
6. Сальвадор 0:0 6 1 4 1 2 - 3 7
7. Ямайка 5 0 2 3 2 - 7 2
8. Гондурас 6 0 1 5 3 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мексика 0:0 6 3 1 2 7 - 6 10
2. Канада 0:0 5 1 4 0 4 - 2 7
3. Панама 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4. Коста-Рика 6 1 3 2 2 - 3 6
5. США 5 1 2 2 5 - 5 5
6. Ямайка 6 1 2 3 7 - 9 5
7. Сальвадор 0:0 5 1 0 4 4 - 8 3
8. Гондурас 5 0 2 3 2 - 9 2
  • Первый тайм
  • 17'
    Лосано получил мяч в центре метрах в тридцати от ворот и решился на дальний удар, но в створ не попал. Мехия спокойно проводил полёт футбольного снаряда. 
  • 16'
    Вновь "ацтеки" пытались атаковать правым флангом, но Лосано не был готов к передаче на ход по краю. 
  • 15'
    Ещё одна атака хозяев, и после прострела справа Хименес в штрафной пытался обработать мяч, но ему не дали развернуться, и футбольный снаряд укатился за пределы поля.
  • 14'
    Мексиканцы ответили острой атакой, но навес с правого фланга получателя не нашёл.
  • Опасный момент
    12'
    Моментище! После навеса мяч долетел до противоположного края штрафной, откуда Эскобар пробил в дальний угол, но Эррера подставил ногу и вынес футбольный снаряд с ленточки!
  • Фол, нарушение
    11'
    Панамцы пошли вперёд и заработали стандарт недалеко от левого угла штрафной.
  • 10'
    Эррера сделала длинную передачу, надеясь вывести Лосано к воротам, но тот не успел, и Мехия забрал футбольный снаряд. 
  • 9'
    Мексиканцы берут мяч под свой контроль и завладевают инициативой. 
  • Угловой
    8'
    Мексиканцы заработали право на свой угловой, мяч вылетел из штрафной, но после удара вторым темпом Хименес оказался в офсайде. 
  • Опасный момент
    7'
    Шанс был у мексиканцев. Хозяева перехватили мяч на чужой половине поля, после чего последовала передача на Хименеса. Нападающий обыграл одного соперника, второго, но футбольный снаряд неудачно попал ему же в ногу, и форвард потерял контроль, хотя мог расстреливать ворота. 
  • 5'
    Невысокий темп пока. Мексиканцы катают мяч в центре поля, но без продвижения вперёд.
  • 4'
    Мексиканцы постарались провести свою атаку, но она завершилась нарушением правил. 
  • 3'
    Отбились мексиканцы после навеса от угла поля.
  • Угловой
    3'
    Барсенас пробил издали, но попал в соперника. Будет первый угловой. 
  • 2'
    Стоит сказать, что сегодня уже свой матч сыграла команда Коста-Рики, которая обыграла Ямайку. Теперь у Наваса и компании 16 очков. 
  • 2'
    Это один из важнейших матчей в отборе на чемпионат мира. После 10 туров мексиканцы и американцы имели по 18 очков и делили 2-3 места, а панамцы шли четвёртыми, отставая на балл. Команда США сегодня уже чуть раньше обыграла Гондурас.
  • 1'
    Мексиканцы сегодня играют в темной форме, а панамцы - в красной. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал! 
  • До матча
  • Всем доброе утро! Вот-вот начнётся отборочный матч к чемпионату мира-2022. За этим поединком с вами буду следить я, Роман Андреев.
Прогнозы 128
Мексика 96.9% (124)
X 3.1% (4)
Панама 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мексика
Ничья
Панама
1.40
5.15
9.80
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Где смотреть матч Мексика 0:0 Панама онлайн


Прогнозы на матч Мексика 0:0 Панама

Исход игры
Мексика
96.9% (124)
Ничья
3.1% (4)
Панама
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.2% (49)
Меньше
60.8% (76)
Обе команды забьют
Да
38.4% (48)
Нет
61.6% (77)
Популярный счёт
2:0 Мексика
35.2% (45)
2:1 Мексика
28.9% (37)
1:0 Мексика
21.9% (28)
3:1 Мексика
6.3% (8)
3:0 Мексика
2.3% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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